Російська компанія вироблятиме безпілотники в Узбекистані, — ЗМІ

Виробник Flyseeagro стверджує, що його БПЛА призначені для сільського господарства і не можуть бути використані для військових цілей.

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У вільній економічній зоні Узбекистану "Навої" буде побудовано завод із виробництва БПЛА. Про це в четвер, 2 листопада повідомило видання Kun.

Компанія Flyseeagro, згідно з інформацією на її сайті, розташована в Краснодарі, має "один із найсучасніших технопарків" у Росії та "досвід застосування новітніх технологій" у сільському господарстві.

Компанія Flyseeagro заявила, що її продукція використовується виключно в агробізнесі і не призначена для військових цілей. Угоду про будівництво виробничої лінії БПЛА у вільній економічній зоні "Навої" компанією Flyseeagro було підписано цього тижня і передбачає п'ятирічний план інвестицій на суму 80 мільйонів доларів.

"Сторони визначили пріоритетні напрямки Програми такими: розробка БАС [безпілотних авіаційних систем] для різних потреб сільського господарства... експорт готових комплексів БАС на зовнішні ринки (зокрема, на Російський ринок)", — йдеться в заяві Flyseeagro.

Компанія також свій новий проект в Узбекистані, як "трамплін для виходу на інвестиційні ринки Близького Сходу".

Вільна економічна зона Узбекистану "Навої" пропонує своїм інвесторам у сфері інновацій та високих технологій працювати без податків на термін від трьох до десяти років залежно від загального обсягу інвестицій.

Гендиректор "Навої" Хабіб Абдуллаєв підтвердив заяву представника Flyseeagro про те, що безпілотники, які вироблятимуть на території вільної економічної зони, призначені для сільського господарства. За його словами, у дронів Flyseeagro "зовсім інші параметри", що унеможливлює їх використання у військових цілях.

Які дрони випускатиме новий завод Flyseeagro

Новий завод планують обладнати 3D-принтерами, верстатами з ЧПУ та автоматизованими зварювальними апаратами. Зазначається, що обладнання буде закуплено за кордоном, зокрема — у США

Компанія декларує, що її дрони будуть застосовуватися для таких цілей:

моніторинг посівів;

виявлення хвороб рослин;

оптимізація зрошення;

розпилення добрив;

створення карт у режимі реального часу за допомогою технології LiDAR.

Зазначимо, що будь-які безпілотні літальні апарати вважаються технологіями подвійного призначення, які потенційно можуть використовуватися під час бойових дій і для розвідки місцевості. Тому виробники БПЛА, які постачають свою продукцію в РФ, підпадають під західні санкції.

Нагадаємо, Росія модифікує дрони Shahed і може запустити масове виробництво. Аналітики ще з цього літа почали фіксувати конструктивні модифікації у Shahed-136, які росіяни маркують "Герань-2".

Раніше Фокус писав, що окупанти хочуть запустити в Севастополі центр зі створення дронів. Зараз Росії складно виробляти безпілотники через гострий дефіцит електроніки, а її власні мікрочіпи не підходять для такої техніки.