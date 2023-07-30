РосЗМІ повідомили про удар Shahed по Москві: що відомо і чи брали участь в атаці українські БПЛА

Автори відео стверджують, що в бізнес-центр міг прилетіти іранський БПЛА. Shahed-136 оснащений чотирициліндровим авіадвигуном виробництва німецької компанії Limbach Flugmotoren.

Related video

Уламки іранського дрона-камікадзе Shahed знайшли на території бізнес-центру "Москва-Сіті", який вночі атакували безпілотники. Кадри з частиною двигуна опублікував Telegram-канал "Ватное болото".

"Патрушевським [директор ФСБ Росії Микола Патрушев] цукром несе виразно", — зазначили автори відео, натякаючи на причетність російських спецслужб до нічної атаки на Москву.

Зазначимо, що дрони Shahed-136 оснащені двигуном Limbach L550E. Мотор розробила німецька авіакомпанія Limbach Flugmotoren наприкінці 1980 років. Чотирициліндровий двотактний авіадвигун ставлять на надлегкі літаки та мотопланери.

БПЛА Shahed-136 оснащені двигуном Limbach L550E

Двигун Shahed-131 дещо менший. Сам БПЛА має масу 135 кг і розмах крил 2,2 метра.

Двигун Shahed-131 дещо менший, ніж у Shahed-136

А ось такий вигляд має двигун КР-17А радянського безпілотника Ту-141 "Стриж", створений в ОКБ "Сорокіна-Гаврилова". Тяга мотора доходить до 2000 кілограм-сил.

Двигун КР-17А радянського безпілотника Ту-141 "Стриж"

Москвичам радять шукати бомбосховища

Українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали дрони-камікадзе, які могли застосовуватися для атак на Москву. На фото видно основні деталі БПЛА, але назви він поки що не має.

У підписі до фото москвичам радять шукати бомбосховища і готуватися до безсонних ночей від сирен і роботи ППО, а вдень ходити на кладовища, щоб поховати близьких.

Сергій Притула та Сергій Стерненко показали новий дрон

"Те, що на відео саме ці дрони, вказують характерні деталі — аеродинамічне рішення "качка", шасі та двигун внутрішнього згоряння. Саме такі дрони вже знімали москвичі", — пише видання Defence Express.

За даними аналітиків, для запуску такого дрона використовується злітна посадкова смуга, що дає змогу обійтися без катапульти або ракетного прискорювача. Плавні обводи карбонового корпусу і малорозмірність роблять БПЛА досить важкими для виявлення радіолокаційними станціями.

Нагадаємо, що вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї чули вибухи. Один із дронів атакував вежу "IQ Квартал" у діловому центрі "Москва-Сіті".

Повітряні сили ЗСУ заявили, що велика війна давно стосується звичайних росіян. Не дивно, що в Москві щось вибухає, заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.