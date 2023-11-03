Сімейний спорткар: мінівен Opel Zafira Life отримав заряджену версію (фото)

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 підійде для водіїв, яким потрібен не тільки практичний, але і стильний мінівен. Автомобіль став виглядати агресивніше завдяки зовнішнім доопрацюванням.

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Тюнінг-ательє Irmscher допрацювало мінівен Opel Zafira Life. Новинка буде випущена обмеженим тиражем у 100 екземплярів. Про це повідомили на сайті компанії.

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 відрізняється від стандартної моделі новим кузовним обвісом унікальним оформленням екстер'єру. В Irmscher описали свій проєкт як "стильний мінівен для людей з активним способом життя".

Автомобіль пофарбували в графітовий колір і доповнили золотими акцентами. Зовнішній вигляд доповнюють 20-дюймові колісні диски Hydra Star чорного кольору.

Мінівен отримав нові бампери, бічні пороги, решітку радіатора і спойлер. Також автомобіль став нижчим завдяки поліпшеній підвісці.

Попри всі поліпшення Opel Zafira Life залишається таким же практичним. Інтер'єр авто залишився без змін, зберігши до восьми посадкових місць.

Нова модифікація є еволюцією проєкту is3 Black Phantom Фото: Irmscher

Opel Zafira Life оснащується цілою лінійкою турбодизелів потужністю від 102 до 177 к.с. Усі версії пропонуються з переднім приводом і мають витрату пального до 8,1 літра на 100 км у змішаному циклі.

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Замовити Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 можна на сайті тюнінг-ательє або у партнерів. Вартість пакета доопрацювань обговорюється індивідуально.

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