"Звернемося до партнерів": Рудик сказала, що чекає на владу, якщо не розслідуватимуть "вагнергейт"

Голова партії "Голос" заявила, що пів року тому на політсилу почали тиснути та підкуповувати нардепів.

Нардепи від партії "Голос" хочуть звернутися до міжнародних партнерів України, якщо не притягнуть до відповідальності тих, хто переніс спецоперацію із затримання "вагнерівців". Про це кореспондентові Фокуса сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик під час акції "Захисти Україну – зупини переворот".

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"Ми вимагаємо справедливого розслідування "вагнергейту". Якщо влада не відреагує, звертатимемося до міжнародних партнерів. Правду не вдасться приховати", – зазначила політикиня.

[ + – ] Рудик сказала, що спокійно ставиться до підкупів нардепів

Рудик також заявила про тиск на депутатів партії та її керівництво, який розпочався ще пів року тому.

"Були підкупи членів партії "Голос", але ми спокійно до цього ставимося. Цінності набагато важливіші", – додала вона.

Що зараз відбувається на Майдані?

Увечері на Майдані зібралося близько 2 тисяч людей. Поліцейські частково перекрили урядовий квартал

Окрім розслідування "вагнергейту", учасники акції вимагають звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу президента Олега Татарова та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Протестувальники назвали їх "проросійськими агентами".

Лідери протесту говорили, що влада не вічна, а "на зрадників чекає однакова доля".

Фокус веде трансляцію з акції на Майдані.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував на 1-2 грудня можливу спробу держперевороту.

У центрі Києві через це сьогодні перекрили десять вулиць та змінили схему руху громадського транспорту. Протестувальники на Майдані після закінчення акції пішли до Офісу президента України, біля якого комунальники зводили майданчик для льодової ковзанки.