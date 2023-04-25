"Ділили" Україну за рік до війни: журналісти розповіли, як Путін вирішив розпочати вторгнення

За даними росЗМІ, "останньою краплею" для російського президента стало закриття каналів екснардепа Віктора Медведчука.

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Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про підготовку до війни в Україні наприкінці лютого — на початку березня 2021 року, за рік до повномасштабного вторгнення. За три місяці до початку війни Кремль уже обговорював, як поділити Україну. Про це пише російське видання "Верстка" у матеріалі, опублікованому 25 квітня.

За даними ЗМІ, підготовка до війни велася у найсуворішій таємниці, але з літа 2022 року розмови про можливу війну стали "спільним місцем" серед людей, близьких до Кремля.

Так, 12 липня 2022 року на сайті Кремля було опубліковано статтю Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". Як пише "Верстка", стаття багато разів змінювалася, й одна з версій містила пряму загрозу війні. Але в остаточному варіанті не було загрози.

За словами журналістів, джерело, близьке до адміністрації президента Росії, повідомило, що у грудні 2022 року, за три місяці до початку війни, вони вже обговорювали, як Україна буде розділена між великими корпораціями. Передбачалося, що одна з державних чи приватних корпорацій, близьких до Кремля, відповідатиме за розвиток кожного регіону.

Три джерела, близькі до російського президента, підтвердили, що санкції проти каналів кума Путіна Віктора Медведчука стали "останньою краплею" у рішенні Путіна готуватися до так званої "спецоперації".

"Рейд, коли у нього відібрали телебачення і покалічили його партію, дуже розлютив Путіна. Він сприйняв це як особистий напад", — розповів один зі старих друзів російського президента.

Водночас Путін не радився з Медведчуком, коли ухвалював рішення про війну з ним, розповіли люди з оточення Путіна. Він також не радився ні з ким іншим. Єдиною людиною, яка мала постійний доступ до Путіна, був його друг — бізнесмен і банкір Юрій Ковальчук.

Два джерела підтверджують, що Ковальчук відіграв вирішальну роль у рішенні російського президента вступити у війну. Під час пандемії лише Юрій Ковальчук не залишав резиденцію Путіна, щоб уникнути карантину.

За даними видання, міністр оборони Сергій Шойгу "не сперечався, а навіть радів" рішенню Путіна про початок операції із вторгнення.

"Він не розумів, у якому стані знаходиться армія, і йому було цікаво. Він вірив, що Путін знає щось, чого не знає він, і він справді думав, що станеться щось не набагато серйозніше, ніж анексія Криму" — каже один зі старих друзів Путіна.

При цьому російську еліту поставили перед фактом війни під час вторгнення. Однак, як розповів анонімний колишній урядовець Кремля, вся еліта виступала проти повномасштабної війни.

"Це дивовижна війна, коли практично вся еліта проти. Я розмовляю з начальниками в Росії, немає жодної людини з вищих ешелонів влади, хто б був за. Але вони розуміють, що треба працювати в команді", — каже колишній чиновник Кремля.

Нагадаємо, 24 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про двійників Володимира Путіна та заяву про те, що він сидить у бункері.

Також нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що Президент Киргизстану Садир Жапаров стане єдиним іноземним керівником держави, який прибуде до Москви 9 травня для участі у заходах із нагоди організації росіянами "Дня перемоги".