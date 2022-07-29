До Москви прибув іранський літак, який раніше перевозив безпілотники, — ЗМІ (фото)

Літак, що раніше займався перевезеннями безпілотників до Ефіопії, приземлився у столиці РФ 27 липня. Авіаперевізника пов'язують із Корпусом вартових ісламської революції.

27 липня до Москви прибув літак Boeing 747-281B, який раніше займався транспортуванням безпілотників. Про це повідомляє ізраїльський офіцер Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі Ressentiment.

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Відомо, що літак оператора Qeshm Fars Air прибув до столиці РФ увечері, 27 липня. Водночас місце, звідки саме він вилетів з Ірану, невідоме. Компанія Qeshm Fars Air — це іранський вантажний авіаперевізник, який ототожнюють із Корпусом вартових ісламської революції.

[ + – ] Літак прибув до Москви 27 липня о 16:41

Варто зазначити, що перед польотом до Москви літак здійснив рейс із Делі до Тегерана. Він прибув до Тегерану о 3:51 ранку.

Відомо, що ці авіалінії раніше постачали безпілотники до Ефіопії.

Що відомо про постачання іранських БПЛА до Росії?

Останнім часом у ЗМІ обговорюють можливе постачання іранських безпілотників до армії РФ. Спочатку про це повідомили у США. Радник із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран готується постачати ЗС РФ ударні безпілотники. Оператори проходитимуть навчання в Тегерані.

Після цього повідомлення в Ірані заявили, що вони не мають розвитку у відносинах із РФ, а військова співпраця розпочалася до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Речник Держдепу 19 липня заявив, що якщо Іран все ж таки ризикне постачати безпілотники до Росії, то на них чекатимуть санкції. Штати дуже уважно слідкують за розвитком ситуації.

Вже 22 липня стало відомо, що Ізраїль атакував завод зі збирання іранських безпілотників у Сирії разом зі складом готових БПЛА. Удари були поруч зі столицею Сирією Дамаском.

Нагадаємо, Фокус розбирався, які дрони має Ісламська республіка і на що вони здатні.