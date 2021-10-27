Мало не здасться. Чому ніхто на Землі не сховається від американсько-китайської війни

Китай та Америка залишаться потенційними противниками у найближчі десятиліття. Про стратегію сторін, розклад сил і про те, коли країни будуть готові перейти до "гарячої" фази протистояння, розповідає Фокус.

Китайський уряд усвідомлює, що його збройні сили здебільшого відображають застарілі уявлення середини ХХ століття, коли особлива увага приділялася масовим і низькокваліфікованим сухопутним арміям. У 2015 році лідер Китаю Сі Цзіньпін, який, схоже, має намір залишатися при владі необмежений час, оголосив про проведення масштабної реформи, спрямованої на радикальне скорочення сухопутних військ НВАК з метою підвищення їхньої якості.

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Фокус переклав новий текст Себастьяна Робліна — магістра конфліктології Джорджтаунського університету, який розповідає про майбутнє протистояння США та Китаю.

США та Китай: дві наддержави із занепокоєнням дивляться одна на одну через Тихий океан

Одна з них після десятиліть холодної війни перетворилася на силу, на чию думку слід зважати, інша ж тільки формується і прагне повернути собі регіональну гегемонію. На щастя, незважаючи на глибокі відмінності у політичних системах, Китай та США за своєю суттю не ворожі один одному, як свого часу Захід та Радянський Союз – взаємозалежність їхніх економік для цього надто висока.

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Проте, як свідчить історія, ризик війни підвищується, коли висхідна держава кидає виклик панівній. Пекін і Вашингтон мають глибокі – хоча, на щастя, не всеосяжні – розбіжності з питань глобального управління. Вони також мають достатньо причин не довіряти один одному. На щастя, є історичні приклади щодо мирного співіснування наддержав упродовж тривалого часу. Так, протягом століття між поразкою Наполеона та Першою світовою війною не було жодної загальноєвропейської війни.

Однак баланс військових сил все ж таки відіграватиме певну роль поряд з дипломатією: наприклад, флот, який ніколи не воюватиме, зможе запобігти війні, стримуючи можливих противників.

Сьогодні Китай має у своєму розпорядженні найбільші збройні сили на планеті, що налічують два мільйони військовослужбовців Народно-визвольної армії (НВАК).

При цьому Китай витрачає лише трохи більше третини загального обсягу військових витрат США: у 2017 році на цю країну припадало 13% річних світових військових витрат, тоді як на США, за даними SIPRI, — 35%.

Китайський уряд усвідомлює, що його збройні сили здебільшого відображають застарілі уявлення середини ХХ століття, коли особлива увага приділялася масовим і низькокваліфікованим сухопутним арміям. У 2015 році лідер Китаю Сі Цзіньпін, який, схоже, має намір залишатися при владі необмежений час, оголосив про проведення масштабної реформи, спрямованої на радикальне скорочення сухопутних військ НВАК з метою підвищення їхньої якості.

Озброєння сухопутних і повітряних сил НВАК, як і раніше, дуже неоднорідне, включаючи як системи часів холодної війни, так і найсучасніші моделі. Наприклад, на озброєнні НВАК стоять 8 000 танків, але 3 тисячі з них — це танки Тype 59 і Тype 63 зразка 1950-х років. Водночас НВАК також має на озброєнні 500 танків Тype 99, які за своїми характеристиками схожі на дуже потужні американські M1 Abrams. Аналогічна проблема існує і у ВПС НВАК. Наприклад, з 1700 літаків приблизно третину складають застарілі винищувачі J-7, а четверту частину – сучасні винищувачі четвертого покоління J-10 та J-11, порівняні з американськими F-15 та F-16, і навіть кілька стелс-винищувачів п'ятого покоління .

[ + – ] Танк Тype 59D Фото: Tyg728

На відміну від китайських, американські збройні сили експлуатують понад 2000 бойових літаків четвертого покоління, до яких дедалі частіше приєднуються стелс-моделі п'ятого покоління. Ці нові американські літаки теоретично мають величезну перевагу у далекому повітряному бою та проникненні у повітряний простір противника.

Масштабні військові витрати Америки відображають її технологічно орієнтований підхід до ведення війни, коли живі чоловіки і жінки за можливості замінюються безпілотниками або керованими ракетами, тим паче, що кожен полеглий американський солдат може призвести до політичної кризи. Тому Пентагон розвиває комплексні можливості розвідки та зв'язку, щоб спрямовувати кілька систем зброї з високим ступенем точності. Це повна протилежність використанню масової та дешевої зброї, що було типовим у минулому, наприклад, під час Другої світової війни. У цій парадигмі успішно розвивається концепція "мережевої війни", в якій різні системи зброї обмінюються даними своїх датчиків. Наприклад, корабель може виявити літак, що атакує, і передати ці вказівки в винищувачу, що знаходиться поблизу, який потім використовує телеметрію для запуску ракети, не включаючи свій власний радар.

