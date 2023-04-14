"Не було правової бази": КСУ перевірить законність "харківських угод" Януковича

З вимогою перевірити на конституційність скандальні угоди щодо Чорноморського флоту РФ виступили 49 депутатів. Суддею-доповідачем у справі призначено Сергія Головатого.

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Так звані "харківські угоди", прийняті у 2010 році щодо Чорноморського Флоту на території України, будуть перевірені Конституційним судом щодо відповідності Основному закону. Про це повідомляє пресслужба відомства сьогодні, 14 квітня.

Суддею-доповідачем у справі виступить Сергій Головатий. За ініціативу перевірки на конституційність "угод" виступили 49 депутатів.

"Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі щодо конституційного звернення 49 народних депутатів України про надання висновку про конституційність Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня ратифікації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України "від 27 квітня 2010 р. № 2153-VI", — зазначили у КСУ.

Депутати, які звернулися до КСУ, впевнені, що "харківські угоди" суперечать принципам забезпечення національної безпеки. Крім того, зазначається, що цей договір не має нормативно-правової бази та не відповідає статті 17 Основного Закону України.

"На одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі", — додали в КСУ.

Підписання "Харківських угод"

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав угоду між Україною та Росією, яка передбачала продовження строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі на 25 років. Натомість Україна отримала знижки на газ.

У серпні 2022 року співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю, який очолював відомство з березня 2010 по лютий 2012 року. Його звинувачують у тому, що погодив підписання "Харківських угод".

Нагадаємо, 25 липня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру в держзраді ексміністру закордонних справ Костянтину Грищенку та голові Мін'юсту Олександру Лавриновичу за "Харківські угоди".

Раніше, 31 травня 2022 року ДБР дозволило провести спецрозслідування щодо держзради колишнього прем'єра Миколи Азарова.