Популярной турецкой блогерше грозит три года тюрьмы из-за фотографий в Музее секса (фото)

Мерв Таскин отправилась в Амстердам, чтобы отметить свой 22-й день рождения. По возвращении домой ее неоднократно арестовывали и вызывали на судебные заседания.

Популярную блогершу из Турции Мерв Таскин (на текущий момент у нее более 580 тысяч подписчиков в Instagram) судят за фотографии, сделанные в Музее секса в Амстердаме. Она может быть оштрафована или отправлена в тюрьму на срок до трех лет. Об этом рассказывает ВВС.

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Так, в январе 2020 года Мерв Таскин с друзьями отправилась Амстердам, где отметила свое 22-летие. В столице Нидерландов девушка посетила Музей секса, откуда опубликовала фото на своей странице в Instagram.

[ + – ] Фото блогерши из Турции Мерв Таскин в Музее секса [ + – ] Фото блогерши из Турции Мерв Таскин в Музее секса

По возвращению домой правоохранители дважды арестовывали блогершу. В начале 2021 года ее снова вызывали в суд. А 26 октября Мерв Таскин должна будет явиться на очередное заседание.

Блогершу обвиняют по 226 ст. Уголовного кодекса Турции — преступление, связанное с использованием непристойных материалов, считающихся оскорбительными. Санкция по этой статье предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

[ + – ] Мерв Таксин

В комментарии журналистам директор Музея секса в Амстердаме Моника ван Марли заявила, что считает ситуацию "абсолютно нелепой". Она рассказала, что представители Музея уже оправили блогерше из Турции сообщение о том, что им "жаль слышать, что та оказалась в такой ситуации".

"Наш музей предназначен для ознакомления людей со всего мира с историей секса. Мы восхищаемся Вами за то, что Вы выражаете себя и размещаете такие фотографии", — говорится в сообщении, отправленном Музеем Таскин.

[ + – ] Мерв Таксин

По информации аналитического центра Freedom House, Турция является "одним из самых сложных мест в Европе для реализации права на свободу слова и самовыражения". Представители организации утверждают, что журналисты и оппозиционеры в стране регулярно сталкиваются с преследованиями из-за критики властей.

Напомним, в мае в Турции задержали несколько девушек за участие в обнаженной фотосессии на яхте. Изначально сообщалось, что среди задержанных были украинки. Однако позже в украинском посольстве заявили, что граждане Украины не участвовали в той фотосессии.

В апреле из ОАЭ депортировали украинок, которых задержали после обнаженной фотосессии на балконе многоэтажки в Дубае.