Змушував прибирати докази: проти Puff Daddy подав позов його колишній асистент

Новий позов розкриває низку фактів, які підтверджують те, що раніше говорили проти Шона Комбса інші потерпілі. Адвокати репера продовжують наполягати на його невинуватості.

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У захисту музичного медіамагната Шона Комбса, він же Puff Daddy, додалося головного болю після нового позову проти музиканта, раніше уже звинуваченого в торгівлі людьми, сексуальному насильстві та низці інших злочинів. До більш ніж 30 цивільних позовів приєднався ще один. Колишній асистент Комбса, Філліп Пайнс, стверджує, що з грудня 2019 року до грудня 2021-го Комбс чинив на нього тиск, змушуючи брати участь у вечірках, вживати заборонені речовини і примушував до статевих актів із жінками, пише Variety.

У позові, поданому до суду Лос-Анджелеса, адвокати стверджують, що їхній клієнт також був змушений організувати так звані "Wild King Nights" Комбса. Пайнс стверджує, що репер свідомо піддав і згодом заразив знаменитого гостя COVID-19 на його 51-му дні народження і доручив йому прибрати номери після закінчення Wild King Nights. Чоловік також детально описує тривожний інцидент, коли Комбс змусив його зайнятися сексом із гостею. Позивач каже, що він був свідком того, як Пі Дідді жорстоко побив гостя в Маямі.

За словами позивача, до його обов'язків, окрім вище згаданого, входила організація доставки наркотиків, спиртного і приладдя, пов'язаного із сексом, а також прибирання після закінчення вечірок, включно з видаленням доказів: наркотиків і тілесних плям із кімнат, ліквідація будь-яких компрометуючих відео з пристроїв Комбса і забезпечення того, щоб ніхто не говорив про те, що відбувалося в ті ночі. Таким чином Diddy уникав не тільки розголошення, а й зайвих витрат на послуги клінінгових компаній.

Пайнс стверджує, що його кілька разів просили підготувати кімнати для вечірок Puff Daddy, надаючи "червоне світло, відра з льодом, алкоголь, косяки з марихуаною, медові пакети для чоловічого лібідо, дитячу олію, лубриканти Astro Glide, рушники, заборонені наркотики та секс-машини Power Banger".

Своєю чергою адвокати артиста продовжують наполягати на його невинуватості. Про це говорить і сам заарештований.

"Неважливо, скільки позовів буде подано, це не змінить того факту, що пан Комбс ніколи не скоював сексуальних нападів і не займався торгівлею людьми — ні чоловіком, ні жінкою, ні дорослим, ні неповнолітнім. Ми живемо у світі, де будь-хто може подати позов з будь-якої причини. На щастя, є справедливий і неупереджений судовий процес, що дає змогу встановити істину, і пан Комбс упевнений, що він здобуде перемогу в суді", — йдеться в їхній заяві для ЗМІ.

Комбс, заарештований 16 вересня 2024 року за звинуваченням у рекеті та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, наразі утримується в центрі ув'язнення Metropolitan Detention Center у Брукліні, Нью-Йорк. Йому тричі відмовили у звільненні під заставу, незважаючи на всі старання адвокатів.

Раніше Фокус писав, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці.