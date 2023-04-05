У Луганській області повітряна тривога триває вже рік (мапа)

Після початку повномасштабного вторгнення та захоплення частини регіону тривога оголошувалась лише двічі — з 24 по 28 березня та 4 квітня, яка триває до сьогодні.

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Повітряна тривога на Луганщині безперервно триває протягом року. Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua.

Так, останній раз повітряну тривогу в регіоні було оголошено 4 квітня 2022 року о 19:45 і відтоді жодного разу не скасовували.

Повітряна тривога у Луганській області Фото: Скріншот

Перед цим тривогу оголошували 24 березня, вона тривала 3 дні та 15 годин – до 28 березня.

Ситуація на Луганщині — останні новини

4 квітня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що в Україні ліквідовано майже 175 тисяч окупантів та передові зразки військової техніки. В результаті командування ворога вимушене постійно змінювати дати захоплення Донецької та Луганської областей.

Того ж дня голова військової адміністрації тимчасово окупованого міста Сєвєродонецьк Луганської області Олександр Стрюк повідомив, що в місті залишаються близько 10 000 жителів, тоді як російських військових та чиновників налічується до 15 000 осіб. За словами голови військової адміністрації, Сєвєродонецьк виконує роль тилового міста, яке окупанти використовують як логістичний центр.

Також 4 квітня повідомлялося, що в окупованому Алчевську Луганської області загинув начальник управління "АлчевськТепло" Дмитро Калюжний. За словами місцевих жителів, Калюжний поїхав додому, де увімкнув крадений генератор та його вбило струмом.

Напередодні, 3 квітня, ексголова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти довели Луганську область до непридатних до життя умов, де люди змушені топити сніг, щоб помитися і попити води. Також жителі населених пунктів не мають постійного доступу до електрики, води, хліба тощо, проте зіткнулися з новою проблемою — гризунами.