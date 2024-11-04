Дієтологи назвали 6 продуктів, які ніколи не можна їсти натщесерце

Порожній шлунок чутливий до продуктів з високим вмістом кислоти, цукру і клітковини, які можуть порушити травлення, якщо їсти їх з самого ранку. Тому важливо знати, які продукти не варто їсти натщесерце.

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Вживання правильних продуктів у потрібний час може стати ключем до поліпшення самопочуття. Однак вживання неправильних продуктів натщесерце може призвести до дискомфорту, здуття живота або навіть довгострокових проблем із травленням. Дієтологиня Варша Шарма про продукти, яких слід уникати натщесерце, щоб підтримати загальне самопочуття. Про це пише OnlyMyHealth.

Цитрусові

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Незважаючи на те, що апельсини, лимони і грейпфрути багаті на вітамін С і антиоксиданти, вони не є найкращим продуктом для голодного шлунка. Цитрусові можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, особливо у людей, схильних до кислотного рефлюксу або гастриту.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі клінічної гастроентерології, продукти з високим вмістом кислоти можуть збільшувати секрецію шлункової кислоти, що потенційно призводить до подразнення і погіршення симптомів кислотного рефлюксу та печії у чутливих людей. Тим, у кого вже є проблеми зі шлунком, краще уникати кислих фруктів зранку.

"Як альтернативу ви можете спробувати фрукти з низьким вмістом кислоти, такі як яблука або банани. Вони м'якші для шлунка і забезпечують постійне джерело енергії", — припустила Шарма.

Гостра їжа

У той час як гаряча і гостра їжа ароматна і навіть може бути корисною для здоров'я, вона спричиняє шлунковий дискомфорт під час вживання натщесерце. Гостра їжа може викликати біль у животі, подразнення і кислотний рефлюкс. Капсаїцин, сполука, що відповідає за гостроту перцю чилі, може затримувати випорожнення шлунка — процес, під час якого частково перетравлена їжа і рідини залишають шлунок і потрапляють до дванадцятипалої кишки для подальшого перетравлення і засвоєння поживних речовин. Краще починайте свій день із прісних, заспокійливих продуктів, таких як вівсянка або смузі, приготований зі щадних фруктів, а спеції вживайте протягом дня.

Солодкі продукти та напої

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Солодкі ласощі, включно з випічкою, фруктовими соками і навіть солодкими пластівцями, можуть підвищити рівень цукру в крові під час вживання натщесерце. "Без будь-якої іншої їжі, щоб збалансувати засвоєння цукру, рівень глюкози в крові може різко зрости, за чим послідує різке падіння, в результаті ви будете відчувати втому і дратівливість", — пояснила Шарма.

Згідно з дослідженням, опублікованим в American Journal of Clinical Nutrition, продукти з високим вмістом цукру можуть призвести до швидкого вивільнення інсуліну, спричиняючи початковий сплеск енергії, за яким слідує значний крах. Цей цикл може з часом збільшити ризик розвитку резистентності до інсуліну, що потенційно може вплинути на вашу вагу і загальний стан здоров'я.

Сирі овочі

Овочі багаті клітковиною і необхідними поживними речовинами, але сирі овочі можуть бути важко перетравлюваними під час вживання натщесерце. Високий вміст клітковини і целюлози в сирих овочах, таких як морква, броколі та капуста, може призвести до здуття живота, газоутворення і дискомфорту. Приготовані на пару або бланшовані овочі легше перетравлюються і зберігають більшу частину своєї поживної цінності.

Кава

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У той час як кава є популярним напоєм для багатьох людей вранці, це не найкращий вибір. Кофеїн у каві стимулює вироблення кислоти, яка може подразнювати слизову оболонку шлунка і призводити до дискомфорту, особливо у чутливих людей. Якщо вам потрібна кава, подумайте про те, щоб поєднувати її зі здоровим сніданком, який містить білок і корисні жири, що допомагають пом'якшити кислотний вплив кави.

Холодні газовані напої

У той час як вживання газованої води або газованої води вранці може здатися освіжаючим, вони можуть спричинити розлад травлення. Низькі температури можуть ще більше гальмувати травлення, збільшуючи ймовірність виникнення спазмів і дискомфорту.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця