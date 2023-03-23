Один рік із моменту "зміни курсу" Німеччини: поки що нічого нового

Олаф Шольц продовжує витрачати час, обіцяючи збільшити витрати на оборону Німеччини до 2% від ВВП країни. Тим часом понад 50% західних компаній, що залишаються в Росії, є німецькими, а з усіх фірм ЄС і Великої сімки, які зберегли російські філії, приблизно п'ята частина — німецькі…

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За дев'ять днів до того, як президент Росії Володимир Путін розв'язав повномасштабну війну в Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Москву. Він підбив підсумок своїм зустрічам, повторивши фразу, що стала знаменитою завдяки Егону Бару, емісару Західної Німеччини в Москві в 1970-х роках: "Без Росії мирний порядок у Європі неможливий". Ця фраза була вигадана, коли Бар розпочав реалізацію планів Німеччини щодо Ostpolitik під керівництвом тодішнього канцлера Віллі Брандта. Ostpolitik (зазвичай перекладається як "нова східна політика") ставила в основу політичну поступливість і враховувала такі гасла, як "зміни через торгівлю". Вона прагнула доброї волі та співробітництва спочатку зі Східною Німеччиною та Радянським Союзом, а потім із Російською Федерацією. Не дивно, що ця поступливість часто досягалася за рахунок менш впливових сусідів Німеччини у Центральній та Східній Європі.

Через рік після своєї промови про "вітер змін" канцлер Шольц так і не зміг здійснити обіцяні ним радикальні зміни Фото: Flickr

За кілька днів після вторгнення Росії в Україну канцлер Шольц, здавалося, відмовився від майже п'ятдесятирічної політики Соціал-демократичної партії. На спеціальній сесії Бундестагу він проголосив Zeitenwende, або "зміну курсу". Олаф Шольц оголосив, що це зрушення покладе край піввіковій стриманості, реорганізує ослаблений Бундесвер, відправить Україні зброю і покінчить з енергетичною залежністю Німеччини від Росії. Це також мало на увазі поворот у бік проблем східноєвропейських демократій, що розвиваються, які тривалий час перебували під гнітом Москви. Зовсім нещодавно Шольц розхвалював своє пізнє рішення про постачання танків як останній доказ цієї революції.

Після того, як Leopard 2 було додано до довгого списку матеріальних засобів, дозволених для військового використання Україною, президент США Джо Байден заявив, що Німеччина "зробила крок уперед". Загалом за рік Берлін відмовився від наполегливого прагнення постачати лише каски та став другим за величиною постачальником зброї і боєприпасів для оборони українського президента Володимира Зеленського. Під час першого візиту Шольца до Білого дому після вторгнення Байден високо оцінив "глибоку підтримку України Німеччиною".

Проте деякі незручні реалії нікуди не поділися. Незважаючи на засудження дій Росії канцлером Шольцем на словах, Німеччина, як і раніше, відправляє Україні менше допомоги на душу населення, ніж країни, які не володіють її економічною силою. Ця реальність затьмарює такий хвалений статус другого за величиною інвестора у військові зусилля України (якщо рахувати внески через Європейський Союз, а також самостійні поставки). 100 мільярдів євро, які Шольц присягнув витратити на модернізацію армії, залишаються чимось ілюзорним. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що успадкував армію в гіршому стані, ніж вона була до обіцянки Шольца. Декількома тижнями раніше Єва Хегль, пані військовий комісар і політична союзниця Шольца, публічно заявила, що "для значних змін у Бундесвері потрібно 300 мільярдів євро".

Через рік після промови про "вітер змін" канцлер Шольц так і не зміг здійснити обіцяні ним радикальні зміни. Натомість він, схоже, має намір вичікувати, коли справа дійде до зміни стратегічної ситуації Німеччини. Зважаючи на ці обставини, схоже, що формується нова Ostpolitik для нової ери, і це матиме сумні наслідки для країн Центральної та Східної Європи.

