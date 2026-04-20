Отец террориста, устроившего стрельбу в Киеве, служил в командном училище ВДВ в РФ, — ЦПК

Отец Дмитрия Васильченкова, который 18 апреля расстрелял устроил теракт в Киеве, был гражданином РФ и работал в Рязанском командном училище ВДВ (Воздушно-десантных войск ВС РФ). Кроме того Василий Васильченков был полковником в отставке.

Мужчина возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Вероятно этим объясняется то, что электронные почты Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ", — отметили в публикации.

В то же время стоит отметить, что инициалы убийцы — Васильченков Дмитрий Васильевич также совпадают с буквами ВДВ, поэтому его электронные почты могли быть не связаны с ВС РФ.

В ЦПК также напомнили, что в своих постах Васильченков отрицал существование Украины, называя ее в постах "так называемая Украина" и критиковал россиянина Игоря Гиркина за то, что тот не уничтожил город Бахмут в 2014 году.

Пост Васильченкова Пост Васильченкова

"Все эти факты свидетельствуют, что СБУ и полиция должны были бы заинтересоваться Васильченковым еще задолго до трагедии. Вместо этого тыловая СБУ, например, бросила огромные ресурсы на борьбу с детективами НАБУ. А полиция спокойно перерегистрировала Васильченкову оружие в 2025 году", — отметили в ЦПК.

Стрельба в Киеве 18 апреля — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.

Впоследствии появилась информация, что в Голосеевском районе произошел сильный пожар. В соцсетях утверждают, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба. По другой версии, стрелок поджег собственную квартиру.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.

Во время штурма злоумышленник был ликвидирован. Им оказался 58-летний уроженец Москвы.

Позже Фокус рассказывал, что известно о террористе, который проходил службу в ВСУ, а с 2015 по 2017 год жил в Рязани.

Мы также собрали хронологию теракта, во время которого были убиты семь человек. Седьмой человек умер в больнице 20 апреля.

Впоследствии стало известно, что во время стрельбы в Киеве двое полицейских сбежали, услышав выстрелы и оставив гражданское лицо без помощи.

Фокус также сообщал, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции было начато уголовное производство. А начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку.