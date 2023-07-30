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Діджитал Російсько-українська війна Атака БПЛА на Москву та Підмосков'я

РосЗМІ повідомили про удар Shahed по Москві: що відомо і чи брали участь в атаці українські БПЛА

Фото: Скриншот

Автори відео стверджують, що в бізнес-центр міг прилетіти іранський БПЛА. Shahed-136 оснащений чотирициліндровим авіадвигуном виробництва німецької компанії Limbach Flugmotoren.

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Уламки іранського дрона-камікадзе Shahed знайшли на території бізнес-центру "Москва-Сіті", який вночі атакували безпілотники. Кадри з частиною двигуна опублікував Telegram-канал "Ватное болото".

"Патрушевським [директор ФСБ Росії Микола Патрушев] цукром несе виразно", — зазначили автори відео, натякаючи на причетність російських спецслужб до нічної атаки на Москву.

Зазначимо, що дрони Shahed-136 оснащені двигуном Limbach L550E. Мотор розробила німецька авіакомпанія Limbach Flugmotoren наприкінці 1980 років. Чотирициліндровий двотактний авіадвигун ставлять на надлегкі літаки та мотопланери.

БПЛА Shahed-136 оснащені двигуном Limbach L550E Fullscreen
БПЛА Shahed-136 оснащені двигуном Limbach L550E

Двигун Shahed-131 дещо менший. Сам БПЛА має масу 135 кг і розмах крил 2,2 метра.

Двигун Shahed-131 дещо менший, ніж у Shahed-136 Fullscreen
Двигун Shahed-131 дещо менший, ніж у Shahed-136
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А ось такий вигляд має двигун КР-17А радянського безпілотника Ту-141 "Стриж", створений в ОКБ "Сорокіна-Гаврилова". Тяга мотора доходить до 2000 кілограм-сил.

Двигун КР-17А радянського безпілотника Ту-141 "Стриж" Fullscreen
Двигун КР-17А радянського безпілотника Ту-141 "Стриж"

Москвичам радять шукати бомбосховища

Українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали дрони-камікадзе, які могли застосовуватися для атак на Москву. На фото видно основні деталі БПЛА, але назви він поки що не має.

У підписі до фото москвичам радять шукати бомбосховища і готуватися до безсонних ночей від сирен і роботи ППО, а вдень ходити на кладовища, щоб поховати близьких.

Сергій Притула та Сергій Стерненко показали новий дрон Fullscreen
Сергій Притула та Сергій Стерненко показали новий дрон

"Те, що на відео саме ці дрони, вказують характерні деталі — аеродинамічне рішення "качка", шасі та двигун внутрішнього згоряння. Саме такі дрони вже знімали москвичі", — пише видання Defence Express.

За даними аналітиків, для запуску такого дрона використовується злітна посадкова смуга, що дає змогу обійтися без катапульти або ракетного прискорювача. Плавні обводи карбонового корпусу і малорозмірність роблять БПЛА досить важкими для виявлення радіолокаційними станціями.

Нагадаємо, що вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї чули вибухи. Один із дронів атакував вежу "IQ Квартал" у діловому центрі "Москва-Сіті".

Повітряні сили ЗСУ заявили, що велика війна давно стосується звичайних росіян. Не дивно, що в Москві щось вибухає, заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.