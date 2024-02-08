Неутешительный доклад ВОЗ: рак легких стал глобальной угрозой для человечества

На смертельно опасное заболевание приходится уже 2,5 миллиона зарегистрированных случаев. Ученые бьют тревогу и призывают максимально обезопасить себя, отказавшись от вредных привычек.

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В недавнем докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что рак легких является главной онкологической угрозой во всем мире: зарегистрировано 2,5 миллиона новых случаев заболевания. Эта внушающая цифра составляет значительную часть — 12,4 % от общего числа 20 миллионов новых случаев рака, пишет Dispatch.

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Причиной такого высокого числа является продолжающееся употребление табака, особенно в Азии, несмотря на широкомасштабные кампании по повышению осведомленности о его вреде. Эта проблема была подчеркнута во время Всемирного дня борьбы с раком — мероприятия, посвященного улучшению понимания во всем мире того, что рак является одной из основных проблем общественного здравоохранения.

Статистика заболевания является неутешительной и рисует мрачную картину: только в 2022 году от рака погибло 9,7 миллиона человек. Что касается выживаемости, то, по оценкам, 53,5 миллиона человек живут пять лет после постановки диагноза "рак". Каждый пятый человек сталкивается с раком в течение своей жизни, причем вероятность заболевания мужчин выше, чем женщин.

После рака легких наиболее распространенными видами рака являются рак груди — 2,3 миллиона новых случаев, и колоректальный рак — 1,9 миллиона случаев. Раковые заболевания предстательной железы и желудка также занимают не последнее место в глобальном рейтинге.

Отчет, охватывающий 185 стран и 36 видов рака, показывает, что большинство случаев заболевания и смертей приходится на десять конкретных видов рака. Среди них рак молочной железы чаще всего диагностируется у женщин во всем мире, а мужчины чаще всего страдают от рака легких.

Неравенство в воздействии рака также проявляется на разных уровнях человеческого развития. Например, у женщин в странах с высоким индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) вероятность диагностирования рака груди выше, чем у женщин в странах с более низким ИРЧП. Однако последняя группа подвергается большему риску смерти из-за таких факторов, как поздняя диагностика и отсутствие доступа к эффективному лечению.

Доктор Изабель Сурджоматарам отмечает более низкий уровень диагностики рака молочной железы у женщин из менее развитых регионов, но подчеркивает повышенный риск смертности, с которым они сталкиваются из-за барьеров в здравоохранении.

Заглядывая в будущее, ВОЗ прогнозирует резкий рост числа случаев заболевания раком, ожидая, что к 2050 году их число превысит 35 миллионов. Этот рост объясняется старением населения, ростом его численности и изменением образа жизни, связанным с социально-экономическим развитием, включая употребление табака и алкоголя, ожирение и воздействие загрязнения воздуха.

Эти данные подчеркивают настоятельную необходимость глобальных усилий по борьбе с раком путем профилактики, раннего выявления и обеспечения доступа к эффективным методам лечения. Борьба с раком еще далека от завершения, но благодаря постоянным исследованиям и повышению осведомленности есть надежда уменьшить его воздействие на будущие поколения.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витаминные добавки могут провоцировать развитие рака. Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

Также Фокус писал о том, что обычный алкотестер способен выявить рак. Новый враг заболевания — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.