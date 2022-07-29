В Москву прибыл иранский самолет, ранее перевозивший беспилотники, — СМИ (фото)

Самолет, который ранее занимался перевозками беспилотников в Эфиопию, приземлился в столице РФ 27 июля. Авиаперевозчика связывают с Корпусом стражей исламской революции.

27 июля в Москву прибыл самолет Boeing 747-281B, который ранее занимался транспортировкой беспилотников. Об этом сообщает израильский офицер Игаль Левин в своем телеграм-канале Ressentiment.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Известно, что самолет оператора Qeshm Fars Air прибыл в столицу РФ вечером 27 июля. При этом место, откуда конкретно он вылетел с Ирана неизвестно. Компания Qeshm Fars Air — это иранский грузовой авиаперевозчик, который отождествляют с Корпусом стражей исламской революции.

[ + – ] Самолет прибыл в Москву 27 июля в 16:41

Стоит отметить, что перед полетом в Москву самолет совершил рейс из Дели в Тегеран. Он прибыл в Тегеран в 3:51 утра.

Известно, что эти авиалинии ранее поставляли беспилотники в Эфиопию.

Что известно о поставках иранских БПЛА в Россию?

Последнее время в СМИ обсуждают вероятную поставку иранских беспилотников в армию РФ. Сперва об этом сообщили в США. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится поставлять ВС РФ ударные беспилотники. Операторы будут проходить обучение в Тегеране.

После этого сообщения в Иране заявили, что они не имеют развития в отношениях с РФ, а военное сотрудничество началось до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Спикер Госдепа 19 июля заявил, что если Иран все же рискнет поставлять беспилотники в Россию, то их будут ждать санкции. Штаты очень внимательно следит за развитием ситуации.

Уже 22 июля стало известно, что Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотников в Сирии вместе со складом готовых БПЛА. Удары пришлись рядом со столицей Сирией Дамаском.

Напомним, Фокус разбирался, какие дроны есть у Исламской республики и на что они способны.