Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил принца Гарри за хвастовство убитыми

Уоллес стал самым высокопоставленным военным чиновником, который высказался по поводу заявления принца о том, что он убил 25 талибов в Афганистане.

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Принц Гарри своими откровениями умудрился разозлить военных, с которыми у него всегда были хорошие отношения после службы в армии. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил принца в том, что он "хвастается" количеством убитых талибов в своих мемуарах "Запасной" и утверждает, что герцог Сассекский подвел своих армейских коллег. Об этом пишет Daily Mail.

Бен Уоллес является самым высокопоставленным военным, высказывавшимся по этому вопросу, который, по мнению экспертов, подверг британцев риску и вызывал гнев во всех вооруженных силах.

Принц Гарри в своих мемуарах рассказывает, что убил 25 боевиков Талибана во время службы в Афганистане, говорит, что не думал о них как о "людях", а как о "шахматных фигурах, снятых с доски".

[ + – ] Принц Гарри во время службы в Афганистане Фото: Getty Images

"Это не наполнило меня удовлетворением, но мне и не было стыдно", — сообщает принц. Военные и талибы были возмущены заявлением принца.

А Бена Уоллеса об этом спросили на шоу LBC.

"Честно говоря, я думаю, что хвастовство подсчетами… искажает тот факт, что армия — это командная игра. Это командное предприятие. Дело не в том, кто больше всех стреляет", — сказал министр обороны, отметив, что принц Гарри был не прав, "хвастаясь" убийствами талибов и он подвел своих бывших коллег в вооруженных силах.

"Если вы начнете говорить о том, кто что сделал, вы подведете других людей", — сообщил министр.

Признания Гарри пошли вразрез давнему военному кодексу не обсуждать "количество убийств" и расстроили военных и ветеранов, страдающих ПТСР.

Результатом стало падение популярности Гарри до рекордно низкого уровня. На шоу Стивена Колберта The Late Show принц Гарри настаивал, что его слова "не опасны", хотя были высказаны серьезные опасения по поводу безопасности королевской семьи и британских граждан за границей, когда он признался в убийстве боевиков Талибана.

Лидеры талибов высмеяли Гарри и призывали к расследованию его "военных преступлений" международным трибуналом.

"Мы все еще здесь правим, а он сбежал во дворец своей бабушки. Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание", — сообщил командир талибов Молави.

Герцог Сассекский сказал Кольберу, что его слова были искажены, но его попытки оправдаться осудил Дерек Хант, чей сын Натан служил с принцем в Афганистане, но позже боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и в конце концов покончил с собой.

Хант, который ведет кампанию от имени солдат, страдающих проблемами психического здоровья, сказал СМИ: "Как бы он ни пытался оправдать свои комментарии, то, что он сказал, нельзя понять иначе. Это слишком болезненно для слишком многих людей, чтобы так свободно обсуждать это на публике".

"Ветераны не взывали к этим дебатам, они потратили годы, пытаясь забыть о реалиях боя, таких как отнятие жизней людей. Если откровенность была частью его терапии, то это должно было остаться между ним и его терапевтом. Я думаю, что он у многих вызвал болезненные воспоминания. Если он поднял эту шумиху ради них, то это была ошибка", — сказал Хант.

Попытка Гарри убедить американскую телеаудиторию в том, что он пытается помочь ветеранам, была встречена аплодисментами в нью-йоркской студии, пригласившей несколько ветеранов.

Он сказал Кольберу: "Причина, по которой я решил поделиться этим в своей книге… Я решил поделиться этим, потому что, потратив почти два десятилетия на работу с ветеранами по всему миру, я думаю, что самое главное — быть честным и дать другим возможность поделиться своим опытом без всякого стыда. И моя цель, моя попытка поделиться этой деталью — уменьшить количество самоубийств".

Считается, что более 2000 британских солдат и ветеранов покончили с собой после вторжения в Афганистан в 2001 году. Уровень самоубийств в военных сообществах также вырос в последние годы. Согласно последним исследованиям, риск самоубийства среди ветеранов вооруженных сил в возрасте до 25 лет в четыре раза выше, чем среди гражданского населения.

Гарри также сказал Кольберу, что СМИ ошибочно обвинили его в том, что он "хвастается" своими убийствами. По словам принца, тем самым СМИ поставили под угрозу его семью.

[ + – ] Принц Гарри во время службы в Афганистане

"Самая опасная ложь, которую СМИ произнесли, это то, что я каким-то образом хвастался количеством людей, которых я убил в Афганистане. Мои слова не опасны, но смысл моих слов очень опасен для моей семьи", — заявил Гарри.

"Если бы я услышал, как кто-то еще хвастается подобными вещами, я бы разозлился. СМИ знали о контексте. Они вырвали слова из контекста и сказали: вот он хвастается этим. И это выбор, который они сделали", — пожаловался принц Гарри.

В британском парламенте также выразили непонимание откровенности принца. Член парламента от консерваторов Боб Стюарт сказал: "Интересно, почему он делает такие вещи. Настоящие солдаты склонны не говорить об этом. Люди, которых я знаю, не хвастаются такими вещами. Они скорее жалеют, что им пришлось это сделать".

Напомним, в своих мемуарах "Запасной" принц Гарри написал немало откровенных и странных вещей. Он подробно описал, как отморозил пенис, что высмеяли на шоу Джимми Киммела. Рассказал о своем первом сексе, после чего женщина, с которой он потерял невинность, сама дала интервью и поведала даже те подробности, о которых принц, видимо, не собирался упоминать. Например, она упомянула, что секс был быстрым, а принц оказался не слишком умелым любовником. И результатом его откровений стала сатирическая серия "Южного парка", которая, как сообщается, очень "расстроила" Меган Маркл.