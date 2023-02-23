Міністр оборони Великобританії Бен Воллес засудив принца Гаррі за хвастощі вбитими

Воллес став найвищим військовим чиновником, який висловився щодо заяви принца про те, що він убив 25 талібів в Афганістані.

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Принц Гаррі своїми одкровеннями примудрився роздратувати військових, із якими в нього завжди були гарні стосунки після служби в армії. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес звинуватив принца в тому, що він "хвастається" кількістю вбитих талібів у своїх мемуарах "Запасний", і стверджує, що герцог Сассекський підвів своїх армійських колег. Про це пише Daily Mail.

Бен Воллес є найвищим військовим, який висловлювався щодо цього питання, яке, на думку експертів, наразив британців на ризик і викликав гнів у всіх збройних силах.

Принц Гаррі у своїх мемуарах розповідає, що вбив 25 бойовиків Талібану під час служби в Афганістані, каже, що не думав про них як про "людей", а як про "шахові фігури, зняті з дошки".

[ + – ] Принц Гаррі під час служби в Афганістані Фото: Getty Images

"Це не сповнило мене задоволенням, але мені й не було соромно", — повідомляє принц. Військові й таліби були обурені заявою принца.

А Бена Воллеса про це запитали на шоу LBC.

"Чесно кажучи, я думаю, що хвастощі підрахунками... спотворює той факт, що армія — це командна гра. Це командна робота. Справа не в тому, хто найбільше стріляє", — сказав міністр оборони, зазначивши, що принц Гаррі був не правий, "хвалячись" убивствами талібів, і він підвів своїх колишніх колег у збройних силах.

"Якщо ви почнете говорити про те, хто що зробив, ви підведете інших людей", — повідомив міністр.

Визнання Гаррі пішли врозріз із давнім військовим кодексом не обговорювати "кількість убивств" і засмутили військових і ветеранів, які страждають на ПТСР.

Результатом стало падіння популярності Гаррі до рекордно низького рівня. На шоу Стівена Кольбера The Late Show принц Гаррі наполягав, що його слова "не небезпечні", хоча були висловлені серйозні побоювання щодо безпеки королівської родини та британських громадян за кордоном, коли він зізнався в убивстві бойовиків Талібану.

Лідери талібів висміяли Гаррі та закликали до розслідування його "воєнних злочинів" міжнародним трибуналом.

"Ми все ще тут правимо, а він втік у палац своєї бабусі. Він балакучий невдаха, який намагається привернути до себе увагу", — повідомив командир талібів Молаві.

Герцог Сассекський сказав Кольберу, що його слова були спотворені, але його спроби виправдатися засудив Дерек Гант, чий син Натан служив із принцом в Афганістані, але пізніше боровся з посттравматичним стресовим розладом і зрештою наклав на себе руки.

Гант, який веде кампанію від імені солдатів, що страждають на проблеми психічного здоров'я, сказав ЗМІ: "Як би він не намагався виправдати свої коментарі, те, що він сказав, не можна зрозуміти інакше. Це дуже болісно для багатьох людей, щоб так вільно обговорювати це на публіці".

"Ветерани не закликали до цих дебатів, вони витратили роки, намагаючись забути про реалії бою, такі як відібрання життів людей. Якщо відвертість була частиною його терапії, то це мало залишитися між ним і його терапевтом. Я думаю, що він у багатьох викликав болісні спогади. Якщо він підняв цей галас заради них, то це була помилка", — сказав Гант.

Спроба Гаррі переконати американську телеаудиторію в тому, що він намагається допомогти ветеранам, була зустрінута оплесками в нью-йоркській студії, яка запросила кількох ветеранів.

Він сказав Кольберу: "Причина, через яку я вирішив поділитися цим у своїй книзі... Я вирішив поділитися цим, тому що, витративши майже два десятиліття на роботу з ветеранами по всьому світу, я думаю, що найголовніше — бути чесним і дати іншим можливість поділитися своїм досвідом без жодного сорому. І моя мета, моя спроба поділитися цією деталлю — зменшити кількість самогубств".

Вважається, що понад 2000 британських солдатів і ветеранів наклали на себе руки після вторгнення в Афганістан у 2001 році. Рівень самогубств у військових спільнотах також зріс останніми роками. Згідно з останніми дослідженнями, ризик самогубства серед ветеранів збройних сил віком до 25 років у чотири рази вищий, ніж серед цивільного населення.

Гаррі також сказав Кольберу, що ЗМІ помилково звинуватили його в тому, що він "хвалиться" своїми вбивствами. За словами принца, цим ЗМІ поставили під загрозу його родину.

[ + – ] Принц Гаррі під час служби в Афганістані

"Найнебезпечніша брехня, яку ЗМІ вимовили, це те, що я якось вихвалявся кількістю людей, яких я вбив в Афганістані. Мої слова не є небезпечними, але сенс моїх слів дуже небезпечний для моєї родини", — заявив Гаррі.

"Якби я почув, як хтось ще хвалиться подібними речами, я розлютився б. ЗМІ знали про контекст. Вони вирвали слова з контексту й сказали: ось він хвалиться цим. І це вибір, який вони зробили", — поскаржився принц Гаррі.

У британському парламенті також висловили нерозуміння відвертості принца. Член парламенту від консерваторів Боб Стюарт сказав: "Цікаво, чому він робить такі речі. Справжні солдати схильні не говорити про це. Люди, яких я знаю, не вихваляються такими речами. Вони швидше шкодують, що їм довелося це зробити".

Нагадаємо, у своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі написав чимало відвертих і дивних речей. Він докладно описав, як відморозив пеніс, що висміяли на шоу Джиммі Кіммела. Розповів про свій перший секс, після чого жінка, з якою він втратив невинність, сама дала інтерв'ю та розповіла навіть ті подробиці, про які принц, мабуть, не збирався згадувати. Наприклад, вона згадала, що секс був швидким, а принц виявився не надто вмілим коханцем. І результатом його одкровень стала сатирична серія "Південного парку", яка, як повідомляється, дуже "засмутила" Меган Маркл.