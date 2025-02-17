Реакцію буде видно відразу: вчені розробили нову методику лікування раку молочної залози

Рак молочної залози останніми роками дедалі частіше з'являється у зростаючій статистиці онкологічних захворювань. Однак нещодавно вчені розробили методику, яка може стати відповіддю навіть на найважчу й найагресивнішу його форму, змінивши ситуацію.

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У невпинному прагненні знайти більш ефективні методи лікування агресивних форм раку молочної залози вчені представили нову методику, яка може здійснити революцію в цій галузі. Потрійний негативний рак молочної залози (TNBC) особливо складний через його стійкість до стандартних гормональних методів лікування, що залишає пацієнтам обмежені можливості в перемозі над ним. Однак нова розробка може докорінно змінити ситуацію, пише Knowridge.

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Імунотерапія стала одним із перспективних напрямків лікування хвороби, проте її успіх варіюється у різних пацієнтів з TNBC, що підкреслює необхідність у точних інструментах моніторингу. У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими Університету Вандербільта та опублікованому в журналі Theranostics, було представлено надшвидкий енергетичний доплерівський ультразвук як неінвазивний метод спостереження за змінами в кровоносних судинах пухлини в режимі реального часу.

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Ця технологія дасть змогу лікарям отримувати динамічне уявлення про те, як пухлини TNBC реагують на такі методи лікування, як променева та імунотерапія, що в перспективі дасть змогу розробити більш персоналізовані та ефективні терапевтичні стратегії. Дослідницька група під керівництвом доцентки Марджан Рафат у співпраці з доцентом Чарльзом Каскі застосувала цей інноваційний метод ультразвукового дослідження на двох моделях раку молочної залози: метастатичній (поширюваній) і неметастатичній (локалізованій).

Результати дослідження показали значне і стійке зниження судинного індексу пухлини — показника активності кровоносних судин, після променевої терапії. Це зниження говорить про те, що радіація ефективно порушує кровопостачання пухлини, що може перешкоджати її росту. Ба більше, ці судинні зміни були пов'язані зі збільшенням кількості CD8+ T-клітин — типу імунних клітин, відомих тим, що вони націлені на ракові клітини і знищують їх, що свідчить про посилення імунної відповіді в пухлинному середовищі.

Раннє збільшення кількості цих імунних клітин було також виявлено в селезінці незабаром після променевої терапії, що свідчить про системну імунну активацію. Ці дані свідчать про те, що надшвидкий енергетичний доплерівський ультразвук може стати життєво важливим інструментом в адаптації лікування раку до конкретних пацієнтів.

Ультразвукове виявлення судинних змін у пухлині після РТ Фото: Theranostics

Отримуючи негайний зворотний зв'язок про те, як реагує пухлина, лікарі зможуть швидше і точніше коригувати терапію, що потенційно поліпшить результати лікування пацієнтів з TNBC. Як зазначає професор Рафат, отримані результати дають змогу припустити, що надшвидкий енергетичний доплерівський ультразвук може стати чи не найважливішим інструментом у персоналізації лікування раку в осяжному майбутньому.

Однак, незважаючи на позитивні результати, необхідні подальші дослідження цієї технології, щоб підтвердити ефективність методу на ширшій популяції пацієнтів. Якщо результати будуть підтверджені, цей підхід може значно підвищити точність лікування потрійного негативного раку молочної залози і дати надію мільйонам пацієнток, які зіткнулися з цим грізним захворюванням.

Потрійний негативний рак молочної залози становить близько 10-15% усіх випадків раку молочної залози і частіше зустрічається у жінок молодше 40 років та осіб африканського походження. Розробка неінвазивних інструментів моніторингу, таких як надшвидке енергетичне доплерівське ультразвукове дослідження, є значним кроком уперед у розв'язанні проблем, пов'язаних із цим агресивним підтипом раку, які важко перебороти.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.