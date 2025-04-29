Топ найгучніших обіцянок Трампа: що було виконано за 100 днів президентства

На інавгурації 20 січня 47-й президент США пообіцяв зупинити "вторгнення нелегальних мігрантів", повернути країні економічну міць, "встановити мир в усьому світі" та ухвалити ще низку рішень, які стануть початком "золотої ери Америки". До 100 днів президентства Дональда Трампа Фокус з'ясував, які з обіцянок були виконані, а що залишилося невтіленим.

Related video

У своїй промові під час інавгурації Дональд Трамп насамперед заявив, що в перший же день підпише близько 100 історичних указів щодо імміграційної, кліматичної, енергетичної політики та призначень в уряді.

Попри це, телеканал CNN 27 квітня з посиланням на дані опитування зазначав, що за 100 днів президентства рейтинг Трампа має найнижчий рівень в історії США — цілком схвалюють його дії 22% опитаних, а загально рейтинг підтримки його діяльності американським народом складає 41%. Водночас у The Washington Post зазначили, що робота Трампа за перші 100 днів у перебудові різних галузей уряду та певних зовнішніх інституцій була найшвидшою в історії.

Дональд Трамп на інавгурації 29 квітня дав низку гучних обіцянок

100 днів Дональда Трампа: заходи проти мігрантів

Однією з головних обіцянок республіканця був контроль над кордоном з Мексикою і припинення нелегальної міграції до США. У публікації на сайті Білого дому про підсумки 100 днів Дональда Трампа стверджується, що обіцянку зупинити вторгнення нелегальних іммігрантів було виконано й кількість незаконних перетинів кордону зменшилася на 95%. Крім того, 47-й президент США обіцяв почати найбільшу депортацію в історію країни — і в адміністрації зазначили, що за 100 днів президентства Трампа було здійснено 139 000 депортацій.

Інформаційне агентство Associated Press зазначає, що за каденції Джо Байдена кількість людей, які намагалися нелегально потрапити з Мексики до США, скоротилася з 249 740 у грудні 2023 року до 47 324 у грудні 2024-го, а за Трампа цифра впала до 8 346 у лютому та 7 181 у березні 2025-го.

Робота Трампа у перші 100 днів: скорочення уряду

Іншою гучною обіцянкою була оптимізація державного сектору. Для скорочення федеральної бюрократії за пропозицією американського підприємця-мільярдера Ілона Маска було створено Департамент ефективності державного управління "DOGE", який він же й очолив. За 100 днів Дональду Трампу й Ілону Маску вдалося "створити шокову хвилю для бюрократії" та звільнити десятки тисяч працівників різних інституцій, однак економічної мети не було досягнуто, зазначають в AP.

Крім того, у березні 2025 року США скасували 83% програм USAID (агентства США з міжнародного розвитку, що відповідає за військову допомогу іншим країнам).

Нові мита США

Під час передвиборчої компанії нооврадий президент також обіцяв запровадити мита на товари іноземного виробництва. 2 квітня він підписав указ про запровадження "взаємних мит" для держав в усьому світі, через що одразу скоротилися ф’ючерси на американські акції.

В AP зауважують, що високі імпортні тарифи та нестабільність їх застосування різко вдарили по фондовому ринку, однак президент частково скасував нові мита, чим продемонстрував більшу толерантність до ринкового хаосу, ніж за першої каденції.

Президент США оголосив нові "взаємні мита" на імпорт іноземних товарів 2 квітня Фото: Скрін відео

Зниження цін малоймовірне

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі Х також згадала економічні результати роботи Трампа за перші 100 днів і зазначила, що за цей термін завдяки іноземним і внутрішнім інвестиціям на загальну суму понад 5 трильйонів доларів у США було створено 451 тис. нових робочих місць.

Водночас журналісти AP пишуть, що хоча інфляція падає з піка в 9,1% у 2022 до 2,4% у березні 2025-го, у Федеральній резервній системі попереджають, що встановлення нових тарифів США на імпорт іноземних товарів, найімовірніше, призведе до зростання цін.

Також, за словами авторів Associated Press, президенту навряд чи вдасться погасити державний борг, а після аналогічної обіцянки за його першої каденції у 2016 році він навпаки різко зріс.

Трамп обіцяв розширити територію США

Під час підписання перших указів в Овальному кабінеті Білого дому 20 січня новообраний президент заявив, що Данія не може "утримати" Гренландію, і що США повинні мати контроль над островом для міжнародної безпеки та протистояння Росії та Китаю.

Під час інтерв'ю телеканалу NBC News наприкінці березня Дональд Трамп підтвердив намір анексувати Гренландію та не виключив анексію військовим шляхом.

Також він неодноразово заявляв про намір приєднати Канаду до США як 51-й штат і отримати контроль над Панамським каналом, та жодну з цих амбіцій наразі не реалізував.

За 100 днів президентства Трамп не завершив війну в Україні

Під час публічного виступу перед прихильниками у березні 2023 року тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за добу, як тільки увійде до Білого дому.

В інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон 14 березня 47-й американський президент назвав жартом обіцянку завершити війну за 24 години. Він пояснив, що ці заяви були "трохи саркастичними", однак оцінив просування переговорного процесу позитивно.

Після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про "перемир'я" Дня перемоги з 8 по 10 травня, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт озвучила реакцію президента США. За її словами, за останні 100 днів Дональд Трамп розчарувався в російському й українському лідерах. Він ясно дав зрозуміти, що прагне постійного та всеосяжного перемир'я, й бажає, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів якнайскоріше.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Atlantic Дональд Трамп розповів, чим його другий термін відрізняється від першого. Він заявив, що за другою каденції керує не лише США, а й усім світом.