Незважаючи на засудження дій Росії канцлером Шольцем на словах, Німеччина, як і раніше, відправляє Україні менше допомоги на душу населення, ніж країни, які не володіють її економічною силою Фото: РИА Новости

"Росія понад усе"

Починаючи з 1970-х років, Віллі Брандт і його головний стратег Бар, обидва із Соціал-демократичної партії, прагнули зблизити країни Східного блоку через поступки, що почалися з визнання державності Східної Німеччини. Висунута ними Ostpolitik від початку викликала суперечки. Віра Брандта в те, що "справжнє співіснування є єдиною альтернативою атомній війні та загальному самогубству", змусила його відкинути критику Заходу на адресу радянських репресій як "ерзац-героїзм".

Але суперечки про першу Ostpolitik значною мірою обмежуються минулим Європи часів Холодної війни. Справжньою спадщиною цієї політики стало те, що історик Тімоті Гартон Еш назвав "другим тридцятиріччям" — епохою від возз'єднання Німеччини до вторгнення Росії у 2022 році. У цей час Ostpolitik перетворилася із засобу ослаблення напруженості між Сходом і Заходом на набір розрізнених ініціатив, що просуваються під прапором конструктивних відносин із Російською Федерацією. Тепер її можуть відродити знову — як піддатливу основу для інтересів Берліна.

Бесіди з колишніми чиновниками, які працювали в той період, показують, чому Берліну так важко по-справжньому відокремитися від Москви і перестати нехтувати своїми колишніми підданими в ексрадянському блоці. Хоча ці чиновники належать до різних політичних традицій, всі вони підкреслюють глибоке історичне коріння традиції Ostpolitik. Деякі виступають з уїдливою критикою. Інші стверджують, що історія виправдовує цю політику навіть за умов нинішнього конфлікту. Зокрема ці вірні захисники натякають на те, чому Ostpolitik цілком може пережити вторгнення в Україну.

Юрген Хробог, колишній посол у США та колишній керівник апарату міністра закордонних справ Ганса-Дітріха Геншера, підкреслив особистий вимір цієї політики. Його колишній начальник був "хорошим другом Едуарда Шеварднадзе", радянського міністра закордонних справ під час возз'єднання Німеччини. Посол потрапив у заголовки Der Spiegel у минулому році, коли висновки американського політолога Джошуа Шифрінсона стали новиною національного масштабу. На зустрічі представників урядів Німеччини, Великої Британії, Франції та США у 1991 році Хробог стверджував, що через взяті на себе зобов'язання під час возз'єднання ці союзники "не могли запропонувати членство [в] НАТО Польщі й іншим країнам". Згодом він пояснював подібні висновки, стверджуючи, що цілі Німеччини полягали в тому, щоб "полегшити Росії прийняття змін, що відбуваються".

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Ці теплі відносини заклали основу для міцних економічних зв'язків. У 1990 році, задовго до того, як було розроблено проєкти Nordstream 1 і 2, "Газпром" у партнерстві з німецькими компаніями створив нову газорозподільну систему. BASF, найбільший у світі виробник хімічної продукції, хотів звільнитися від свого традиційного постачальника Ruhrgas шляхом створення нової мережі спільно з "Газпромом". Це, зі свого боку, забезпечило російському державному енергетичному гіганту безперешкодний доступ на німецький ринок.

Наступні канцлери переробляли Ostpolitik, сподіваючись на нову епоху процвітання Європи. Деякі з них, як Герхард Шредер, стали сумно відомими, тоді як інші врятували свою репутацію.

