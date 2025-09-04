Велика змова і "дещо цікаве" від Трампа: що насправді криється за загадковими заявами президента США

Президент США Дональд Трамп анонсує "щось цікаве" по російсько-українській війні та підозрює в антиамериканській змові лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії. Чи дійсно Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та Путін затіяли геополітичну гру проти офіційного Вашингтону і в чому може полягати її суть, з’ясовував Фокус.

У середу, 3 вересня Дональд Трамп звернувся з посланням до лідера Китаю Сі Цзіньпіна перед масштабним військовим парадом у Пекіні, закликавши його вшанувати пам’ять американських військових, які допомогли китайському народу вибороти перемогу.

"Головне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку разом з пролитою кров’ю, які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоби допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника", — написав очільник Білого дому у Truth Social.

Крім того Трамп, звертаючись до китайського лідера, зауважив: "Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які мізкують про змову проти Сполучених Штатів Америки".

Чому Сі Цзіньпін проігнорував заклик Трампа

Зазначимо, що найбільший за всю історію Китаю військовий парад на честь 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та перемоги у Світовій антифашистській війні пройшов 3 вересня у присутності 26 світових лідерів і 50 тисяч глядачів, які зібралися на найбільшій площі світу — Тяньаньмень.

При цьому, попри прямий превентивний заклик Дональда Трампа, Сі Цзіньпін у своїй промові американських солдатів не згадав. Натомість він констатував наступне: "Сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, взаємний виграш чи гра з нульовою сумою. Китайський народ твердо стоїть на правильній стороні історії — тобто обирає мир, а не війну". Резюмуючи, Сі Цзіньпін розкритикував "залякувальну поведінку деяких країн", вочевидь маючи на увазі саме США, і попередив, що Китай "не зупинити".

З якою метою президент США говорить мовою загадок

Окрім заяви про ймовірну "змову" проти Сполучених Штатів Дональд Трамп заінтригував словами про те, що він дізнався "цікаві речі" про війну в Україні, які стануть відомі найближчими днями. Також очільник Білого дому додав, що США займуть "іншу позицію" щодо Москви, якщо не буде прогресу на шляху до мирного врегулювання.

Водночас у свіжому інтерв’ю CBS News президент США анонсував, що невдовзі "щось відбудеться", попри невизначеність щодо перспектив зустрічі України та РФ на найвищому — президентському рівні.

"Я думаю, що ми все владнаємо. Відверто кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші. Я уважно спостерігаю за цим, я бачу це й обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться найближчим часом, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо", — підкреслив Дональд Трамп, додавши, що дипломатичний підхід мирного врегулювання вимагає неабиякого терпіння.

Про що свідчать тактичні ігри Дональда Трампа

Коментуючи Фокусу свіжі заяви президента США, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважує: "Коли я побачив допис Трампа у соцмережах про те, що він, мовляв, щось таке-таке дізнався про Путіна, я згадав 2014 рік і скандальну розмову Коломойського та Суркіса, де Ігор Валерійович постійно повторював: "Я таке про тебе знаю, я таке про тебе знаю…". Схоже, що насправді він нічого не знав, а просто хотів підігріти цікавість. Аналогічно, як на мене, зараз поводиться і Дональд Трамп, говорячи про те, що щось таке знає і що щось таке станеться. Мені видається, що таким чином він заздалегідь анонсує певну відповідь на ситуацію з боку США, але чи буде зрештою ця відповідь і коли – побачимо. Наразі складається враження, що Трамп просто не знає, що робити і тому, говорячи його мовою, плутає карти".

Що ж стосується вірогідної змови Пекіну, Пхеньяну та Москви проти США, про яку заявив президент США, то аналітик резюмував наступне: "Трампом знову і знову керують емоції. Втім, одна справа — визнати, що має місце змова проти Сполучених Штатів, а інша – згадати Аль Капоне і те, що добрим словом і бомбардуванням можна досягти значно більшого, аніж просто добрим словом. Тому, слова – словами, але Трамп цілком міг би, користуючись слушним моментом, не бомбардувати когось, а просто сказати: "Знаєте, ми тут знайшли якісь ракети, не знаємо, як їх використати, тому дамо їх Україні і подивимося, куди вони прилетять". Побачимо, буде такий варіант втілений у життя, чи ні, але він сьогодні дуже і дуже напрошується".

Загалом, своєю заявою про антиамериканську змову, на думку Івана Уса, очільник Білого дому "випустив пар, не розуміючи при цьому, яки чином діяти далі".

