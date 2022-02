Англійський зоопарк найняв співака для виконання серенад макакам на час шлюбного сезону (відео)

На такі заходи адміністрацію установи штовхнуло бажання збільшити популяцію виду тварин, що зникає.

Адміністрація зоопарку "Мавпячий ліс Трентома", що в англійському графстві Стаффордшир, вирішила збільшити популяцію берберійських макак. Для цього на період шлюбного сезону тваринам виконуватимуться романтичні балади, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Співробітники зоопарку вирішили найняти для співу серенад співака Дейва Ларджі. Він виступає в місцевих закладах, виконуючи твори одного із засновників сучасного ритм-енд-блюзу Марвіна Гея. Для хвостатої аудиторії співак виконав романтичні хіти минулих років Let's Get It On і Sexual Healing.

Доглядачі зазначили, що після першого концерту сексуальна активність самців збільшилася.

"Серенади допомогли посилити притягання мавп у цей шлюбний сезон, вони здавались дуже розслабленими та сповненими любові!" — зазначив представник зоопарку.

Адміністрація установи зважилася на такі заходи, тому що берберські макаки зникають. На всій землі їх залишилося менше 8000, 140 із яких перебувають у "Мавпячому лісі Трентома".

"Кожне народження має життєво важливе значення для виду, оскільки берберійські макаки класифікуються як такі, що перебувають під загрозою зникнення. Ми сподіваємося, що цього року в нас буде рекордна кількість дитинчат завдяки Девіду та його серенадам!" — сказав директор парку Метт Ловат.

Нагадаємо, у Японії стався "переворот" у тваринному світі: вперше за 70 років лідером місцевих мавп стала самка. 9-річна самка японської макаки боролася за владу в зграї зі своєю матір'ю та чотирма самцями. У результаті вона вийшла переможицею в ієрархічній боротьбі, але тепер її владі загрожує період спарювання.

Раніше Фокус повідомляв, що шимпанзе навчилися лікувати один одного за допомогою товчених жуків. Це вже друга набута навичка шимпанзе, після використання інструментів. Тепер мавпи зрозуміли, що таке медична допомога, та намагалися надати її не лише одне одному, а й людям.