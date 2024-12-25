Заставлял убирать улики: против Puff Daddy подал иск его бывший ассистент

Новый иск раскрывает череду фактов, которые подтверждают то, что ранее говорили против Шона Комбса другие потерпевшие. Адвокаты рэпера продолжают настаивать на его невиновности.

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У защиты музыкального медиамагната Шона Комбса, он же Puff Daddy, прибавилось головной боли после нового иска против музыканта, ранее уже обвиненного в торговле людьми, сексуальном насилии и ряде других преступлений. К более чем 30 гражданских исков присоединился еще один. Бывший ассистент Комбса, Филлип Пайнс, утверждает, что с декабря 2019 года по декабрь 2021-го Комбс оказывал на него давление, заставляя участвовать в вечеринках, употреблять запрещенные вещества и принуждал к половым актам с женщинами, пишет Variety.

В иске, поданном в суд Лос-Анджелеса, адвокаты утверждают, что их клиент также был вынужден организовать так называемые "Wild King Nights" Комбса. Пайнс утверждает, что рэпер сознательно подверг и впоследствии заразил знаменитого гостя COVID-19 на его 51-м дне рождения и поручил ему убрать номера после окончания Wild King Nights. Мужчина также подробно описывает тревожный инцидент, когда Комбс заставил его заняться сексом с гостьей. Истец говорит, что он был свидетелем того, как Пи Дидди жестоко избил гостя в Майами.

По словам истца, в его обязанности, кроме выше упомянутого, входила организация доставки наркотиков, спиртного и принадлежностей, связанных с сексом, а также уборку после окончания вечеринок, включая удаление улик: наркотиков и телесных пятен из комнат, ликвидация любых компрометирующих видео с устройств Комбса и обеспечение того, чтобы никто не говорил о том, что происходило в те ночи. Таким образом Diddy избегал не только разглашения, но и лишних трат на услуги клининговых компаний.

Пайнс утверждает, что его несколько раз просили подготовить комнаты для вечеринок Puff Daddy, предоставляя "красный свет, ведра со льдом, алкоголь, косяки с марихуаной, медовые пакеты для мужского либидо, детское масло, лубриканты Astro Glide, полотенца, запрещенные наркотики и секс-машины Power Banger".

В свою очередь адвокаты артиста продолжают настаивать на его невиновности. Об этом говорит и сам арестованный.

"Неважно, сколько исков будет подано, это не изменит того факта, что г-н Комбс никогда не совершал сексуальных нападений и не занимался торговлей людьми – ни мужчиной, ни женщиной, ни взрослым, ни несовершеннолетним. Мы живем в мире, где любой может подать иск по любой причине. К счастью, существует справедливый и беспристрастный судебный процесс, позволяющий установить истину, и г-н Комбс уверен, что он одержит победу в суде", — гласит их заявление для СМИ.

Комбс, арестованный 16 сентября 2024 года по обвинению в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в настоящее время содержится в центре заключения Metropolitan Detention Center в Бруклине, Нью-Йорк. Ему трижды отказали в освобождении под залог, несмотря на все старания адвокатов.

Ранее Фокус писал, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме.