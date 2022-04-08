ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області, — військова адміністрація (відео)

Місцева влада встановлює усі подробиці обстрілу й інформацію про можливих постраждалих.

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У ніч із 7 на 8 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, місцева влада зараз встановлює всі подробиці ракетного удару, а офіційну інформацію буде оприлюднено найближчим часом.

Сергій Братчук також не уточнив, чи є постраждалі внаслідок атаки ЗС РФ та які наслідки обстрілу на Одещині з боку російських окупантів.

Спікер ВЦА також запевнив, що всі літаки, які пролітатимуть над територією України у бік невизнаного Придністров'я, будуть знищені.

"Наші ППО будуть їх їб**шити. Я розумію, що зараз настала стадія виснаження. Нам складно, але ми боремося. Одеса не здалася і не здаватиметься. Ракетами лякають? Нехай лякають, це війна. Х*р їм, а не Україна й Одеса. Ворогам завжди кажу — ласкаво просимо до пекла", — додав Братчук у ранковому відеозверненні до мешканців Одеської області.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 7 атак російських військ на Донбасі. За даними Генерального штабу, українські військовослужбовці також ліквідували кілька танків, артилерійських систем і бронетехніку ворога.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ відкинули ЗС РФ на 5-10 кілометрів від прифронтового Сєвєродонецька.