Якщо Путіна не стане. Чи продовжиться війна з Україною, якщо в РФ зміниться влада

З моменту вторгнення Росії в Україну не припиняються дискусії про те, як довго Путін залишиться при владі: його гіпотетична відставка може бути внаслідок погіршення здоров'я або силового усунення. В основі цих обговорень лежить припущення, а можливо, і надія, що без Путіна Росія буде схильнішою відмовитися від війни в Україні і прагнути миру шляхом переговорів.

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Хоча таке припущення підкріплюється загальновідомими умовами припинення воєн, воно є проблематичним. Історія показує, що лідер, який розпочинає дорогу, затяжну війну, рідко готовий закінчити її без перемоги — але при цьому історія вчить, що зміна лідера не завжди сприяє миру.

Фокус переклав новий текст Шона Кокрана, присвячений російсько-українській війні.

Чи продовжиться війна Росії з Україною, якщо президент Путін залишить свій пост?

Для політичних лідерів бажання уникнути провини та покарання за розв'язану війну може стати вирішальним під час ухвалення рішення про її припинення. Загальновідомо, що лідерів, відповідальних за розв'язання війн, найчастіше звинувачують і карають їх результати — тому вони схильні продовжувати війну навіть за слабкої надії перемоги. Відповідно зміна керівництва часто є необхідною передумовою для припинення війни. Така думка може бути цілком обґрунтованою, але з неї не обов'язково випливає, що нові лідери, які успадкували незакінчену війну, вільні від тиску та ризиків, пов'язаних із закінченням війни на невиграшних умовах.

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У межах групи воєн, які характеризуються як дорогі та тривалі іноземні інтервенції, я оцінив прийняття рішень та поведінку 85 лідерів воєнного часу, а також порівняв лідерів, причетних до початку цих війн, та їхніх наступників, які прийшли до влади в умовах війни.

[ + – ] Для лідерів РФ бажання уникнути покарання за розв'язану війну може стати вирішальним після ухвалення рішення про її припинення

Вивчаючи документи з понад десятка країн і особисто спілкуючись із колишніми урядовцями та журналістами, які мають відповідні відомості з перших рук, я виявив, що нові лідери залишаються сприйнятливими до внутрішнього тиску та ризиків, пов'язаних із закінченням війни — або принаймні вважають себе схильними до ризику і поводяться відповідним чином. У результаті багато нових лідерів поводяться так само, як їхні попередники, і не можуть або не бажають скоротити втрати держави і прагнути миру. Це відбувається тому, що політика провини, пов'язана з припиненням війни, складна, різноманітна і включає безліч потенційних наративів провини, що стосуються не тільки лідера, що почав невдалу війну.

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Експерти називають безліч потенційних наступників — від відвертого яструба Дмитра Медведєва до Сергія Собяніна, який послідовно прагне дистанціюватись від війни Путіна в Україні. Деякі навіть порушували питання про можливість, хай і невеликої, заміни Путіна лідером опозиції Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні.

Хоча індивідуальні відмінності, безумовно, мають значення, політика провини, пов'язана із завершенням війни, завжди однакова. Будь-який новий лідер, який спробує вивести Росію з путінської війни, напевно, зіткнеться з серйозними внутрішніми перешкодами. Поточна внутрішньополітична обстановка в Росії, що характеризується взаємним перекладенням відповідальності політичного та військового керівництва, буде особливо небезпечною для наступника Путіна і перешкоджатиме будь-яким крокам щодо відмови від воєнних цілей Росії в Україні та пошуку миру — принаймні у короткостроковій перспективі. Це стосується навіть тих наступників, які до вступу на пост виступали проти війни Путіна або не підтримували її відкрито.

Таким чином, путінська війна цілком може продовжитись і без Путіна.

[ + – ] Путінська війна цілком може продовжитися і без Путіна

Традиційний погляд на зміну лідера та припинення війни

Вже понад 70 років вчені стверджують, що зміна політичного керівництва є важливою і навіть необхідною умовою для припинення затяжного збройного конфлікту, оскільки лідери, які розпочали війну, зазвичай виявляються нездатними або не бажаючими закінчити її, не здобувши перемоги. Пояснення такої поведінки лідерів ґрунтується на логіці політичного виживання або на ідеї про те, що на ухвалення політичних рішень впливає бажання уникнути провини та внутрішньополітичного покарання за невдачі.

