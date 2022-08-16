Мадс Міккельсен натякнув на повернення Джонні Деппа у "Фантастичні звірі"

Сам Депп поки що ніяк не прокоментував слова колеги.

56-річний датський актор Мадс Міккельсен, який зіграв Ґеллерта Ґріндельвальда у фільмі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", заявив, що після того, як Джонні Депп, який виконував цю роль раніше, виграв суд про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд, він "може повернутися у франшизу", пише Deadline.

Ці слова пролунали під час виступу Міккельсена на кінофестивалі у Сараєво. Він зізнався, що отримання цієї ролі було для нього "дуже страшним". Однак тепер усе може змінитись.

"Очевидно, ну, тепер курс змінився — він виграв позов, суд — так що подивимося, чи повернеться він. Він може. Я великий шанувальник Джонні. Я думаю, що він приголомшливий актор, я думаю, що він зробив фантастичну роботу. Сказавши це я не міг це скопіювати. Я ніяк не міг просто скопіювати це, тому що це так багато від нього. Це було б творчим самогубством. Тому нам потрібно було придумати щось інше, щось моє, і побудувати міст між ним і мною. Так що так, це лякало".

Актор також похвалив шанувальників Деппа:

"Його фанати були дуже, дуже милими, але водночас дуже впертими. Я не надто багато спілкувався з ними, але я міг зрозуміти, чому їхні серця розбиті".

Нагадаємо, відсутність у картині "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" Джонні Деппа, який грав злого чарівника Ґеллерта Ґріндельвальда, засмутила мільйони його шанувальників. На їхню думку, хоч Міккельсен і талановитий актор, саме Джонні був еталонним втіленням цього образу.

Джонні Депп був виведений з акторського складу франшизи після того, як його колишня дружина Ембер Герд звинуватила його в домашньому насильстві, і сімейні розбірки стали надбанням громадськості. Депп зазнав важких репутаційних втрат, програв низку судів.

У червні Джонні здобув перемогу над колишньою дружиною, і його життя заграло новими фарбами. Він знімається в історичній драмі "Фаворитка", де грає короля Людовика XV, малює і продає картини, підписав новий контракт з модним будинком Dior, а нещодавно стало відомо, що Депп зніме історичний фільм про художника і скульптора Амадео Модільяні.