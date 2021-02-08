Зеленського просять продовжити відсторонення Тупицького, — ЗМІ

В Офісі генпрокурора повідомили, що не проведені всі слідчі дії.

Відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду можуть продовжити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що питання про продовження відсторонення Тупицького розглядатиметься при продовженні терміну досудового розслідування.

"Офіс генпрокурора не виключає такої можливості, оскільки зараз проведені не всі слідчі дії", — сказало джерело.

Укрінформ повідомляє, що Офіс генпрокурора попросить Зеленського продовжити указ про відсторонення Тупицького на два місяці.

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновили повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Фокус зібрав все, що відомо про голову КСУ Тупицього, в окремому матеріалі.