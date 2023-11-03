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Авто

Сімейний спорткар: мінівен Opel Zafira Life отримав заряджену версію (фото)

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Фото: Irmscher | Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 буде випущений обмеженим тиражем

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 підійде для водіїв, яким потрібен не тільки практичний, але і стильний мінівен. Автомобіль став виглядати агресивніше завдяки зовнішнім доопрацюванням.

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Тюнінг-ательє Irmscher допрацювало мінівен Opel Zafira Life. Новинка буде випущена обмеженим тиражем у 100 екземплярів. Про це повідомили на сайті компанії.

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 відрізняється від стандартної моделі новим кузовним обвісом унікальним оформленням екстер'єру. В Irmscher описали свій проєкт як "стильний мінівен для людей з активним способом життя".

Автомобіль пофарбували в графітовий колір і доповнили золотими акцентами. Зовнішній вигляд доповнюють 20-дюймові колісні диски Hydra Star чорного кольору.

Мінівен отримав нові бампери, бічні пороги, решітку радіатора і спойлер. Також автомобіль став нижчим завдяки поліпшеній підвісці.

Попри всі поліпшення Opel Zafira Life залишається таким же практичним. Інтер'єр авто залишився без змін, зберігши до восьми посадкових місць.

Opel Zafira Life is3 Black Phantom Fullscreen
Нова модифікація є еволюцією проєкту is3 Black Phantom
Фото: Irmscher

Opel Zafira Life оснащується цілою лінійкою турбодизелів потужністю від 102 до 177 к.с. Усі версії пропонуються з переднім приводом і мають витрату пального до 8,1 літра на 100 км у змішаному циклі.

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Замовити Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 можна на сайті тюнінг-ательє або у партнерів. Вартість пакета доопрацювань обговорюється індивідуально.

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