Популярній турецькій блогерці загрожує три роки в'язниці через фотографії в Музеї сексу (фото)

Мерв Таскин вирушила в Амстердам, щоб відзначити свій 22-й день народження. Після повернення додому її неодноразово заарештовували та викликали на судові засідання.

Популярну блогерку з Туреччини Мерв Таскін (на поточний момент у неї понад 580 тисяч передплатників в Instagram) судять за фотографії, зроблені в Музеї сексу в Амстердамі. Вона може бути оштрафована або відправлена до в'язниці на термін до трьох років. Про це розповідає ВВС.

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Так, у січні 2020 року Мерв Таскін з друзями відправилася до Амстердаму, де відзначила своє 22-річчя. У столиці Нідерландів дівчина відвідала Музей сексу, звідки опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

[ + – ] Фото блогерки з Туреччини Мерв Таскін у Музеї сексу [ + – ] Фото блогерки з Туреччини Мерв Таскін у Музеї сексу

По поверненню додому правоохоронці двічі заарештовували блогерку. На початку 2021 роки її знову викликали до суду. А 26 жовтня Мерв Таскін повинна буде з'явитися на чергове засідання.

Блогерку звинувачують по 226 ст. Кримінального кодексу Туреччини — злочин, пов'язаний з використанням непристойних матеріалів, що вважаються образливими. Санкція за цією статтею передбачає штраф або тюремне ув'язнення на термін до трьох років.

[ + – ] Мерв Таксін

У коментарі журналістам директор Музею сексу в Амстердамі Моніка ван Марлі заявила, що вважає ситуацію "абсолютно безглуздою". Вона розповіла, що представники Музею вже надіслали блогерці з Туреччини повідомлення про те, що їм "шкода чути, що та опинилася в такій ситуації".

"Наш музей призначений для ознайомлення людей з усього світу з історією сексу. Ми захоплюємося Вами за те, що Ви висловлюєте себе і публікуєте такі фотографії", — йдеться у повідомленні, надісланому Музеєм Таскін.

[ + – ] Мерв Таксін

За інформацією аналітичного центру Freedom House, Туреччина є "одним з найскладніших місць в Європі для реалізації права на свободу слова і самовираження". Представники організації стверджують, що журналісти й опозиціонери в країні регулярно зіштовхуються з переслідуваннями через критику влади.

Нагадаємо, в травні в Туреччині затримали декілька дівчат за участь в оголеній фотосесії на яхті. Спочатку повідомлялося, що серед затриманих були українки. Однак пізніше в українському посольстві заявили, що громадяни України не брали участі в тій фотосесії.

У квітні з ОАЕ депортували українок, яких затримали після оголеної фотосесії на балконі багатоповерхівки в Дубаї.