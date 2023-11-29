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Авто

Розбитий суперкар Lamborghini пішов з молотка за $1,35 мільйона (відео)

авто з фільму вовк з волл стріт, вовк з волл стріт, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini
Фото: bonhams.com | Lamborghini Countach розбили на зйомках фільму "Вовк з Волл-стріт"

Lamborghini Countach розбили на зйомках блокбастера "Вовк з Уолл-стріт" і вирішили не відновлювати. Суперкар оснащений 455-сильним V12 і до аварії міг розвивати 295 км/год.

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В Абу-Дабі (ОАЕ) на аукціоні Bonhams продали розбитий Lamborghini Countach 1989 року. За авто після ДТП віддали 1,35 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

авто з фільму вовк з волл стріт, вовк з волл стріт, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini Fullscreen
Суперкар вирішили не відновлювати
Фото: bonhams.com

Суперкар Lamborghini Countach зараз дуже цінується колекціонерами, але авто в хорошому стані можна знайти і за 500 000 доларів. Утім, ця машина — особлива.

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Річ у тім, що Lamborghini Countach розбили на зйомках знаменитого фільму "Вовк з Волл-стріт". Нагадаємо, за сюжетом герой Леонардо ді Капріо Джоржан Белфорт сідає за кермо суперкара в стані наркотичного сп'яніння і потрапляє в ДТП.

авто з фільму вовк з волл стріт, вовк з волл стріт, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Countach оснащений 455-сильним V12
Фото: bonhams.com

Для більшої реалістичності режисер Мартін Скорсезе вирішив понівечити справжній Lamborghini, а не його копію. Після зйомок машину вирішили не відновлювати.

авто з фільму вовк з волл стріт, вовк з волл стріт, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini Fullscreen
Випущено тільки 657 таких купе
Фото: bonhams.com

Спочатку Lamborghini Countach планували продати за 1,5-2 мільйони доларів, проте на аукціоні не знайшлося охочих викласти за розбитий суперкар таку суму. У комплекті з авто новий власник отримав реквізит зі зйомок, постери фільму і спеціальну дошку з автографами Леонардо ді Капріо, Марго Роббі і Мартіна Скорсезе.

Суперкар Lamborghini Countach належить до фінальної версії моделі 25th Anniversary. Загалом випущено 657 таких купе з 455-сильним V12, здатних розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

До речі, нещодавно в ОАЕ просто в пустелі виявили покинутим такий самий Lamborghini Countach.

Також Фокус повідомляв, що в Україні продається саморобний суперкар Lamborghini.