Якщо війна закінчиться невдало, лідерів, які її розв'язали, напевно притягне до відповідальності і покарає або населення, або інші правлячі еліти. Таким чином, ці лідери схильні продовжувати воювати, незважаючи на зростаючі витрати та слабку надію на перемогу.

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Як пояснює політолог Сара Кроко, "основним фактором, що визначає вибір лідера між продовженням і припиненням конфлікту, є ймовірність покарання у разі, якщо він чи вона погодиться на будь-який результат, менший за перемогу". Так, для лідера, який розв'язав невдалу війну, ймовірність покарання "майже завжди буде близька до одиниці", тоді як для наступних лідерів, які просто успадкували війну, цей ризик "швидше за все, дорівнюватиме нулю".

Захищені від звинувачень ці нові лідери "не зіткнуться з таким важким вибором": припинити війну або продовжувати воювати. Стосовно війни Росії в Україні це означає, що зміщення Путіна усуне основну перешкоду для припинення війни, а наступник Путіна буде набагато схильнішим до миру, навіть якщо це означає відмову від воєнних цілей держави і визнання воєнної поразки.

Чи є різниця між лідерами, які розпочинають війну, і тими, хто її успадковує?

Теорія зміни лідера як умови для припинення війни, повторювана у різних формах протягом багатьох років, вже фактично стала загальноприйнятою. Однак ця теорія недосконала або принаймні неповна. Нескладно знайти приклади, коли зміна політичного керівництва сприяла припиненню дорогої затяжної війни. Втім, навіть якщо зміна керівництва є необхідною умовою для припинення війни, вона рідко буває достатньою умовою. Інакше кажучи, припиненню війни часто передує зміна керівництва, але більшість змін керівництва у воєнний час не призводять до припинення війни.

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Наприклад, вчені позначають прихід до влади Михайла Горбачова як ключ до виходу Радянського Союзу з Афганістану, а також позначають формування уряду Мендес-Франса в 1954 як сприяння закінченню постколоніальної війни Франції в Індокитаї. Але Горбачов був четвертим радянським прем'єром, який успадкував 10-річний афганський конфлікт, а Франція пережила не менш як дев'ять змін уряду у воєнний час, перш ніж П'єр Мендес-Франс визнав воєнну поразку і вивів французьку армію з Індокитаю.

Я розглянув 85 прикладів політичних лідерів, залучених до дорогих та затяжних іноземних воєнних інтервенцій. Дані показують, що 86% лідерів, відповідальних за початок війни, продовжують воювати доти, доки вони або не покинуть свій пост, або не досягнуть того, що можна обґрунтовано інтерпретувати як перемогу. Серед тих нових лідерів, які просто успадкували війну, що триває, 66% також виявляються нездатними або не бажаючими припинити війну, не досягнувши перемоги.

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Звичайно, воєнна ситуація має значення, коли новий лідер приходить до влади. Якщо війна йде за планом і перемога легко досяжна при прийнятних витратах, то будь-який лідер матиме мало стимулів для догляду. Більший інтерес являє реакція лідерів, коли війна виявляється більш дорогою і важкою, ніж очікувалося на початку, або коли ймовірність успіху знижується. Ці умови важко узагальнити, але аналіз окремих випадків показує, що нові лідери вважають за краще продовжувати вести війни, які перетворилися на дорогу трясовину з малою надією на перемогу. У деяких випадках нові лідери навіть інтенсифікують війну, хоча приватно висловлюють переконаність у безглуздості подальших бойових дій бажання скоротити втрати держави та шукати миру.

Загалом, відмінності між типами лідерів можуть бути статистично значущими, але якісно вони не так сильно відрізняються, причому більше половини нових лідерів поводяться так само, як їх попередники, відповідальні за початок війни.

Чому нові лідери поводяться, як їхні попередники

Ґрунтуючись на результатах свого дослідження, я стверджую, що нові лідери поводяться так, ніби їм загрожує покарання за невдалу війну, тому що вони знаходяться в зоні ризику, часто стоячи перед таким самим важким вибором, як і їхні попередники. За відсутності явної воєнної перемоги чи поразки внутрішня політика припинення війни стає причиною обвинувачень.

Теорія зміни керівництва під час припинення війни враховує цей момент, але включає занадто вузьку концепцію провини, надмірно спрощуючи те, як внутрішня аудиторія проводить лінію відповідальності між результатом політики та політичним керівництвом. Зокрема, традиційна теорія вважає, що в умовах воєнного часу всі звинувачення рефлекторно звертаються до керівництва, пов'язаного з початком війни. Проте глибше дослідження політики провини показує, що внутрішня аудиторія покладає відповідальність за провал війни набагато складнішим та різноманітнішим чином.

