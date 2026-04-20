Батько терориста, який влаштував стрілянину в Києві, служив у командному училищі ПДВ в РФ, — ЦПК

Батько Дмитра Васильченкова, який 18 квітня розстріляв влаштував теракт у Києві, був громадянином РФ та працював у Рязанському командному училищі ПДВ (Повітряно-десантних військ ЗС РФ). Крім того Василь Васильченков був полковником у відставці.

Чоловік очолював наукову школу, був професором кафедри автомобільної техніки. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"Певно цим пояснюється те, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру "ВДВ", — зазначили в публікації.

Водночас варто зазначити, що ініціали вбивці — Васильченков Дмитро Васильович також збігаються з літерами ВДВ, тож його електронні пошти могли бути не пов'язані із ЗС РФ.

У ЦПК також нагадали, що в своїх постах Васильченков заперечував існування України, називаючи її в постах "так звана Україна" та критикував росіянина Ігоря Гіркіна за те, що той не знищив місто Бахмут в 2014 році.

Пост Васильченкова Фото: Телебачення Торонто

"Усі ці факти свідчать, що СБУ та поліція мали б зацікавитись Васильченковим ще задовго до трагедії. Замість цього тилова СБУ, наприклад, кинула величезні ресурси на боротьбу з детективами НАБУ. А поліція спокійно перереєструвала Васильченкову зброю у 2025 році", — наголосили в ЦПК.

Стрілянина в Києві 18 квітня — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомата, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.

Згодом з'явилася інформація, що в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. У соцмережах стверджують, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина. За іншою версією, стрілець підпалив власну квартиру.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.

Під час штурму зловмисника було ліквідовано. Ним виявився 58-річний уродженець Москви.

Пізніше Фокус розповідав, що відомо про терориста, який проходив службу в ЗСУ, а з 2015 по 2017 рік жив у Рязані.

Ми також зібрали хронологію теракту, під час якого було вбито семеро людей. Сьома людина померла в лікарні 20 квітня.

Згодом стало відомо, що під час стрілянини у Києві двоє поліцейських втекли, почувши постріли й залишивши цивільну особу без допомоги.

Фокус також повідомляв, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції було розпочато кримінальне провадження. А начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков з позивним "Маршал" подав у відставку.