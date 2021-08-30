"Краще Think, ніж Sink". Як жити в епоху кінця об'єктивної інформації

З інформацією вже відбулися незворотні зміни. Тепер модний не власне текст, а контекст, підтекст і гіпертекст.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Оскільки все переплутано, то доводиться дивитися на все підряд, шукаючи над-текст (це ще зі школи: три пишемо, два запам'ятовуємо).

Усі лукавлять, кажуть на чорне — біле, і не видно, де низ, де верх. Фейк або не фейк?… "А ви доведіть!"…

Важливо

Мова моя — друг мій. Чому для програмістів мови важливіші за математику

"Текст читати не будемо, покажіть відео!". Нічого неможливо запам'ятати. А якщо запам'ятаєш, то нікуди застосувати. А через хвилину все вже навпаки. Кожні п'ять хвилин різні.

Закінчилася епоха об'єктивної інформації. На будь-яку екстрену інформацію нашаровується ще більш суперекстрена інформація, поглинаючи і розчиняючи колишню. Не встигаєш схаменутися.

Що ж у цих умовах робити, якщо мозок все одно не зможе переробляти всю лавину інформації, яка надходить в нього?

Треба вмикати не аналогове, а квантове мислення.

Це коли ваш мозок буде вловлювати і вихоплювати з навколишнього простору вибірково не всю інформацію, яка там тільки є, а вибірково, квантами.

Як він це робитиме? А ви довіртеся йому. Він розумний і доставить вам ту інформацію, яка саме вам і потрібна. У ньому є всі потрібні фільтри.

Ласкаво просимо в інформаційну епоху, в якій переробка інформації здійснюється вже зовсім за іншими алгоритмами.

"Краще Think, ніж Sink".

Першоджерело.