У 2008 році тодішній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр схвалив відродження східної політики, яке відбулося під час першого терміну канцлерки Ангели Меркель. Він стверджував, що історичний послужний список цієї політики дає незаперечні докази того, що вона наблизить путінську Росію до її демократичної долі, схиливши її до приєднання до західних механізмів безпеки. Кульмінацією цього переосмислення стало "Партнерство для модернізації" Штайнмаєра. Ця ініціатива, прийнята Європейським союзом як офіційна політика в 2010 році, була спрямована на надання Москві платформи для роботи пліч-о-пліч із багатими західноєвропейськими корпораціями над вигідними інвестиційними можливостями. Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв наголошував на необхідності співпраці в галузі технологій, у той час як його колеги з ЄС наголошували на політичних змінах. Така взаємна глухота виявилася зручною для обох сторін.

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"Політика останнього десятиліття була, по суті, політикою "Росія понад усе", — докоряє Ганс-Юрген Хаймсот, колишній посол Німеччини в Україні. Будучи першим генеральним консулом свого уряду в Донецьку, Хаймсот бачив усі дрібні та порожні кроки, зроблені для боротьби з войовничою поведінкою Росії. На його думку, відродження Штайнмаєром Ostpolitik "закінчилося привілеями для Москви".

У поєднанні з протидією Меркель Плану дій щодо членства України в НАТО 2008 року, ця політика була сприйнята як "чіткі сигнали Росії, що вона може йти далі обраним шляхом". У багатьох випадках, за його словами, "Німеччина навіть була готова погодитись з претензією Кремля говорити від імені всіх слов'янських народів". Цю позицію, звичайно, розділяла не тільки Німеччина. Президент Франції Ніколя Саркозі також виступав проти вступу України в НАТО.

Президент США Барак Обама дозволив російським союзникам у Сирії перетнути "червону лінію" щодо хімічної зброї. Однак саме в Німеччині чуйність до образ Путіна стала рефлексом. Почасти ця звичка виникла через те, що посол Вольфганг Ішингер назвав "почуттям історичного обов'язку" Німеччини перед Росією. "Ми вважали за необхідне шукати позитивні відносини і вести переговори, тому що нам було зроблено великий подарунок у вигляді возз'єднання", — пояснив він.

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Але ще задовго до возз'єднання Соціал-демократична партія неухильно нав'язувала Німеччині розрядку. У 1983 році вірність колишнього канцлера Гельмута Шмідта планам НАТО щодо розміщення нових ракет у Західній Німеччині після провалу переговорів щодо контролю над озброєннями призвела до його усунення на спеціальному партійному з'їзді. Сам Шольц приєднався до тодішніх прихильників партії у публічних протестах проти канцлера, що сприяло відставці Шмідта. На думку протестувальників, на нерухомий арсенал Радянського Союзу, який загрожував Європі, не можна було спрямувати протидіючі ракети — навіть якби Західна Німеччина зазнала ядерного шантажу. З таким ставленням, можливо, немає нічого дивного, що Шольц описує свою конфронтацію з Путіним як просто "різницю в думках".

У багатьох моментах після поновлення агресії Росії проти України лідери Соціал-демократичної партії публічно відмовлялися від своїх минулих політичних тенденцій. Голова партії Ларс Клінгбайль написав у жовтні минулого року, що "твердження, що в Європі не може бути безпеки та стабільності без Росії, більше не актуальне". Замість типового для Соціал-демократичної партії підходу, стверджував він, "сьогодні йдеться про організацію безпеки проти Росії. Росія відмовилася від системи спільної безпеки та спільних цінностей".

Але, незважаючи на це зрушення у настроях, Шольц продовжує тягнути час, обіцяючи збільшити витрати на оборону Німеччини до 2% від ВВП країни. Тим часом, за оцінками дослідників з Університету Санкт-Галлена, понад 50% західних компаній, що залишаються в Росії, є німецькими, а з усіх фірм ЄС і Великої сімки, які зберегли російські філії, приблизно п'ята частина — німецькі. Політичний тиск із боку Берліна насправді був скоріше риторичним, ніж конкретним, і не призвів до масового відтоку капіталу, що зображується у ЗМІ.

