"Краще Think, ніж Sink". Як жити в епоху кінця об'єктивної інформації
Епоха об'єктивної інформації закінчилася. Тепер на будь-яку екстрену інформацію нашаровується ще більш суперекстрена, поглинаючи і розчиняючи колишню. Не встигаєш схаменутися. Так, що ж робити? Треба вмикати не аналогове, а квантове мислення.
З інформацією вже відбулися незворотні зміни. Тепер модний не власне текст, а контекст, підтекст і гіпертекст.
Оскільки все переплутано, то доводиться дивитися на все підряд, шукаючи над-текст (це ще зі школи: три пишемо, два запам'ятовуємо).
Усі лукавлять, кажуть на чорне — біле, і не видно, де низ, де верх. Фейк або не фейк?… "А ви доведіть!"…Важливо
"Текст читати не будемо, покажіть відео!". Нічого неможливо запам'ятати. А якщо запам'ятаєш, то нікуди застосувати. А через хвилину все вже навпаки. Кожні п'ять хвилин різні.
Закінчилася епоха об'єктивної інформації. На будь-яку екстрену інформацію нашаровується ще більш суперекстрена інформація, поглинаючи і розчиняючи колишню. Не встигаєш схаменутися.
Що ж у цих умовах робити, якщо мозок все одно не зможе переробляти всю лавину інформації, яка надходить в нього?
Треба вмикати не аналогове, а квантове мислення.
Це коли ваш мозок буде вловлювати і вихоплювати з навколишнього простору вибірково не всю інформацію, яка там тільки є, а вибірково, квантами.
Як він це робитиме? А ви довіртеся йому. Він розумний і доставить вам ту інформацію, яка саме вам і потрібна. У ньому є всі потрібні фільтри.
Ласкаво просимо в інформаційну епоху, в якій переробка інформації здійснюється вже зовсім за іншими алгоритмами.
"Краще Think, ніж Sink".