Зеленского просят продлить отстранение Тупицкого, - СМИ

В Офисе генпрокурора сообщили, что не проведены все следственные действия.

Отстранение Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда могут продлить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что вопрос о продлении отстранения Тупицкого будет рассматриваться при продлении срока досудебного расследования.

"Офис генпрокурора не исключает такой возможности, поскольку сейчас проведены не все следственные действия", — сказал источник.

Укринформ сообщает, что Офис генпрокурора попросит Зеленского продлить указ об отстранении Тупицого на два месяца.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.