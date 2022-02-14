Английский зоопарк нанял певца для исполнения серенад макакам на время брачного сезона (видео)
На такие меры администрацию учреждения толкнуло желание увеличить популяцию исчезающего вида животных.
Администрация зоопарка "Обезьяний лес Трентома", что в английском графстве Стаффордшир, решила увеличить популяцию берберийских макак. Для этого на период брачного сезона животным будут исполняться романтические баллады, сообщает Daily Mail.
Сотрудники зоопарка решили нанять для пения серенад певца Дэйва Ларджи. Он выступает в местных заведениях, исполняя произведения одного из основателей современного ритм-энд-блюза Марвина Гэя. Для хвостатой аудитории певец исполнил романтические хиты прошлых лет Let's Get It On и Sexual Healing.
Смотрители отметили, что после первого концерта сексуальная активность самцов увеличилась.
"Серенады помогли усилить притяжение обезьян в этот брачный сезон, они казались очень расслабленными и полными любви!", — отметил представитель зоопарка.
Администрация учреждения решилась на такие меры, потому что берберские макаки — исчезающий вид. На всей земле их осталось менее 8000 берберийских макак, 140 из которых находятся в "Обезьяньем лесу Трентома".
"Каждое рождение имеет жизненно важное значение для вида, поскольку берберийские макаки классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения. Мы надеемся, что в этом году у нас будет рекордное количество детенышей благодаря Дэвиду и его серенадам!" — сказал директор парка Мэтт Ловатт.
Напомним, в Японии случился "переворот" в животном мире: впервые за 70 лет лидером местных обезьян стала самка. 9-летняя самка японской макаки сражалась за власть в стае со своей матерью и четырьмя самцами. В итоге она вышла победителем в иерархической борьбе, но теперь ее власти угрожает период спаривания.
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