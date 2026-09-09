Без "Мрії", но с "Русланами": чем занимались Киевский авиазавод и "Антонов" до и во время войны

106 лет назад, 9 сентября 1920 года, появился Киевский авиационный завод, первое серийное изделие которого — Ан-2 "Кукурузник" — давало максимум 250 км/ч. Через 68 лет, в 1988, взлетел Ан-225 "Мрія", разогнавшись до 850 км/ч. В 2022 году россияне уничтожили "Мрію", а в 2026 — продолжают бить по киевским аэропортам. Десятилетиями авиазавод и конструкторское бюро "Антонов" создавали самые мощные и удивительные самолеты. На 106-ю годовщину от создания Киевского авиазавода Фокус собрал интересные факты о самолетах и ​​конструкторах.

Киевский авиационный завод "Авиант" и КБ "Антонова" совместно проработали более 70 лет и выпустили несколько десятков самолетов и планеров, сообщили на портале авиаторов. Первой разработкой стали планеры А-9 и А-10, которые установили международные рекорды дальности полетов. Эволюция самолетов началась с Ан-2: воздушные суда становились все больше, мощнее, быстрее, пока не появилась "Мрія", которая перевозила 60-тонный ракетоплан "Буран" для полета в космос. Во время полномасштабного вторжения в сети появлялась информация о центре дронов и другой активности предприятий. Открытых данных мало, поскольку продолжается война, но есть истории о самолетах и разработках.

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Киевский авиационный завод — взлет "Мрии" 3 июня 2021 года

Киевский авиационный завод — уникальные разработки

Над разработкой новых самолетов, которые производились на Киевском авиационном заводе с 50-х годов прошлого века, работала команда во главе с конструктором Олегом Антоновым. День рождения Антонова отмечают 7 февраля: по этому поводу с Фокусом пообщался авиационный эксперт Константин Криволап. Над самолетами работала Елизавета Шахатуни, жена конструктора, а также другие сотрудники, и при этом "каждый инженер имел значение". Коллектив "Антонова" создал ряд самолетов, предназначенных для длительной эксплуатации, — Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26. Их назвали "рабочими лошадками", которые до сих пор летают в десятках стран мира. В 1982 году появился Ан-124 "Руслан" — самолет, который "сломал Запад". Особенности разработки киевских авиаинженеров — уникальные аэродинамические качества (при отказе двигателей на высоте 10 км самолет сможет пролететь еще 180 км), загрузка с носа и хвоста, 20-метровые прокатные панели для повышения ресурса. Кроме того, Ан-124 мог перевозить грузы весом до 150 тонн: могли бы и больше, но не нашлось такого количества металла для испытаний, отметил Криволап.

Киевский авиационный завод — как выглядит самолет Ан-124 "Руслан" Фото: Государственный музей авиации им. А.К. Антонова

ГП "Антонов" во время войны — рождение и потеря "Мрії"

Прошло менее десятилетия, и появился преемник "Руслана" — Ан-225 "Мрія". Новый самолет создали для решения конкретной задачи — для перевозки орбитального корабля "Буран", рассказал Константин Криволап. За основу взяли Ан-124 и переработали его, чтобы появилась возможность перевозить груз не внутри, а сверху, на корпусе. Для этого увеличили крылья и вместо четырех установили шесть двигателей. Кроме того, переделали киль (вертикальную плоскость на конце хвоста): у Ан-225 киль перенесли на стабилизаторы (небольшие "крылья" на хвосте).

"Стандартное вертикальное оперение не работает эффективно. Именно поэтому конструкцию разделили на два киля", — пояснил Криволап.