Шольц продовжує тягнути час, обіцяючи збільшити витрати на оборону Німеччини до 2% від ВВП країни Фото: nato.int

Ostpolitik у Східній Європі

Жителі Центральної та Східної Європи давно стали супутнім збитком для Ostpolitik. У період розквіту цієї політики чиновники Соціал-демократичної партії активно перешкоджали ініціативам за права людини, що виникали в блоці. У 1982 році Бар зайшов так далеко, що схвалив жорстокі репресії та запровадження воєнного стану в Польщі, зауваживши, "як легко вимагати свободи для поляків" без урахування "багатьох політичних розрахунків", які мають бути взяті до уваги в "межах реальності". Через 15 років після того, як Брандт схилив коліна перед меморіалом Варшавського гетто, він відхилив запрошення Леха Валенси на зустріч у Гданську. Замість того, щоб вшанувати присутністю свого колегу-нобелівського лауреата, Брандт фліртував з авторитарним лідером Польщі Войцехом Ярузельським, порівнявши його із Шарлем де Голлем.

Тоді, як і в останні роки, німецькі чиновники вважали, що Ostpolitik вимагає визнання, а не підриву могутності Росії. Говорячи про Східну Європу, колишній посол США у Німеччині Джон Корнблум резюмував позицію Німеччини: "Їхній уряд просто не сприймає ці країни всерйоз". Посол Клаус Шаріот, архітектор сучасної зовнішньої політики Німеччини, висловився ще тонше: "Вони повинні бути вдячні нам — адже ми підтримали їхній вступ до [Європейського Союзу]".

Але, можливо, саме Німеччина має бути вдячна східноєвропейським країнам. Угорщина, де комуністична влада вбила тисячі людей у 1956 році, дала "перші тріщини в Берлінській стіні". Її уряд скасував обмеження на поїздки в Австрію в 1989 році, що дозволило десяткам тисяч східних німців тікати на захід. Чехословаччина, яка в 1968 році випробувала на собі весь тягар брежнєвської доктрини, дозволила східним німцям захопити празьке посольство Західної Німеччини, що прискорило їх втечу.

Прагнення Росії налагодити економічні зв'язки із Центральною та Східною Європою викликало недовіру в Європейському Союзі протягом майже двох десятиліть. Нині поставлена на паузу торгівля природним газом, яка послаблювала позиції України протягом багатьох років, стала вістрям списа Москви. Колишній міністр закордонних справ та оборони Польщі Радек Сікорський, засуджуючи Nordstream 1, посилався на сумнозвісні історичні акти зради. "Польща особливо чутлива до операцій за нашими спинами. Це традиція Локарно, традиція Молотова-Ріббентропа. Таким було 20 століття. Ми не хочемо його повторення", — сказав він у 2006 році.

Показово, що річницю своєї промови про "вітер змін" Шольц провів в Індії, п'ятій за величиною економіці світу. Танець Німеччини з Росією, який тривав десятиліттями, корениться в її акценті на відносинах із великими економіками. Однак і тут, схоже, Берлін занадто легко не бере до уваги важливість Центральної та Східної Європи. Рольф Нікель, колишній посол Німеччини в Польщі та заступник радника із зовнішньої політики канцлера Меркель, застерігає від цієї короткозорості: "З точки зору обсягу торгівлі, Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, вже давно є найбільшим торговим партнером Німеччини".

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Дані, зібрані Радою Німеччини з міжнародних відносин, підтверджують це твердження: ще в 2018 році загальний обсяг торгівлі цих чотирьох країн із Німеччиною становив понад 250 мільярдів євро. Випереджаючи Китай та США, вони разом набагато перевершують Росію, 14-го за величиною покупця німецьких товарів. До початку війни в Україні, у 2021 році, Вишеградська група здійснювала торгівлю з Німеччиною на суму 198,8 млрд доларів США, що наголошує на їхній безпрецедентній взаємозалежності з найбільшою економікою Європи. У 2022 році операції з 29 країнами Центральної та Східної Європи становитимуть 18% від загального обсягу зовнішньої торгівлі Німеччини. Сума 562 мільярди євро — більша, ніж сукупна торгівля Німеччини зі Сполученими Штатами та Китаєм.

