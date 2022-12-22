Виклики безпеки. Як НАТО посилити свої морські сили

Сьогодні, коли основна місія НАТО стала більш актуальною, ніж протягом цілого покоління, військово-морський флот Альянсу ледве тримається на плаву: існує лише дві групи ВМС НАТО з 5 бойовими кораблями. Нові виклики вимагають змін і переоцінки підходу до бойового флоту.

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Зима 1968 року. Багатонаціональні сили в складі американських, британських, голландських і норвезьких кораблів борознять Північну Атлантику, захищаючи береги НАТО під спільним прапором — уперше в сучасній історії.

Через п'ять десятиліть, коли основна місія НАТО стала більш актуальною, ніж протягом життя цілого покоління, військово-морський флот альянсу ледве тримається на плаву. НАТО, як і раніше, зберігає постійні військово-морські сили — підрозділи, які знаходяться у безпосередньому оперативному підпорядкуванні блоку. Однак у цей період високої напруженості до складу двох основних постійних військово-морських груп альянсу входить дуже мало бойових кораблів.

Фокус переклав матеріал Джошуа Талліса про зміни бойового флоту НАТО.

Станом на середину грудня в Першу групу входили три бойові кораблі — по одному від ВМС Нідерландів, Данії та Франції. Усього два бойові кораблі становили Другу групу (від США та Іспанії). Це не схоже на переважну присутність морських командирів НАТО, яким доручено нести морську вахту альянсу. Швидше, це бліда тінь історії альянсу в гарантуванні безпеки на морі.

Альянс здатний на більше і для морського командування НАТО, і для командувачів на передовій, і для себе. Можливо, історія не повторюється, але повернення реваншистської Росії робить колишню морську структуру НАТО хорошим джерелом натхнення для майбутнього альянсу. У минулому альянсу простежується спільна риса — цінність розміщення військово-морських сил у певних регіонах задля досягнення конкретних цілей. Така регіоналізація і спеціалізація, що простежується в оцінці структур морського командування НАТО з часом, відкриває шляхи до створення постійних морських сил, що підходять для використання у новій Європі.

Постійні військово-морські сили НАТО — відносно доступний спосіб подати політичний сигнал про єдність і готовність альянсу до оборони, причому без потенційно небажаного політичного підґрунтя сухопутних формувань. Це особливо цінно для Сполучених Штатів зараз, коли вони більше уваги приділяють своїй військово-морській присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Напередодні нападу Росії на Україну військово-морські сили були головним інструментом, який альянс використав для демонстрації рішучості колективної оборони. У зв'язку з дестабілізацією Європи після російського вторгнення і з глобальними вимогами, що накладають військові зобов'язання на США, як НАТО, так і Сполучені Штати виграють від переосмислення організації та використання ВМС альянсу. Протягом усієї холодної війни такі підрозділи робили свій внесок в охорону морських вузлів і викликали конструктивні дискусії щодо стратегічної ролі військово-морських сил в обороні Європи. Зараз саме час повернутися до цієї історії, щоб визначити морське майбутнє НАТО та внесок США в нього, спрямувати обмежені активи ВМС США туди, де вони найбільш необхідні, та зміцнити військово-морський потенціал блоку для підтримки стримування і ведення бойових дій у разі потреби.

Морська історія НАТО

Історія морського командування та управління НАТО рясніє прикладами вузької географії та спеціалізованих місій. Роздвоєння території бойових дій НАТО на два найбільш відомих командування — Союзне командування "Атлантика" та Союзне командування "Європа" — поставило морську сферу в центр відповідальності одного верховного союзного головнокомандувача та на фланги відповідальності іншого. Третє головне командування, Союзне командування "Канал", відповідало за Ла-Манш і Північне море. З перших днів існування НАТО два з трьох командувань були організовані з урахуванням морської географії, що дозволяло захищати морські підходи альянсу, забезпечувати підкріплення Європи з Північної Америки та протистояти радянській підводній загрозі.