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Китай також з ентузіазмом прийняв цю доктрину, досягнувши більших успіхів у розробці озброєних безпілотників та розвитку мережевих можливостей, ніж Росія чи різні європейські країни. З одного боку, китайська промисловість все ще значно відстає у таких технологіях, як реактивні двигуни, і має проблеми з контролем якості. Однак, з іншого боку, вона відносно сильна в галузі електроніки та із задоволенням копіює як західні, так і російські технології. Більше того, китайські хакери довели свою здатність майстерно зламувати іноземні комп'ютерні системи та займатися промисловим шпигунством, але досі Пекін утримувався від тактики маніпулювання виборами, такою улюбленою його сусідкою – Росією.

[ + – ] Китайський винищувач J-10S Фото: mil.ru

Вихідні дані для інтервенцій за кордоном та оборони

В оперативному плані у НВАК та американських збройних сил зовсім різні потреби. США географічно ізольовані від своїх ворогів, і для боротьби з противниками або їх стримування вони використовують величезну мережу зарубіжних баз на шести континентах. Для цього необхідні матеріально-технічні можливості, що охоплюють весь світ, зокрема сотні транспортних літаків, повітряні танкери для дозаправлення винищувачів та транспортних літаків у повітрі, а також амфібії та універсальні десантні кораблі для перекидання підрозділів морської піхоти. Для підтримки цих зарубіжних баз та забезпечення їх паливом, персоналом та боєприпасами вкрай важливими є міцні дипломатичні спілки.

Наприклад, можливості США в Азії значно залежать від альянсів з Південною Кореєю, Японією, Сінгапуром, Філіппінами, а останнім часом з Індією.

Деякі з цих азіатських країн, а також Західна та Центральна Європа покладаються на збройні сили США для забезпечення власної безпеки.

Китай тільки починає створювати подібну інфраструктуру, перебуваючи в небезпечно тісному сусідстві з потенційними військовими противниками – Індією, Росією та Японією. (Автор не вважає, що сучасна Японія найближчим часом стане агресивною військовою державою, але в китайцях ще живі спогади про японське вторгнення). Крім того, Пекін має лише кілька військових союзів – з Пакистаном, Північною Кореєю та деякими країнами Південно-Східної Азії. В надії на зміцнення зв'язків Китай поступово розвиває міжнародні інститути, такі як Шанхайська організація співробітництва та проект "Шовковий шлях".

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Після захоплення територій у Гімалаях під час короткої війни 1962 року в Китаю, як і раніше, напружені відносини з Індією – країною з величезним населенням, але лише чвертю ВВП Китаю. Пекін нарощує свої сили та дорожню мережу на кордоні з Індією, а також побудував низку баз у сусідніх країнах, щоб "взяти Індію в оточення".

Китай також розширює свої можливості для експедиційних операцій на далеких відстанях, що відповідає його статусу наддержави. Китайські компанії давно і міцно вкоренилися в Африці і не зупиняються на досягнутому. Невтручання Пекіна у питаннях прав людини та корупції здобуло йому прихильність багатьох урядів на африканському континенті.

Китайські війська вирушили як миротворці в Малі, де взяли участь у бойових діях, а нещодавно Китай відкрив військово-морську базу в Джибуті — всього за сім миль від американської бази, що давно там існує. НВАК та ВМС Народно-визвольної армії готують сили спеціального призначення та морської піхоти для експедиційних операцій.

Незважаючи на все це, збройні сили Сполучених Штатів, як і раніше, мають набагато більший бойовий досвід, особливо якщо йдеться про спільні, скоординовані дії кількох служб. Останнім великим збройним конфліктом НВАК було не дуже успішне каральне вторгнення до В'єтнаму у 1979 році. Сьогодні НВАК тільки починає впроваджувати доктрину спільних операцій, одночасно намагаючись подолати традиціоналізм та обмеженість військових чинів, які займають престижне місце у суспільстві.

Ядерна доктрина: хто наважиться завдати першого удару, США чи Китай?

Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні більше ніж у двадцять разів більшу кількість ядерних боєголовок, ніж Китай (згідно з даними Асоціації з контролю за озброєнням, 1 350 розгорнутих боєголовок у США проти 45 у Китаю і 4 тисячі проти 270 штук з урахуванням запасів). Це відображає агресивнішу позицію Вашингтона, який вважає, що США мають право завдати першого ядерного удару в конфлікті, навіть якщо у нападі була застосована звичайна зброя. (Москва займає аналогічну позицію, стверджуючи, що може використовувати тактичну ядерну зброю для деескалації звичайної війни). Китай, навпаки, дотримується оборонної ядерної доктрини, стверджуючи, що застосує ядерну зброю лише у разі ядерного удару на свою адресу.

Хтось може не надавати особливого значення цим відмінностям – зрештою, доктрина не заважає країні завдати першого удару, якщо вона цього захоче, але насправді наступальна і оборонна ядерна війна передбачають різні структури сил.

Сполучені Штати мають величезний арсенал ядерної "тріади".

Вона складається:

з підводних човнів із балістичними ракетами (за якими в принципі так важко полювати, що їх неможливо зупинити);

ядерних бомбардувальників (корисних, щоб натякнути противнику на можливість ядерної атаки або вразити мобільні цілі);

і ракетних шахт наземного базування (хоч вони і найменш гнучкі у застосуванні, проте дозволяють вразити більше мішеней і змушують противника виділяти ресурси, щоб атакувати їх).

