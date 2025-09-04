Большой заговор и "кое-что интересное" от Трампа: что на самом деле кроется за загадочными заявлениями президента США

Президент США Дональд Трамп анонсирует "что-то интересное" по российско-украинской войне и подозревает в антиамериканском заговоре лидеров Китая, Северной Кореи и России. Действительно ли Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Путин затеяли геополитическую игру против официального Вашингтона и в чем может заключаться ее суть, выяснял Фокус.

В среду, 3 сентября Дональд Трамп обратился с посланием к лидеру Китая Си Цзиньпину перед масштабным военным парадом в Пекине, призвав его почтить память американских военных, которые помогли китайскому народу одержать победу.

"Главный вопрос, который требует ответа, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке вместе с пролитой кровью, которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от очень недружественного иностранного захватчика", — написал глава Белого дома в Truth Social.

Кроме того Трамп, обращаясь к китайскому лидеру, заметил: "Передайте, пожалуйста, мои самые теплые приветы Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые думают о заговоре против Соединенных Штатов Америки".

Почему Си Цзиньпин проигнорировал призыв Трампа

Отметим, что крупнейший за всю историю Китая военный парад в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и победы в Мировой антифашистской войне прошел 3 сентября в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тысяч зрителей, которые собрались на самой большой площади мира — Тяньаньмэнь.

При этом, несмотря на прямой превентивный призыв Дональда Трампа, Си Цзиньпин в своей речи американских солдат не упомянул. Вместо этого он констатировал следующее: "Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимный выигрыш или игра с нулевой суммой. Китайский народ твёрдо стоит на правильной стороне истории — то есть выбирает мир, а не войну". Резюмируя, Си Цзиньпин раскритиковал "запугивающее поведение некоторых стран", очевидно имея в виду именно США, и предупредил, что Китай "не остановить".

С какой целью президент США говорит на языке загадок

Кроме заявления о вероятном "заговоре" против Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтриговал словами о том, что он узнал "интересные вещи" о войне в Украине, которые станут известны в ближайшие дни. Также глава Белого дома добавил, что США займут "другую позицию" в отношении Москвы, если не будет прогресса на пути к мирному урегулированию.

В то же время в свежем интервью CBS News президент США анонсировал, что вскоре "что-то произойдет", несмотря на неопределенность относительно перспектив встречи Украины и РФ на самом высоком — президентском уровне.

"Я думаю, что мы все уладим. Откровенно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал, но, похоже, она оказалась несколько сложнее других. Я внимательно наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет в ближайшее время, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", — подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что дипломатический подход мирного урегулирования требует большого терпения.

О чем свидетельствуют тактические игры Дональда Трампа

Комментируя Фокусу свежие заявления президента США, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает: "Когда я увидел сообщение Трампа в соцсетях о том, что он, мол, что-то такое-такое узнал о Путине, я вспомнил 2014 год и скандальный разговор Коломойского и Суркиса, где Игорь Валерьевич постоянно повторял: "Я такое о тебе знаю, я такое о тебе знаю...". Похоже, что на самом деле он ничего не знал, а просто хотел подогреть любопытство. Аналогично, как по мне, сейчас ведет себя и Дональд Трамп, говоря о том, что что-то такое знает и что что-то такое произойдет. Мне кажется, что таким образом он заранее анонсирует определенный ответ на ситуацию со стороны США, но будет ли в конце концов этот ответ и когда — увидим. Сейчас складывается впечатление, что Трамп просто не знает, что делать и поэтому, говоря его языком, путает карты".

Что же касается вероятного сговора Пекина, Пхеньяна и Москвы против США, о котором заявил президент США, то аналитик резюмировал следующее: "Трампом снова и снова руководят эмоции. Впрочем, одно дело — признать, что имеет место заговор против Соединенных Штатов, а другое — вспомнить Аль Капоне и то, что добрым словом и бомбардировкой можно достичь гораздо большего, чем просто добрым словом. Поэтому, слова — словами, но Трамп вполне мог бы, пользуясь подходящим моментом, не бомбить кого-то, а просто сказать: "Знаете, мы здесь нашли какие-то ракеты, не знаем, как их использовать, поэтому дадим их Украине и посмотрим, куда они прилетят". Посмотрим, будет такой вариант воплощен в жизнь или нет, но он сегодня очень и очень напрашивается".

