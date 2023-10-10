Поверне контроль над тілом і життям: учені успішно випробували новий препарат від епілепсії

Епілепсія має безліч профілактичних ліків, покликаних знизити частоту нападів, але жодного, який міг би її вилікувати. Вчені змогли розробити препарат, який може це змінити.

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Епілепсія — це небезпечне і підступне захворювання, яке часто розкривається в найбільш невідповідний момент, застаючи людей зненацька і загрожуючи життю. Для тих, хто страждає на це захворювання, особливо на ту форму, яка погано піддається звичайному лікуванню, науковий світ, схоже, поспішає довести обнадійливі новини. Вчені представили новий препарат, який може стати тим самим рішенням, яке так необхідно цим людям, пише Medical News.

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Перш за все, давайте поговоримо про те, що таке епілепсія. Уявіть собі мозок як величезну мережу електричних проводів. У нормі ці дроти безперебійно передають сигнали, але у хворих на епілепсію іноді група цих "дротів" або нервових клітин у певній частині мозку раптово посилає швидкий сплеск електричних сигналів. Це може спричинити так званий припадок, що призводить до змін у поведінці, настрої і навіть до періодів, коли людина нездатна контролювати своє тіло.

Незважаючи на те, що багато лікарських препаратів дають змогу контролювати або зменшувати напади, вони підходять не всім. Ба більше, близько третини пацієнтів часто виявляють, що ці препарати зовсім не зупиняють їхні напади. Крім того, іноді вони супроводжуються досить важкими побічними ефектами.

У спробі знайти рішення цієї непростої проблеми дослідники провели випробування препарату під назвою XEN1101. Перші результати стали вельми багатообіцяючими. Так, при додаванні препарату до звичайних ліків у деяких пацієнтів спостерігалося зниження щомісячних нападів до 53%. Ще більш вражаючим є той факт, що приблизно у кожного п'ятого пацієнта напади повністю припинилися протягом шести місяців.

Унікальною особливістю препарату XEN1101 є те, що пацієнти можуть починати лікування з повної дози, що не характерно для багатьох інших препаратів для лікування епілепсії. Це дуже важливо, оскільки дає змогу уникнути різких стрибків і падінь рівня ліків, які можуть призвести до погіршення побічних ефектів або поновлення нападів.

Якщо ж вас цікавить питання про побічні ефекти, то вчені поспішають заспокоїти вас, оскільки вони цілком схожі з такими в інших препаратів для лікування судом. Пацієнти відзначали такі явища, як запаморочення, нудота і втома. Однак більшість із них вважали їх цілком переборними і продовжили лікування.

Наукова основа препарату XEN1101 сама по собі дуже цікава. Препарат належить до групи препаратів, званих відкривачами калієвих каналів. Вони працюють завдяки збільшенню потоку калію з нервових клітин, що не дозволяє їм посилати ті швидкі сплески електричних сигналів, які спричиняють напади. Хоча подібні препарати вже розглядалися в минулому, вони були відсунуті на другий план через побоювання, що вони накопичуються в шкірі та очах. Однак препарат XEN1101, мабуть, поєднує в собі переваги цих відкривачів калієвих каналів і безпеку більш традиційних ліків від епілепсії.

У дослідженні, яке тривало з 2019 по 2021 рік, взяли участь 285 дорослих пацієнтів з епілепсією. До участі в ньому ці люди вже безуспішно пробували в середньому шість інших препаратів.

Тривожних побічних ефектів під час дослідження виявлено не було, проте дослідники планують уважно спостерігати за пацієнтами й надалі. Вони хочуть переконатися, що тривале застосування препарату не виявить будь-яких прихованих проблем. Крім того, їм цікаво дізнатися, чи допоможе XEN1101 за інших видів нападів.

Провідна дослідниця, докторка Жаклін Френч, так оцінила значення дослідження: "Наше дослідження підкреслює важливість пошуку якомога більшої кількості варіантів терапії для тих, хто страждає від нападів". Зрештою, лікування епілепсії на сьогоднішній день не є універсальним. Кожен пацієнт заслуговує на шанс знайти рішення, яке підійде саме йому.

Раніше Фокус писав про те, що експериментальна терапія стовбуровими клітинами спрацювала на хворих на епілепсію людях. Перші два пацієнти позбулися важких нападів майже на 100%.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили механізм у мозку, який дає змогу розуміти складні ре чення та інші мови. Новаторське дослідження пролило світло на те, як дві мережі мозку працюють разом для розшифровки складних речень, прокладаючи шлях до кращого розуміння засвоєння мови. Його дані можуть бути використані для боротьби з дислексією.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.