Такий арсенал допоможе розгорнути широке настання, позбавивши противника можливості відповісти військовими способами, а отже, більше підходить для першого удару.

Зі свого боку Китай дотримується доктрини незастосування ядерної зброї, оскільки має на озброєнні тільки ядерні балістичні ракети і кілька підводних човнів з балістичними ракетами, хоча одного прекрасного дня може повернутися ядерний бомбардувальник. Невеликий арсенал Китаю недостатній для завдання першого удару, який би нокаутував — натомість він орієнтований на стримування через "асиметричну відповідь", загрожуючи ядерним знищенням найбільших міст противника у разі нападу на Китай. Останніми роками Пекін стурбований розширенням можливостей американської ПРО, що зрештою може підштовхнути його до збільшення арсеналу.

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Суперництво США та Китаю найбільш відкрито проявляється у морі. Американські військові кораблі регулярно діють у прибережних водах Китаю, але не навпаки. Оскільки в XIX і на початку XX століття морські вторгнення завдали Китаю важких і принизливих ударів, Пекін прагне відтіснити американський флот від пояса баз, який він називає "першим острівним ланцюгом", якнайдалі — до другого або третього ланцюгів (куди входять Гаваї).

Міжнародні води зазвичай визначають як дванадцять морських миль від берегової лінії країни. Однак Пекін претендує на величезні простори Південно-Китайського моря як свою виняткову власність, навіть якщо ці води віддалені від материкового Китаю на сотні миль і безпосередньо прилягають до інших азіатських країн. В останні роки Пекін почав створювати штучні острови та розміщувати на них військові бази, щоб підкріпити свої претензії, а також переслідувати судна та літаки, що проходять через Південно-Китайське море. Він використовує велику військово-морську міліцію, що включає сотні номінально цивільних човнів і судів для просування китайської зовнішньої політики та контролю.

Зі свого боку, ВМС США відправляють есмінці та крейсери на патрулювання у межах програми "Свобода навігації", щоб підтримувати присутність у цих міжнародних водах. Що ще важливіше, у США є мережа баз у Японії, Південній Кореї, на Філіппінах та в Сінгапурі, а також на таких островах, як Гуам та Гаваї, з яких Америку буде важко витіснити – якщо тільки союзи з цими країнами не зруйнуються.

Втім, Китай створив достатній арсенал балістичних ракет наземного базування, бойових літаків та військово-морських суден, що дозволило йому завоювати військову перевагу у прибережних водах за останні десятиліття. Крім того, звичайні ракети можуть становити значну загрозу для найважливіших американських авіабаз і навіть для авіаносців, що знаходяться на відстані сотень миль у морі.

З іншого боку, Китай тільки починає наздоганяти унікальний флот Сполучених Штатів, що складається з одинадцяти атомних суперкораблів, кожен із яких несе десятки винищувачів Super Hornet і Growler, а в перспективі – стелс-реактивні літаки F-35B. Крім того, кожен авіаносець захищений оперативною групою бойових кораблів супроводу, оснащених мережевими радарами, сонарами для виявлення підводних човнів та протиракетною обороною.

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Зараз на озброєнні Китаю знаходяться два авіаносці меншої вантажопідйомності трамплінного типу, що несуть невеликі винищувачі J-15. Але Китай планує побудувати два більші авіаносці з покращеною системою катапультування, а в перспективі – два великі атомні авіаносці з новими електромагнітними катапультами. Він також нарощує флот малих та великих надводних бойових кораблів, озброєних протикорабельними ракетами дуже великої дальності, хоча і доктрина, і сенсори для здійснення таких далеких атак, швидше за все, ще тільки розробляються.

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Підводні флоти ВМС США та Китаю також помітно відрізняються. Американському флоту доводиться діяти на великих відстанях. У його розпорядженні – від 40 до 50 ударних підводних човнів та 18 підводних човнів класу Ohio з балістичними та крилатими ракетами, які можуть залишатися під водою практично необмежений час завдяки ядерній силовій установці. Китай має на озброєнні лише трохи більше дюжини атомних підводних човнів, зате сімдесят набагато дешевших дизельних і тихих незалежних підводних човнів, які підходять для операцій на коротких дистанціях біля узбережжя Китаю. Численні китайські дизельні та повітронезалежні підводні човни гучніші, ніж американські чи російські побратими, вони все ж таки досить ефективні проти кораблів.

У наступні десятиліття Китай і Сполучені Штати, ймовірно, залишаться потенційними військовими противниками, але за умови розумного регулювання відносин їм не доведеться вести один проти одного реальну війну. Проте потенціал двох країн відіграватиме певну роль у їхньому міжнародному сприйнятті та глобальному впливі.

Про автора

Себастьян Роблін – магістр конфліктології Джорджтаунського університету. Був університетським викладачем Корпусу миру в Китаї. Також працював у сферах освіти, редактури та допомоги біженцям у Франції та США. Нині пише про безпеку та військову історію для журналу War Is Boring.