Серед підлеглих командувань формувалися спеціалізовані та регіональні структури, багато з яких будувалися довкола критично важливих елементів морської географії. У 1962 році командувач Північних сил НАТО створив Балтійські підходи Союзних сил. У 1967 році за підходи до Середземного моря почав відповідати спеціальний командувач у складі Іберійського атлантичного командування, який контролював вхід у море. Так, до середини 1960-х років три основні морські опорні пункти НАТО — Гібралтарська протока, Скагеррак і Ла-Манш — отримали своїх власних командувачів, які стежили за їхньою обороною.

У цьому річищі регіоналізації відбувався і розвиток спеціалізованих оперативних формувань. Командувач Союзними силами у Південній Європі, які історично завжди очолював адмірал ВМС США, створив Ударні сили та сили підтримки у Південній Європі як основний бойовий елемент Середземномор'я, основу якого становив Шостий флот США. На заході Атлантичне командування союзних військ проштовхувало ідею створення власного Ударного флоту Атлантики, основу якого становили авіаносні бойові групи, що базуються на Другому флоті США, з літаками, здатними завдавати ядерних ударів. Як ми побачимо, ця конструкція регіональних командувань та організованих відповідно до завдань сил є цінною моделлю для сьогоднішнього НАТО.

Поява постійних військово-морських сил

Саме в цьому історичному контексті були створені сили, відомі сьогодні як Перша та Друга постійні морські групи НАТО, хоча вони з'явилися не одночасно й мали різну структуру. Незважаючи на їхню нинішню назву, яка має на увазі рівність у розмірах і завданнях, ці сили мають різне історичне коріння. Їх історія важлива для розуміння того, чому їх майбутнє не повинно бути дзеркальним відображенням одна одної, і чому нинішні угруповання сил теж варто сприймати як відмінні одне від одного.

[ + – ] У НАТО існує дві постійні морські сили

Перша група старша за Другу. Адмірал Річард Колберт створив ці перші постійні військово-морські сили мирного часу в 1968 році як підрозділ Атлантичного командування союзних військ — Постійні військово-морські сили Атлантики. Головні морські завдання командування — захист морських шляхів сполучення і зміцнення Європи морськими силами швидкого реагування — стали ідеальними для перевірки коаліційних військово-морських сил. Концепція Колберта, яку він просував раніше в інших регіонах, але з меншим ефектом, цього разу була втілена в життя завдяки серії навчань Matchmaker. Ці багатомісячні військово-морські навчання, що розпочалися у 1964 році, забезпечили організаційну надбудову для того, щоб постійні військово-морські сили стали реальністю. Голова Військового комітету НАТО описав ідею Колберта як "нескінченні начання Matchmaker", що цілком доречно, враховуючи, що їх перше розгортання спиралося на персонал навчань, і вже розроблялися плани для наступного їхнього етапу.

Одним із цінних результатів створення постійних військово-морських сил стала дискусія про морську сферу в стратегії НАТО. Із самого початку існування альянсу морська географія НАТО розумілася як частина ширшого цілого. Як пише військово-морський аналітик Пітер Свартц про першого Верховного головнокомандувача союзних військ у Європі: "Стратегічна концепція Ейзенхауера полягала в потужних американських і британських морських ударних силах на обох європейських флангах НАТО [тобто на північному та південному морях] з тим, щоб сухопутні та повітряні сили НАТО були зосереджені у центрі". До кінця 1960-х років у дослідженнях НАТО, пов'язаних зі створенням постійних сил, було розроблено концепцію "зовнішнього посилення флангів", одна з ідей якої полягала в тому, що північний і південний фланги в оперативному плані відрізняються один від одного.

Створення постійних сил викликало дискусії і про те, як керувати політичними сигналами, які притаманні постійним військово-морським формуванням.

У сучасній документації виділяються три суперечливі моменти:

чи потребують операції мирного часу (враховуючи заходження у порт) "політичного дозволу";

як сили, які знаходяться під оперативним контролем інших командирів, враховуються у випадку реагування групи на кризи;

наскільки гнучкою виявиться група у випадку реагування на непередбачені обставини без політичного схвалення старшого керівництва (зазвичай, надзвичайно повільного).

