Прем'єр Британії Джонсон хоче відвідати Київ для переговорів із Зеленським, — Daily Mail

Глава британського уряду має намір приїхати до столиці, щоб підтримати Україну на тлі повномасштабної війни з РФ.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість поїздки до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Про це з посиланням на джерела повідомляє британське видання Daily Mail.

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"Прем'єр-міністр попросив чиновників вивчити доцільність і цінність поїздки в українську столицю для переговорів із президентом Володимиром Зеленським", — йдеться у публікації.

Зі свого боку, співробітники служби безпеки висловили занепокоєння можливим візитом Джонсона в Київ у зв'язку зі складною ситуацією з безпекою через бойові дії. Співрозмовник журналістів у британському уряді зазначив, що прем'єр "хоче поїхати", якщо це вдасться організувати належним чином.

"Якщо відкинути у бік міркування безпеки, які є дуже значними, питання полягає в тому, чи зможе (Джонсон) досягти чогось більшого, відвідавши (Київ) особисто, чи це буде просто демонстрація солідарності, і чи є ця мета самодостатньою", — додало джерело.

Тим часом прессекретарка Білого дому Джен Псакі в неділю, 20 березня, повідомила, що президент США Джо Байден не планує візит в Україну, проте цього тижня американський лідер здійснить поїздку до Європи для "продовження згуртування миру на підтримку українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну". Уже відомо, що Байден 24 березня зустрінеться в Брюсселі з лідерами країн Євросоюзу, а також із союзниками з НАТО та "Великої сімки".

Нагадаємо, раніше Джонсон назвав страх Путіна перед поваленням причиною вторгнення РФ в Україну.