"Кишенькова сторожова вежа": на що здатен новий "прив'язаний" дрон KHRONOS (відео)

Безпілотник має міцну конструкцію, робиться фокус на простоті використання і може працювати без використання GPS. Компанія планує випустити KHRONOS на ринок у січні 2024 року.

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Французька компанія Elistair презентувала нову безпілотну систему KHRONOS, призначену для виконання завдань розвідки і спостереження в складних умовах експлуатації. Про це повідомляє медіа DroneLife.

Розроблений для роботи як зі стаціонарних, так і з мобільних платформ за мінімальної участі людини, KHRONOS пропонує унікальне рішення, що дає змогу операторам мати власну "кишенькову сторожову вежу" без великих витрат на навчання. Як зазначив гендиректор компанії-розробника Гільєм де Марліав, безпілотну систему, яку можна запустити одним натисканням кнопки, можуть використовувати агентства громадської безпеки, прикордонні служби та збройні сили.

Безпілотник KHRONOS, вага якого сягає майже 30 кілограмів, може працювати навіть без використання GPS/GNSS і радіочастот, завдяки вдосконаленій системі позиціювання та захищеному прив'язному зв'язку. Крім того, дрон має міцну конструкцію, що дає змогу використовувати його в умовах бездоріжжя та поганих погодних умов, що робить його універсальним для різних сценаріїв. Його можна легко розгорнути з переносного ящика менш ніж за дві хвилини, забезпечивши безперервний денний і нічний огляд місцевості в радіусі 10 км протягом вражаючих 24 годин. Також БПЛА, завдяки міцній і легкій конструкції, а також можливості роботи в темний час доби, забезпечує конфіденційність і ефективність операцій.

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"Мета створення KHRONOS була очевидна: ми хотіли отримати прив'язаний безпілотник, простий у використанні, адаптований до різних сценаріїв, легко інтегрований і надійний у конструкції для роботи в складних умовах", — пояснив технічний директор компанії Elistair Тімоте Пенет.

У системі використовується програмне забезпечення T-Planner 2. Фірмове програмне забезпечення надає інтелектуальний аналіз зображень і спрощує управління дроном і корисним навантаженням. Використовуючи це програмне забезпечення, оператор може автоматично злетіти через кілька хвилин після прибуття на місце і зосередитися на виконанні завдання. KHRONOS також має власну посадкову станцію. Дрон "прив'язаний" до неї тросом, довжиною в 70 метрів. Сама станція безперервно і безпечно живить енергією БПЛА, а також може безпечно у високошвидкісному режимі передавати дані.

Компанія-виробник планує випустити на ринок свій "безпілотник на мотузці" в січні 2024 року.

Раніше стало відомо про те, що було розроблено дрони з "нескінченним" польотом. Систему можна підключити до розетки, генератора або автомобільного зарядного пристрою. Прив'язні дрони ще не набули широкого застосування серед військових, проте низка переваг дає змогу ефективно застосовувати їх для наведення і коригування вогню, вважають інженери.

А наприкінці грудня 2022 року безпілотниками "на прив'язі" похвалилися вже російські військові. Це новий тип дронів, які прийшли "на зміну" літальним апаратам на основі бензинових двигунів або акумуляторів. Такі безпілотники підключають до наземної станції за допомогою кабелю або троса, що забезпечує електроживлення і зв'язок з операторами.