Інакше кажучи, більшість сьогоднішніх проблем управління альянсом на морі зовсім не нові.

Через властиву об'єднаним силам політичну складність їхнього статусу та завдань ідею постійних військово-морських сил, за її привабливості, не можна було просто скопіювати у Середземномор'ї. Там у 1969 році Союзні сили Півдня створили чергові сили. Лише в 1992 році на зміну черговим силам прийшли постійні військово-морські сили Середземномор'я, які стали Другою групою. Минуло ще чотири роки, поки в 1973 році Командування союзних військ у Каналі не створило свої постійні військово-морські сили, що призначалися переважно для мінної безпеки і не мали аналога в Середземномор'ї до 1992 року.

Дрейф після холодної війни

Після закінчення холодної війни зникнення загрози (а разом із нею і цілі існування), разом із різким скороченням оборонних бюджетів США та Європи призвели до сталої дерегіоналізації та втрати спеціалізації морських сил НАТО. Інституційні зміни поступово оптимізували бюрократію альянсу для переходу до мирного часу у 1990-х роках. Члени НАТО орієнтувалися насамперед на фінансову доцільність.

У 1994 році НАТО скоротила кількість основних командувань з трьох до двох (Європа й Атлантика), вивівши зі складу командування Командування каналу та передавши його акваторію Командуванню союзних сил у Європі. У 1999 році внаслідок внутрішньої реорганізації кількість підлеглих підрозділів у головних командуваннях, що залишилися, скоротилася на дві третини. Союзне командування "Атлантика" з часом почало втрачати свій яскраво виражений флотський колорит — його очолили генерали морської піхоти й армії США, а в 2003 році його позбавили оперативної ролі. Остання зміна призвела до закриття трьох переважно морських підпорядкованих командувань, враховуючи колишнє Іберійське атлантичне командування, яке базувалося в Лісабоні.

[ + – ] На оперативному рівні атлантичні постійні військово-морські сили перейшли до боротьби з наркотиками та надання допомоги під час стихійних лих у Карибському басейні

На оперативному рівні атлантичні постійні військово-морські сили перейшли до боротьби з наркотиками та надання допомоги під час стихійних лих у Карибському басейні, а Ударні сили та сили підтримки Півдня розпочали серію переміщень, які завершилися розширенням їхніх оперативних повноважень на всю зону операцій НАТО під прапором Ударних сил і сил підтримки НАТО. Такі зміни стосувалися не лише НАТО: Шостий флот США вийшов за межі Середземномор'я, щоб відповідати розширеним повноваженням Європейського командування. Як зазначає Свартц, ці зміни ознаменували "загибель власне концепції окремих морських театрів воєнних дій як у структурі командування США, так і в структурі командування альянсу НАТО".

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Наразі тенденція консолідації, схоже, рухається у зворотному напрямку. У відповідь на російську загрозу НАТО та ВМС США створили третє Об'єднане командування сил (у Норфолку). Воно повторює місце розташування і завдання Союзного командування Атлантики і спирається на знову введений у стрій Другий флот США, що діє як база посилення для операцій в Атлантиці. Комюніке Брюссельського саміту НАТО 2021 року також передбачає поглиблення прихильності до регіональних підходів у командуванні й управлінні. У ширшому розумінні в комюніке згадуються такі географічні підрозділи НАТО, як Чорноморський, Північний і Середземноморський регіони, що передбачає наявність регіональних підгруп інтересів, призначених для вирішення регіональних проблем безпеки. Оскільки загроза Північній Атлантиці за останні кілька років виникла знову, показово, що регіоналізація і спеціалізація знову матеріалізувалися як важливі рішення для морської оборони НАТО.