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Я припускаю, що існує як мінімум чотири різні наративи провини, пов'язані з політичним керівництвом і завершенням війни.

Наратив "вискочки" зосереджений на нестачі розважливості та компетентності політичного керівництва, що розв'язав війну. Рішення вступити у війну було помилковим, заснованим на неправильних оцінках чи вузьких інтересах, а будь-які запевнення у перемозі, зроблені на початку, виявилися бравадою.

зосереджений на нестачі розважливості та компетентності політичного керівництва, що розв'язав війну. Рішення вступити у війну було помилковим, заснованим на неправильних оцінках чи вузьких інтересах, а будь-які запевнення у перемозі, зроблені на початку, виявилися бравадою. Навпаки, наратив "невдахи" звинувачує політичне керівництво у неефективному веденні війни, незалежно від того, хто її розпочав. Пов'язана з ним критика стосується недостатнього забезпечення військових ресурсами, зв'язування рук військовим чи іншим факторам, що завадили перемозі.

звинувачує політичне керівництво у неефективному веденні війни, незалежно від того, хто її розпочав. Пов'язана з ним критика стосується недостатнього забезпечення військових ресурсами, зв'язування рук військовим чи іншим факторам, що завадили перемозі. Наратив "зрадника" звинувачує політичне керівництво в передчасному та непотрібному припиненні війни, яку ще можна було виграти і в якій ще варто було брати участь. Успіх залишався в межах досяжності, але політичне керівництво висмикнуло вилку з розетки до того, як військові змогли закінчити роботу, і тим самим накликало на себе поразку.

звинувачує політичне керівництво в передчасному та непотрібному припиненні війни, яку ще можна було виграти і в якій ще варто було брати участь. Успіх залишався в межах досяжності, але політичне керівництво висмикнуло вилку з розетки до того, як військові змогли закінчити роботу, і тим самим накликало на себе поразку. Зрештою, наратив "продажності" фокусується на нездатності політичного керівництва домогтися найкращого можливого результату, незважаючи на воєнну поразку, наголошуючи на ролі керівництва у несправедливому мирному врегулюванні, що зрадило націю.

Кожен із цих наративів відрізняється один від одного, по-різному покладаючи відповідальність за невдалу війну на політичне керівництво. Ключовим є те, що тільки один із них, наратив "вискочки", обмежується лідером, який розпочав війну. Таким чином, нові лідери все одно схильні до звинувачень і внутрішньополітичних наслідків. Цей залишковий ризик може сильно вплинути на ухвалення рішення про припинення війни і допомагає пояснити, чому так багато нових лідерів поводяться так само, як їхні попередники.

Що це означає у війні Росії в Україні?

Для Путіна війна в Україні може стати питанням політичного виживання, оскільки поразка може призвести до його усунення від влади. Але ризик покарання стосується не тільки залишку терміну перебування Путіна при владі.

Поразка в Україні суттєво зіпсує імідж Путіна та заплямує його спадщину. Путін вважає себе сучасним Петром Великим і хоче, щоб його пам'ятали саме таким. Він вважає своєю місією та долею повернути Росії її законний статус світової держави, стерши з пам'яті поразку в холодній війні та розпад Радянського Союзу. Ситуація в Україні ставить цю особисту спадщину під загрозу, і Захід не повинен недооцінювати, наскільки далеко готовий піти Путін, щоб уникнути поразки.

Але що якщо Путін буде скинутий в умовах війни, чи то через погіршення здоров'я чи внутрішній опозиції? Для будь-якого наступника нинішній стан російської внутрішньої політики стане горезвісним мінним полем і перешкоджатиме будь-яким діям щодо виходу Росії з конфлікту, принаймні у короткостроковій перспективі.

[ + – ] Для лідерів РФ бажання уникнути покарання за розв'язану війну може стати вирішальним після ухвалення рішення про її припинення

За словами одного російського журналіста, в Росії розгорілася гра в "гарячу картоплю", роль якої відіграє спеціальна провальна воєнна операція. Зокрема, кремлівські чиновники намагаються перекласти провину з Путіна на вище військове керівництво, фактично "створюючи кризу в Міністерстві оборони у спробі дистанціювати президента Володимира Путіна від приголомшливих відступів та інших ганебних невдач на полі бою".

Військове керівництво, що й без того перебуває у напрузі у зв'язку з низкою звільнень старших командирів, дає відсіч, перекладаючи провину на інші державні структури за надання помилкових розвідданих, недостатнє фінансування армії чи інші форми військового саботажу.