Однак, незважаючи на потенційний прибуток для Німеччини, Берлін спочатку не наважувався прийняти проєкти, які б дозволили створити інфраструктуру "північ-південь" для Центральної та Східної Європи замість транспортної архітектури "схід-захід", що збереглася з перших десятиліть Ostpolitik. Посол Нікель описав "небажання" свого уряду підтримати ініціативу "Трьох морів" і "скептицизм" щодо Балтійської труби. Це говорить про те, що замість простих економічних мотивів такий підхід відображає геополітичне ставлення Берліна до Москви та Вашингтона.

Ветеран американо-німецьких відносин під час адміністрації президента Дональда Трампа, посол Пітер Віттіг підтвердив спільний німецький інстинкт недовіри до всього, що підтримували Сполучені Штати, коли ці проєкти лише розпочиналися. Обговорюючи ініціативу "Трьох морів", Віттіг зазначив, що Весс Мітчелл, перший помічник державного секретаря Трампа у справах Європи та Євразії, "критично дивився на [Європейський союз]". Через це уряду Меркель було важко прийняти той факт, що реальною метою підтримки цього проєкту Вашингтоном було збільшення всіх західних інвестицій і капіталу Східної Європи, а не посилення комерційного впливу США, щоб витіснити Європейський Союз.

Рівновіддалений шлях

Здається, жорстка відмова Німеччини від традиції Ostpolitik виявилася набагато м'якшою, ніж багато хто сподівався — і, можливо, дуже недовговічною. У статті на 5 тисяч слів у Foreign Affairs, опублікованій у грудні 2022 року, Шольц повністю переказав свою промову про "вітер змін". Він припустив, що не лише Німеччина, а весь світ переживає "тектонічний зсув", і засудив "фаталістичну думку, що світ приречений знову розділитися на конкурувальні блоки". Щоб уникнути "нової холодної війни", як свідчить його заголовок, Німеччина має "будувати мости" й одночасно слугувати "гарантом" європейської безпеки.

За кілька місяців Німеччина, схоже, вже почала скочуватися під неминучий гравітаційний вплив Ostpolitik. Нова зміна курсу не має термінів, а це означає, що політично складну роботу Німеччини доведеться перекласти на інших гідних "партнерів". Шольц, схоже, йде шляхом "рівновіддаленості" — термін, який його попередники із Соціал-демократичної партії використали, щоб виправдати відмову від вибору сторони між Вашингтоном і Москвою.

Справді, німецька зовнішньополітична інтелігенція не цурається старих поглядів. У грудні минулого року посол Хроборг сказав мені: "Я щиро вважаю, що наша зовнішня політика щодо Росії ніколи не була неправильною". За його словами, "Путін став злом", але архітектори Ostpolitik зрештою "вірять у людей".

Щоб відокремити минулу Ostpolitik від нинішньої зовнішньої політики Німеччини, Берліну необхідно перестати суперечити своїм сусідам. Концентрація на відносинах із Москвою стала свідомим вибором. Як зазначає Еш, "якщо Брандт і Бар мали спочатку пройти через Москву, щоб повернутися до Східної Німеччини", то тепер, враховуючи радянське панування, "все має бути навпаки". Перед Німеччиною стоїть завдання "побудувати Європу всередині Європи". Це не лише відповідатиме політичним реаліям, а й позбавить жителів Центральної та Східної Європи від недоречної поблажливості.

Про автора

Джордж Богден — науковий співробітник Інституту Кеннана та Йорктаунського інституту. Інтерв'ю для цієї статті було взято під час його перебування в Берліні як стипендіат Німецького фонду Маршалла імені Гельмута Шмідта.