В общем, своим заявлением об антиамериканском заговоре, по мнению Ивана Уса, глава Белого дома "выпустил пар, не понимая при этом, каким образом действовать дальше".

Действительно ли Трампа заманили в постановочную ловушку

В том, что любимой игрой американского лидера является выжидание убежден политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

"Когда Трамп говорит, вот, мол, посмотрим, что произойдет через несколько дней, недель и так далее, все в мире, кто привык жить в условиях глобального доминирования США ждут от Вашингтона важных решений и шагов. Но, скорее всего, этого не произойдет. Насколько я понимаю, Трамп реально считает, что если какое-то время подождать — возможно что-то случится такое, что повлияет на общую картину и ему нужно просто играть в игру в ожидание. Похоже, это его любимая игра", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Политолог также обращает внимание на то, что Трамп, говоря о том, что Зеленский и Путин якобы не готовы к очной встрече, акцентирует на своей заинтересованности в достижении мира. "Это означает, что Трамп может играть в игру ожидания бесконечно и это не означает, что он при этом планирует что-то реально делать. Я так понимаю, стратегия Трампа следующая: дождаться пока Россия или Украина не смогут воевать и после этого выступить посредником в заключении любого, подчеркиваю, любого соглашения. Именно это, по моему мнению, Трамп считает своей задачей и миссией", — подчеркивает Петр Олещук.

В то же время, по его убеждению, говоря об антиамериканском заговоре, Дональд Трамп прав: "Мысли, которые Трамп высказал, обращаясь к Си Цзиньпину достаточно справедливы, как по мне. Да, они реально этот парад сделали, чтобы его увидел Трамп и спланировали все так, чтобы президент США сделал вывод о заговоре против США. Очевидно, что это соответствующий театр китайских режиссеров, в котором в качестве актеров выступили и Ким, и Путин. Если же заглянуть за театральные кулисы, то, думаю, у КНР действительно есть план на долгосрочную перспективу, цель которого заключается в том, чтобы подвинуть США с позиции мирового лидерства и занять их место. Другое дело, что у США нет плана, как на это реагировать, но это уже тема для отдельного разговора".

Как и зачем Трамп мутит геополитическую воду

Между Китаем, Индией, Россией и еще несколькими государствами, которые относятся к так называемой оси зла, действительно существует определенная гласная и негласная договоренность о том, что они должны всячески демонстрировать альтернативу и оппозицию западному мироустройству. Такое мнение в разговоре с Фокусом высказал политолог, партнер агентства по правительственным связям и коммуникациям Good Politics Максим Джигун.

"И если раньше Китай выглядел, хоть и серьезным игроком, но точно не тем гегемоном, который мог вокруг себя объединять откровенно недружественные страны, которой до недавнего времени была Индия, то в этом году в Поднебесной продемонстрировали, что они, несмотря на некоторые разногласия, таки могут находить точки соприкосновения с другими странами и представлять альтернативную западной геополитическую повестку дня. Поэтому здесь, вне всякого сомнения существует определенный, говоря словами Трампа, заговор с параллельной консолидацией ресурсов. И виной этого заговора, как ни странно, является именно американский президент, который начал широкую кампанию по введению пошлин в отношении стран-партнеров и проводит силовой сценарий в отношении Индии", — аргументирует политолог, констатируя, что сейчас позиции коллективного Запада, прежде всего, США, значительно ослабли.

Зато, интригуя мир своими заявлениями относительно российско-украинской войны США в лице Дональда Трампа, убежден эксперт, "мутят геополитическую воду". В частности, Максим Джигун считает, что, несмотря на громкие анонсы, глава Белого дома все еще не готов к каким-то решительным шагам в отношении России с целью ее принуждения к мирному урегулированию. К тому же, резюмирует политолог, даже при желании Трампу это уже трудно сделать из-за падения авторитета Америки.

Эксперт предполагает, что говоря о том, что в ближайшее время "что-то произойдет", президент США имеет в виду уязвимые точки российской экономики, на которые он может надавить или параллельный импорт, который реализует РФ из западных стран и на что может повлиять Белый дом.

Но так или иначе, констатирует Максим Джигун, это не те аргументы, которые могли бы заставить Путина "после абсолютного преимущества на саммите в Аляске" двигаться так, как скажут Соединенные Штаты. Такой шанс, заключает политолог, был упущен в первые месяцы президентства Трампа, когда американскому президенту необходимо было заходить в отношении России не только с позиций жесткой риторики, но и с конкретных жестких действий.