Яке майбутнє чекає на флот НАТО

Безумовно, морська історія НАТО рясніє прикладами того, як командування альянсу визначало політичні рішення. Сполучені Штати, наприклад, створили Ударний флот Атлантики частково для того, щоб забезпечити контроль над ядерною зброєю, розміщеною на морі. Де розташовані командування та які керівні посади обіймають ті чи інші країни — це завжди політичні питання. Проте морська спадщина НАТО зводиться не просто до створення тих чи інших командувань задля здійснення політики альянсу. Поява регіональних, орієнтованих на морське судноплавство командирів і спеціальних оперативних груп, є прикладом того, як компроміси задля підтримки коаліції призвели до унікальних довговічних рішень. Інакше кажучи, хоча керівництво альянсу могло стати причиною деяких політичних рішень, цей тиск зрештою призвів до більш ефективного підходу до безпеки на морі в масштабах усього театру бойових дій. Цей аналіз історії НАТО показує, що зовнішні обмеження можуть принести користь у процесі розробки структури і сил для операцій на морі, а обмеження можуть набувати різних форм, враховуючи підвищене бажання Сполучених Штатів вивести свої військово-морські сили за межі Європи.

Військово-морські комбатанти можуть виконувати безліч місій, але без чітких повноважень військово-морські сили опиняться на роздоріжжі між широкими можливостями та незрозумілими намірами. Створення ще більшої кількості рівнів командування у відповідь на ці виклики — не найкраще рішення, яке варто отримати з цієї історії. Швидше, цінність регіоналізованих і спеціалізованих органів полягає у створенні обмежень, які слугують як методи вирішення складних питань повноважень та управління альянсом. Хоча командири можуть обґрунтовано заперечувати проти додаткових обмежень, за умов правильного підходу командування та управління повинні зрештою встановлювати чіткі очікування та дозволяти командирам ухвалювати оперативні рішення з упевненістю та адекватною швидкістю. Командування місією як квінтесенція військово-морського керівництва не може існувати без чіткої мети.

Масштабні місії, адаптовані до географічної реальності, допоможуть зняти вічне занепокоєння національних лідерів тим, що їхні військово-морські сили використовуються для цілей, які не узгоджені з ними. Такі побоювання існують давно: дискусії навколо створення початкових постійних сил демонструють ті ж побоювання щодо сфери контролю та політичних і військових сигналів, які впливають на існування постійних сил сьогодні. Знову ж таки, вужча географія і чітко визначені місії можуть покращити ситуацію. Оперативні групи, орієнтовані на конкретні завдання, дозволять політикам усвідомлювати характер і масштаб свого внеску, а союзні ВМС принесуть вагомі переваги своїм цивільним господарям.

[ + – ] Оперативні групи, орієнтовані на конкретні завдання, дозволять політикам усвідомлювати характер та масштаб свого внеску, а союзні ВМС принесуть вагомі переваги своїм цивільним господарям

Звісно, постійні сили сильні лише настільки, наскільки сильні всі їх складники. Історично склалося так, що зобов'язання США щодо постійних військово-морських сил Атлантики були довготривалими та збалансованими, а надводні бойові кораблі та командувачі надавалися дуже послідовно, хоч і без зайвого ентузіазму. Фактично, центральне місце в початковій концепції постійних сил займав розрахунок на те, що жодна країна не повинна надавати понад чверть своїх військово-морських сил, що передбачало модель сталого співробітництва та справедливого розподілу тягаря в межах альянсу.

Жодна країна не може і не повинна нести тягар постійних сил наодинці. Однак, що актуальніше для сьогоднішньої диспозиції ВМС США, вона також не повинна нехтувати своїм власним створенням. Якщо судити за останнім інтервалом присутності США, ВМС беруть участь в одній з двох основних груп раз на три роки. (Зараз вони командують Другою групою, а востаннє командували Першою групою у 2019 році). Така участь у групах, що чергуються, означає, що може пройти шість років, перш ніж Сполучені Штати двічі візьмуть участь в одній і тій же групі. Якщо постійні військово-морські сили справді важливі, то Сполучені Штати повинні подавати приклад і регулярно брати в них участь — а не тільки коли командують.