Чи дійсно Трампа заманили у постановочну пастку

У тому, що улюбленою грою американського лідера є вичікування переконаний політолог, експерт центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук.

"Коли Трамп говорить, ось, мовляв, подивимося, що станеться через кілька днів, тижнів, тощо, усі в світі, хто звик жити в умовах глобального домінування США чекають від Вашингтону важливих рішень та кроків. Але, швидше за все, цього не станеться. Наскільки я розумію, Трамп реально вважає, що якщо якийсь час почекати – можливо щось трапиться таке, що вплине на загальну картину і йому потрібно просто грати в гру у чекання. Схоже, це його улюблена гра", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Політолог також звертає увагу на те, що Трамп, говорячи про те, що Зеленський та Путін начебто не готові до очної зустрічі, акцентує на своїй зацікавленості в досягненні миру. "Це означає, що Трамп може грати в гру чекання безкінечно і це не означає, що він при цьому планує щось реально робити. Я так розумію, стратегія Трампа наступна: дочекатися поки Росія або Україна не зможуть воювати і після цього виступити посередником в укладанні будь-якої, підкреслюю, будь-якої угоди. Саме це, на мою думку, Трамп вважає своєю задачею і місією", — підкреслює Петро Олещук.

Водночас, на його переконання, говорячи про антиамериканську змову, Дональд Трамп має рацію: "Думки, які Трамп висловив, звертаючись до Сі Цзіньпіна є достатньо справедливими, як на мене. Так, вони реально цей парад зробили, щоб його побачив Трамп і спланували все так, щоб президент США зробив висновок про змову проти США. Очевидно, що це відповідний театр китайських режисерів, в якому у якості акторів виступили і Кім, і Путін. Якщо ж зазирнути за театральні куліси, то, гадаю, у КНР дійсно є план на довготривалу перспективу, мета якого полягає в тому, щоб посунути США з позиції світового лідерства і зайняти їхнє місце. Інша річ, що у США не має плану, як на це реагувати, але це вже тема для окремої розмови".

Як і навіщо Трамп каламутить геополітичну воду

Між Китаєм, Індією, Росією та ще кількома державами, які відносяться до так званої вісі зла, справді існує певна гласна і негласна домовленість про те, що вони мають усіляко демонструвати альтернативу і опозицію західному світоустрою. Таку думку у розмові з Фокусом висловив політолог, партнер агенції з урядових звʼязків та комунікацій Good Politics Максим Джигун.

"І якщо раніше Китай виглядав, хоч і серйозним гравцем, але точно не тим гегемоном, який міг навколо себе об’єднувати відверто недружні країни, якою до недавнього часу була Індія, то цього річ у Піднебесній продемонстрували, що вони, попри деякі розбіжності, таки можуть знаходити точки дотику з іншими країнами і представляти альтернативний західному геополітичний порядок денний. Тому тут, поза всяким сумнівом існує певна, говорячи словами Трампа, змова з паралельною консолідацією ресурсів. І виною цієї змови, як не дивно, є саме американський президент, який розпочав широку кампанію щодо введення мит відносно країн-партнерів і проводить силовий сценарій відносно Індії", — аргументує політолог, констатуючи, що наразі позиції колективного Заходу, передусім, США, значно ослабли.

Натомість, інтригуючи світ своїми заявами щодо російсько-української війни США в обличчі Дональда Трампа, переконаний експерт, "каламутять геополітичну воду". Зокрема, Максим Джигун вважає, що, попри гучні анонси, очільник Білого дому все ще не готовий до якихось рішучих кроків відносно Росії з метою її примусу до мирного врегулювання. До того ж, резюмує політолог, навіть при бажанні Трампу це вже важко зробити через падіння авторитету Америки.

Експерт припускає, що говорячи про те, що найближчим часом "щось станеться", президент США має на увазі вразливі точки російської економіки, на які він може натиснути або паралельний імпорт, який реалізує РФ з західних країн і на що може вплинути Білий дім.

Але так чи інакше, констатує Максим Джигун, це не ті аргументи, які могли б змусити Путіна "після абсолютної переваги на саміті в Алясці" рухатися так, як скажуть Сполучені Штати. Такий шанс, підсумовує політолог, був упущений в перші місяці президентства Трампа, коли американському президенту необхідно було заходити щодо Росії не лише з позицій жорсткої риторики, а й з конкретних жорстких дій.