Центральна роль військових у цій грі особливо проблематична. Для нового політичного керівництва, яке прагне закінчити затяжну війну, не досягнувши її цілей, підтримка військового керівництва є критично важливою, враховуючи те, що дослідник військово-цивільних відносин Пітер Фівер називає "особливою моральною компетенцією" збройних сил у контексті завершення війни.

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Без такої підтримки нове політичне керівництво більш уразливе для нападок "яструбів" політичної опозиції, а також звинувачень у зраді та продажності. Але заручитися підтримкою військового керівництва для виведення військ у такому сценарії — завдання нелегке. Навіть якщо військове керівництво виступає за відмову від війни, воно навряд підтримає такий крок без міцних військово-цивільних відносин, що характеризуються взаємною довірою. Тільки за цієї умови військове керівництво не побоюватиметься, що політичне керівництво стане цапом-відбувайлом у спробі відвести від себе провину.

Зараз російська гра в перекладення відповідальності далека від таких умов. Після зміни політичного керівництва також знадобиться час їхнього створення, оскільки історія показує, що російські військові дуже чутливі до перекладання провини на них.

Наприклад, під час першої чеченської війни (1994-1996 рр.) російський генерал Олександр Лебідь заявив у ЗМІ: "Щоразу накази були чіткими і виходили з найвищого рівня... І щоразу, коли ми [військові] робили за них [політиків] брудну роботу, вони тікали і залишали всю провину на нас… Повірте мені, армія ніколи не дозволить цьому повторитись".

[ + – ] Російський генерал Олександр Лебідь заявив у ЗМІ: "Щоразу накази були чіткими і виходили з найвищого рівня... І щоразу, коли ми [військові] робили за них [політиків] брудну роботу, вони тікали і залишали всю провину на нас"

Чи триватиме путінська війна без Путіна?

Якщо Путін залишить свій пост (добровільно чи ні) на тлі війни, що триває в Україні, його наступник може вирішити припинити воєнні дії, але це рішення не буде легким і позбавленим ризиків безвідносно того, хто змінить Путіна — чи то Медведєв, Собянін чи навіть Навальний.

Враховуючи його відповідальність за початок війни, Путін дуже боїться звинувачень та покарання за її підсумок і буде схильний продовжувати воювати, незважаючи на зростаючі витрати та слабку надію на перемогу.

Але будь-який новий лідер, який успадкує путінську війну, не застрахований від такого внутрішнього тиску. У разі дорогої, затяжної війни політика провини може вплинути на прийняття рішень про завершення війни і потенційно спонукати нових лідерів продовжувати війну, навіть якщо вони не підтримували її до вступу на пост. Нинішня внутрішньополітична обстановка в Росії з її грою в "гарячу картоплю" між політичним і військовим керівництвом буде особливо проблематичною для нового політичного лідера, який прагнутиме вивести Росію з війни.

[ + – ] Хто правитиме РФ після Путіна? Серед потенційних наступників – "яструб" Дмитро Медведєв, мер Москви Сергій Собянін та навіть лідер опозиції Олексій Навальний [ + – ] Хто правитиме РФ після Путіна? Серед потенційних наступників – "яструб" Дмитро Медведєв, мер Москви Сергій Собянін та навіть лідер опозиції Олексій Навальний [ + – ] Хто правитиме РФ після Путіна? Серед потенційних наступників – "яструб" Дмитро Медведєв, мер Москви Сергій Собянін та навіть лідер опозиції Олексій Навальний Фото: Anadolu Agency

Якщо звернутися до історичного досвіду, багато нових лідерів за аналогічних обставин приймали рішення продовжувати війну чи домагатися умиротворення силовими методами, у результаті процес виходу з війни затягувався роками. Важко і, мабуть, безглуздо передбачати результати будь-якої зміни керівництва у воєнний час у випадку з війною Росії в Україні. Проте Заходу годі вважати, що зміна керівництва призведе до припинення війни, принаймні у короткостроковій перспективі: війна Путіна цілком може продовжитися і без Путіна.

Про автора

Шон Т. Кокран — доктор наук, автор книги War Termination as Civil-Military Bargain, а також численних статей про внутрішню політику припинення війни. Старший політолог у некомерційній, непартійній корпорації RAND. Нещодавно він завершив 25-річну службу у ВПС, пішовши у відставку з посади декана Школи перспективних повітряно-космічних досліджень.