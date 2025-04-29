Топ самых громких обещаний Трампа: что было выполнено за 100 дней президентства

На инаугурации 20 января 47-й президент США пообещал остановить "вторжение нелегальных мигрантов", вернуть стране экономическую мощь, "установить мир во всем мире" и принять еще ряд решений, которые станут началом "золотой эры Америки". К 100 дням президентства Дональда Трампа Фокус выяснил, какие из обещаний были выполнены, а что осталось невоплощенным.

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В своей речи во время инаугурации Дональд Трамп прежде всего заявил, что в первый же день подпишет около 100 исторических указов по иммиграционной, климатической, энергетической политике и назначениям в правительстве.

Несмотря на это, телеканал CNN 27 апреля со ссылкой на данные опроса отмечал, что за 100 дней президентства рейтинг Трампа имеет самый низкий уровень в истории США — полностью одобряют его действия 22% опрошенных, а в целом рейтинг поддержки его деятельности американским народом составляет 41%. В то же время в The Washington Post отметили, что работа Трампа за первые 100 дней в перестройке различных отраслей правительства и определенных внешних институтов была самой быстрой в истории.

Дональд Трамп на инаугурации 29 апреля дал ряд громких обещаний

100 дней Дональда Трампа: меры против мигрантов

Одним из главных обещаний республиканца был контроль над границей с Мексикой и прекращение нелегальной миграции в США. В публикации на сайте Белого дома об итогах 100 дней Дональда Трампа утверждается, что обещание остановить вторжение нелегальных иммигрантов было выполнено и количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 95%. Кроме того, 47-й президент США обещал начать самую большую депортацию в истории страны — и в администрации отметили, что за 100 дней президентства Трампа было осуществлено 139 000 депортаций.

Информационное агентство Associated Press отмечает, что при каденции Джо Байдена количество людей, которые пытались нелегально попасть из Мексики в США, сократилось с 249 740 в декабре 2023 года до 47 324 в декабре 2024-го, а при Трампе цифра упала до 8 346 в феврале и 7 181 в марте 2025-го.

Работа Трампа в первые 100 дней: сокращение правительства

Другим громким обещанием была оптимизация государственного сектора. Для сокращения федеральной бюрократии по предложению американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска был создан Департамент эффективности государственного управления"DOGE", который он же и возглавил. За 100 дней Дональду Трампу и Илону Маску удалось "создать шоковую волну для бюрократии" и уволить десятки тысяч работников различных институтов, однако экономическая цель не была достигнута, отмечают в AP.

Кроме того, в марте 2025 года США отменили 83% программ USAID (агентства США по международному развитию, отвечающего за военную помощь другим странам).

Новые пошлины США

Во время предвыборной компании нооврадый президент также обещал ввести пошлины на товары иностранного производства. 2 апреля он подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств во всем мире, из-за чего сразу сократились фьючерсы на американские акции.

В AP отмечают, что высокие импортные тарифы и нестабильность их применения резко ударили по фондовому рынку, однако президент частично отменил новые пошлины, чем продемонстрировал большую толерантность к рыночному хаосу, чем при первой каденции.

Президент США объявил новые "взаимные пошлины" на импорт иностранных товаров 2 апреля Фото: Скрин видео

Снижение цен маловероятно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х также вспомнила экономические результаты работы Трампа за первые 100 дней и отметила, что за этот срок благодаря иностранным и внутренним инвестициям на общую сумму более 5 триллионов долларов в США было создано 451 тыс. новых рабочих мест.

В то же время журналисты AP пишут, что хотя инфляция падает с пика в 9,1% в 2022 году до 2,4% в марте 2025-го, в Федеральной резервной системе предупреждают, что установление новых тарифов США на импорт иностранных товаров, скорее всего, приведет к росту цен.

Также, по словам авторов Associated Press, президенту вряд ли удастся погасить государственный долг, а после аналогичного обещания при его первой каденции в 2016 году он наоборот резко вырос.

Трамп обещал расширить территорию США

Во время подписания первых указов в Овальном кабинете Белого дома 20 января новоизбранный президент заявил, что Дания не может "удержать" Гренландию, и что США должны иметь контроль над островом для международной безопасности и противостояния России и Китаю.

Во время интервью телеканалу NBC News в конце марта Дональд Трамп подтвердил намерение аннексировать Гренландию и не исключил аннексию военным путем.

Также он неоднократно заявлял о намерении присоединить Канаду к США как 51-й штат и получить контроль над Панамским каналом, но ни одну из этих амбиций пока не реализовал.

За 100 дней президентства Трамп не завершил войну в Украине

Во время публичного выступления перед сторонниками в марте 2023 года тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине за сутки, как только войдет в Белый дом.

В интервью журналистке Шерил Эткиссон 14 марта 47-й американский президент назвал шуткой обещание завершить войну за 24 часа. Он пояснил, что эти заявления были "немного саркастическими", однако оценил продвижение переговорного процесса положительно.

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил о "перемирии" Дня победы с 8 по 10 мая, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила реакцию президента США. По ее словам, за последние 100 дней Дональд Трамп разочаровался в российском и украинском лидерах. Он ясно дал понять, что стремится к постоянному и всеобъемлющему перемирию, и желает, чтобы обе стороны сели за стол переговоров как можно скорее.

Напомним, в интервью The Atlantic Дональд Трамп рассказал, чем его второй срок отличается от первого. Он заявил, что при второй каденции руководит не только США, но и всем миром.