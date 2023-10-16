Військовий з Умані зібрав антидронові рушниці просто на фронті: як їх застосовують (фото)

Антидронова система дає змогу бійцям ЗСУ "глушити" комерційні дрони, такі як Mavic 3T, на відстані близько 700 метрів.

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Військовий з Умані 53-річний Сергій Петришин створив антидронові рушниці, за допомогою яких можна збивати російські дрони. Про це він розповів в інтерв'ю регіональному медіа "УманьNews.City".

Як Сергій Петришин почав збирати рушниці

За словами військового, думка про те, що потрібно щось зробити для захисту від дронів, у нього виникла одразу після першого виходу на позицію (чоловік у складі Уманської ТРО виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку). Антидронові рушниці, які були представлені на ринку, коштували від 300 000 до 400 000 гривень і придбати таку техніку військові самостійно не могли.

"Я підняв інформацію в інтернеті, дивився, спілкувався з військовими, у яких були якісь напрацювання в цьому напрямку. Обговорювали це з військовими з інших бригад, із взагалі незнайомими людьми в інтернеті. І так познайомився з чоловіком, який, поки був на лікуванні після поранення, самостійно виготовив антидроновий засіб", — розповів журналістам Сергій Петришин.

Під час листування з творцем антидронової системи військовий отримав креслення з усіма необхідними технічними деталями, а вже на їхній основі вже створив власні пристрої.

Найефективніша така рушниця під час взаємодії з Mavic Фото: Сергій Петришин

"Першу антидронову рушницю було складно виготовити, бо треба було все підганяти. Друга вже пішла швидше. Я трохи покращив цю конструкцію, удосконалив — поставив потужніші батареї, блоки й антени. За період, що ми були там на Бахмутському напрямку, поки нас не вивели, я виготовив вісім рушниць", — уточнив розробник.

Сергій Петришин виготовляв антидронові рушниці, воюючи на Бахмутському напрямку Фото: Сергій Петришин

Випробування першої антидронової рушниці пройшли успішно: на відстані близько 700 метрів зброя вразила безпілотний літальний апарат Mavic 3T. Це був дуже хороший результат, оскільки саме на відстані 500-700 метрів людина ще може побачити дрон власним зором, не застосовуючи для цього спеціальну оптику.

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Як використовувати антидронову рушницю

Техніку потрібно спрямувати на безпілотний літальний апарат, коли той з'явиться в полі зору людини. Електромагнітне поле, яке створює антидронова система, робить перешкоди частотам, на яких дрон керується від пульта. Антидронова рушниця має взаємодіяти з БПЛА до того часу, доки у безпілотника не сяде батарейка. Як правило, це займає від 15 до 25 хвилин. Найефективніша така рушниця при взаємодії з Mavic. Вартість техніки становить від 45 до 50 тисяч.

Випробування першої антидронової рушниці пройшли успішно Фото: Сергій Петришин

Зазначимо, що Сергій Петришин розробив і втілив у реальність проєкт ще однієї техніки — антидронової рушниці, яка здатна виводити з ладу дрони-камікадзе. Для такої системи зовсім інші вимоги, ніж для першого виду зброї. Так відбувається тому, що Mavic і FPV-дрон відрізняються своєю будовою, завданнями та робочими частотами. Наразі нову розробку Петришина військові застосовують на фронті в тестовому режимі.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що українець розробив нову антидронову рушницю, яка збиває небезпечні БПЛА "Ланцет". За словами розробників, потужний засіб радіоелектронної боротьби слід застосовувати в парі з оператором, оснащеним аналізатором і направленою антеною, який моніторитиме ефір на наявність характерних "ріжків" радіочастот і визначатиме напрямок польоту "Ланцета".

У березні 2023 року ми також писали про те, що в Україні створили нові антидронові рушниці для ЗСУ. Один такий комплекс пригнічує коптери та розвідувальні безпілотники в межах 6 км і підвищує виживаність бійців на 70%.