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Розширення НАТО на північ: ризики, планування та уроки

Як і у випадку з початковими постійними силами, те, як НАТО вирішить регіоналізувати та спеціалізувати майбутні версії сил, вплине на дискусії про те, чи історичні уявлення про морську географію альянсу залишаються актуальними для оборони блоку сьогодні. Простір для обговорення величезний: від актуальності ідеї північних і південних морів як ударних флангів і перспективи четвертої битви за Атлантику заради захисту морських шляхів сполучення, до перекидання підкріплень з Північної Америки до північного регіону НАТО, що враховує Швецію і Фінляндію. Переоцінка відносин груп до стратегії НАТО може призвести до появи довільної кількості місій і цільових груп.

НАТО може розглянути можливість створення сил, призначених для участі в навчаннях, повертаючись до витоків Matchmaker. Такі сили курсували б навколо театру бойових дій для надання національним і багатостороннім навчанням морського елементу НАТО. Як альтернатива такі сили можуть бути спрямовані на розробку доктрини, експерименти та стандартизацію обладнання, просуваючи альянс від оперативної сумісності до взаємозамінності для обслуговування складніших комбінованих операцій. Перші та Другі морські групи НАТО, які постійно діють, можуть бути перейменовані на Північну та Південну групи й отримати більш певні функції, діючи на флангах Європи — як і передбачав Ейзенхауер — відповідно до повітряних і сухопутних кампаній об'єднаних командувань сил у Брунсумі та Неаполі. Можливо, Середземноморська оперативна група також потребує особливої спеціалізації для захисту особливо цінних активів, таких як американські, французькі, італійські та іспанські авіаносці. Малі військово-морські сили НАТО також могли б зробити свій внесок у нішу. У Чорному та Балтійському морях уже існують постійні сили протимінної оборони, але, можливо, північну групу найкраще було б спрямувати на захист морської критичної інфраструктури у Балтійському чи Північному та Норвезькому морях у світлі вибуху "Північного потоку".

Висновок

Військово-морський історик Джон Хаттендорф писав, що адмірал Колберт, батько постійних військово-морських сил, розглядав ці сили як маловитратні (як у фінансовому, так і політичному плані), що дозволяють обійти політично делікатні моменти, пов'язані з втручанням США, й одночасно забезпечують політичну (й, отже, оперативну) довіру до морської присутності НАТО. Ці докази залишаються переконливими — НАТО, за підтримки США, має вдихнути нове життя у свої постійні військово-морські сили. Однак після півстолітньої еволюції морської присутності в альянсі склад таких сил, а також сфери їх діяльності дозрів для переоцінки. Мляві показники участі сьогодні є ще одним доказом того, що настав час для переосмислення.

Як показано в цій статті, морська структура сил НАТО часів холодної війни пропонує ідеї для майбутнього, де найкращу роль відіграють географічно обмежені командування, орієнтовані на конкретні завдання. Удосконалення цього підходу могло б, хоч як це парадоксально, збільшити внесок кожної країни у військово-морські групи за рахунок зниження політичної невизначеності, яка виникає під час приєднання комбатантів до постійних сил, розширити оперативну корисність груп за рахунок адаптації підрозділів до певних функцій, а також підвищити готовність сил за рахунок більш цілеспрямованої підготовки й озброєння на рівні підрозділів перед розгортанням. Сенс не в тому, що НАТО має розпастись на тисячу морських командувань, а в тому, що географічне масштабування призведе до оптимальних результатів. У світі жорстких виборів, що привертає увагу США до Китаю, який усе росте, регіоналізація і спеціалізація можуть стати найкращим кроком для продовження легендарної морської історії НАТО.

Про автора

Джошуа Талліс — доктор наук, військово-морський аналітик Центру військово-морського аналізу, де він старший науковий співробітник Групи оцінювання операцій. Двічі виступав як внутрішній радник з аналітики у командуванні ВМС США: перший раз під час розгортання ударної групи ВМС США "Гаррі С. Трумен" у Європейській Арктиці у 2018 році, а другий — у складі Шостого флоту США. У 2019 році написав книгу The War for Muddy Waters: Pirates, Terrorists, Traffickers та Maritime Insecurity. Думки, висловлені в цій статті, не обов'язково відображають думку роботодавця автора або ВМС США.