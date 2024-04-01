У Польщі створюють систему "Павутина", яка буде стежити за ракетами РФ, — ЗМІ (карта)

У Польщі на третій рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішили створити систему виявлення російських ракет та дронів. Коли вона запрацює невідомо, бо поки що існує лише проєкт.

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Щоб відстежувати рух російських ракет та дронів, які час від часу залітають на територію Польщі, буде створено спеціальну автоматизовану систему обробки даних від спостерігачів. Спостерігачі сидітимуть на висотних вежах, які раніше налаштували лісові господарства на всій території країни. Крім того, можуть використовувати башти мобільного зв'язку, на яких встановлять камери відеоспостереження. Про систему "Павутина", яка попереджатиме про атаку ЗС РФ, розповіли на порталі Defense24.

У статті вказується, що Сейм Польщі незабаром розгляне проєкт посилення протиракетної та протиповітряної оборони країни. У проєкті ідеться про систему з кодовою назвою "Павутина", у межах якого буде створено мережу спостережувальних постів. Люди, які перебуватимуть на спеціальних вежах, будуть візуально виявляти ракети і повідомлятимуть про це військових.

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До проєкту долучились експерти порталу Defense24 — вони першими розповіли про деталі. Зокрема, військовим радарам, які виявляють повітряні цілі, будуть допомагати кілька цивільних служб.

Одна зі служб, яку долучать до мережі "Павутина" — лісові господарства. Лісгоспи мають спостережувальні та протипожежні вежі по усій території Польщі. Висота таких веж — до 35 м, радіус спостереження — близько 10-15 км. При цьому 40% цих споруд — автоматизовані: мають камери та комп'ютери, які здатні самостійно виявляти та оповіщати про певні загрози.

На карті, розміщеній на порталі, можна побачити вежі лісгоспів. Також вказується, які саме з них автоматизовані — їх оновили завдяки співпраці з ЄС.

Удари РФ - мережа спостереження в лісах Польщі Фото: Defense24

Автори розробки вказують, що планують використати також вежі мобільних операторів. На них не можуть перебувати люди, але їх обладнають відеокамерами з детекторами руху. Ще одне можливе джерело інформації про переміщення російських ракет чи дронів — камери на залізницях, дорогах, портах та на інших об'єктах в Польщі.

Удари РФ - вежа спостереження в лісах Польщі Фото: Defense24 Удари РФ - вежа мобільного оператора

Цивільні спостерігачі скористаються спеціальним додатком з простим інтерфейсом. Вони перебуватимуть на вежах і в момент, коли візуально бачитимуть ракету, відправлятимуть мінімальний набір даних:

яка ціль (ракета, дрон, літак/вертоліт);

в якому напрямку летить (на екрані є 12 стрілок, схожих на годинник, якими, при правильному положенні телефону, можна вказати, куди летить об'єкт).

Інформація надійде в програму обробки і далі роль людини буде мінімізована, — впевнені розробники проєкту. Програма, яку створять на мовлення Збройних сил Польща, повинна виконати дві основні функції:

розпізнати зображення, щоб, за потреби, по загрозливій цілі вдарили, наприклад, ракетними системами;

для системи сигналізації та оповіщення цивільної оборони.

Коли саме запрацює система, у статті не вказується. Лише зазначається, що компанія, яка буде розробляти програмне забезпечення, буде обрана "у цьому році".

Удари РФ — яка реакція Польщі

Зазначимо, на територію Польщі пів десятка разів залітали ракети, якими РФ обстрілює Україну. Останній такий випадок стався 24 березня — повітряна ціль перебувала 39 секунд за кордоном, а потім розвернулась і вдарила по Львівській області. У польському уряді пояснили, чому не збили ракету: бо це було начебто надто небезпечно для цивільних громадян. Також спробували висловити протест послу РФ, але він зігнорував запрошення в МЗС Польщі.

Під час атаки 29 березня у повітря підняли авіацію Польщі та союзників, — відзвітували польські Збройні сили. Саме тоді росіяни запустили гіперзвукові ракети "Кинджал", які цілились по критичній інфраструктурі на Львівщині.

Попередній випадок появи російської ракети в Польщі відбувся в грудні 2022 року. Ракету помітили при перетині кордону, але потім втратили з радарів. Згодом її відшукали за 450 км вглибині країни: щоб туди дістатись, вона пролетіла прямо над Варшавою.

Водночас в Україні вже створено додаток, який виконує функції, описані польськими авторами. Додаток називається "Є ППО", — про його роботу розповів представник групи розробників "Технарі" Геннадій Сульдін.

Нагадуємо, у березні американський генерал розповів ЗМІ, як Україна налагодила відстежування російських ракет. З його слів, для цього використали 8 тис. телефонів, встановлених на вежах мобільних операторів. Тим часом для ударів по Харкову ворог використовує снаряди, які летять з надто малої відстані, щоб їх виявили та збили. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, які саме об'єкти пошкоджені внаслідок російських ударів.