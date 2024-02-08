Невтішна доповідь ВООЗ: рак легенів став глобальною загрозою для людства

На смертельно небезпечне захворювання припадає вже 2,5 мільйона зареєстрованих випадків. Учені б'ють на сполох і закликають максимально убезпечити себе, відмовившись від шкідливих звичок.

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У нещодавній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я йдеться про те, що рак легенів є головною онкологічною загрозою в усьому світі: зареєстровано 2,5 мільйона нових випадків захворювання. Ця вражаюча цифра становить значну частину — 12,4 % від загального числа 20 мільйонів нових випадків раку, пише Dispatch.

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Причиною такого високого числа є триваюче вживання тютюну, особливо в Азії, незважаючи на широкомасштабні кампанії з підвищення обізнаності про його шкоду. Цю проблему було підкреслено під час Всесвітнього дня боротьби з раком — заходу, присвяченого поліпшенню розуміння в усьому світі того, що рак є однією з основних проблем громадської охорони здоров'я.

Статистика захворювання є невтішною і малює похмуру картину: лише 2022 року від раку загинуло 9,7 мільйона осіб. Що стосується виживання, то, за оцінками, 53,5 мільйона людей живуть п'ять років після постановки діагнозу "рак". Кожна п'ята людина стикається з раком протягом свого життя, причому ймовірність захворювання чоловіків вища, ніж жінок.

Після раку легенів найпоширенішими видами раку є рак грудей — 2,3 мільйона нових випадків, і колоректальний рак — 1,9 мільйона випадків. Ракові захворювання передміхурової залози та шлунка також посідають не останнє місце в глобальному рейтингу.

Звіт, що охоплює 185 країн і 36 видів раку, показує, що більшість випадків захворювання і смертей припадає на десять конкретних видів раку. Серед них рак молочної залози найчастіше діагностується у жінок в усьому світі, а чоловіки найчастіше страждають від раку легенів.

Нерівність у впливі раку також проявляється на різних рівнях людського розвитку. Наприклад, у жінок у країнах з високим індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП) ймовірність діагностування раку грудей вища, ніж у жінок у країнах з нижчим ІРЛП. Однак остання група наражається на більший ризик смерті через такі фактори, як пізня діагностика і відсутність доступу до ефективного лікування.

Доктор Ізабель Сурджоматарам відзначає нижчий рівень діагностики раку молочної залози у жінок з менш розвинених регіонів, але підкреслює підвищений ризик смертності, з яким вони стикаються через бар'єри в охороні здоров'я.

Заглядаючи в майбутнє, ВООЗ прогнозує різке зростання кількості випадків захворювання на рак, очікуючи, що до 2050 року їх кількість перевищить 35 мільйонів. Це зростання пояснюється старінням населення, зростанням його чисельності та зміною способу життя, пов'язаною із соціально-економічним розвитком, включно з вживанням тютюну й алкоголю, ожирінням і впливом забруднення повітря.

Ці дані підкреслюють нагальну необхідність глобальних зусиль по боротьбі з раком шляхом профілактики, раннього виявлення та забезпечення доступу до ефективних методів лікування. Боротьба з раком ще далека від завершення, але завдяки постійним дослідженням і підвищенню обізнаності є надія зменшити його вплив на майбутні покоління.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.