Ан-225 поднялся в воздух в 1988 году и выполнил свою миссию — перевез "Буран". В период независимости Украины самолет около 6 лет простоял в законсервированном состоянии, и с него даже сняли двигатели и передали "Руслану". Но с 2000 года полеты возобновились, и "Мрія" перевозила гигантские грузы вплоть до февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Киевский авиационный завод — как выглядел самолет Ан-225 "Мрія" Фото: Скриншот

Самолет прибыл в Украину 5 февраля, поскольку нуждался в ремонте, и его не эвакуировали, несмотря на предупреждения спецслужб. 27 февраля 2022 года Ан-225 "Мрія" был уничтожен российскими войсками во время боев на аэродроме Гостомеля. На территории аэродрома и в прилегающих районах шли ожесточенные бои, происходили артиллерийские обстрелы, бомбардировки и перестрелки. В ангаре с самолетом начался пожар и произошли взрывы: самолет получил серьезные повреждения. В мае 2022 года руководство ГП "Антонов" заявило, что попробует восстановить "Мрию", но в итоге признало, что это невозможно. Впрочем, были заявления о создании нового самолета Ан-225: в 2024 году стало известно, что этот вопрос отложили на время после войны.

ГП "Антонов" — уничтожение Ан-225 "Мрия"

Что известно о работе ГП "Антонов" с 2022 по 2026 годы?

В сети мало открытой информации о деятельности ГП "Антонов" во время войны. На странице Facebook и YouTube-канале компании — поздравления с государственными праздниками и краткие истории о самолетах. Например, год назад, 28 марта 2025 года, состоялось символическое прощание с самолетом АN-12B (бортовой номер UR-CNN), который проработал 58 лет и 18 тыс. раз поднимался в небо.

ГП "Антонов" — прощание с самолетом АN-12B

2023 год. Агентство Reuters сообщило, что на базе "Антонова" и Киевского авиационного завода планировалось создать центр по производству дронов для ВСУ. Кроме того, планировалось обучать операторов БПЛА на специальных тренажерах, проводить аэродинамические исследования и изготавливать отдельные узлы: неизвестно, были ли эти идеи реализованы. В материале Фокуса напомнили, что до вторжения РФ конструкторы работали над ударным беспилотником "Горлица-2", который должен был стать конкурентом турецкому "Байрактару". В этом же году стало известно о ситуации с Antonov Logistic Salis (дочерняя компания ГП "Антонов"), которая через суд вернула контроль над собственностью. Филиал работает в Германии и перевозит грузы для стран НАТО и ЕС. Речь шла о двух Ан-124, которые базировались в аэропорту Лейпцига, а соответствующее соглашение будет действовать до конца 2026 года.

2024 год. ГП "Антонов" и компания Boeing подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили на портале Breaking Defense. Указывается, что речь идет о "обучении, логистической поддержке и обслуживании беспилотников, таких как ScanEagle от Boeing". ScanEagle — это разведывательный дрон с дальностью полета 100 км, предназначенный для слежения за противником и целеуказания. БПЛА запускается с катапульты, летит со скоростью до 150 км/ч. В 2022 году США передали Украине 15 комплексов ScanEagle: согласно меморандуму, "Антонов" должен проводить техническое обслуживание.

Киевский авиационный завод — дрон ScanEagle (США) Фото: Boeing

2025 год. В Лейпциге начали строительство ангаров для технического обслуживания самолетов авиакомпании "Авиалинии Антонова" (Antonov Airlines, входит в состав ГП "Антонов"). Появятся ангары, площадки, вспомогательные помещения общей площадью 24 тыс. кв. м. Завершить строительство планировали в 2027 году. На странице Facebook "Аэропорт Лейпциг/Галле" представлен 3D-проект, и открыто указано, что здания расположены в северной части объекта.

Киевский авиационный завод — проект ангаров для Ан-124 в Лейпциге, 2025 год Фото: Facebook

Киевский авиационный завод — Ан-124 в Лейпциге, 2025 год Фото: Facebook

К тому же, в июле 2025 года в Киеве завершили модернизацию Ан-124-100 "Руслан", и самолет отправился на немецкий аэропорт, сообщило агентство "Интерфакс-Украина". Между тем "Авиалинии Антонова" получили награду ассоциации The Heavy Lift Group (THLG) за международные перевозки негабаритных грузов. Выяснилось, что самолеты компании с начала войны совершили 260 рейсов, перевозя военные и гуманитарные грузы для нужд Украины, а также для других стран.

2026 год. В Германии произошел инцидент с самолетом "Руслан" ГП "Антонов", который был загружен оружием для Украины. В августе на аэродроме Лейпцига два дрона со взрывчаткой атаковали Ан-124. Расследование показало, что за диверсией стоят спецслужбы РФ, а украинский самолет не пострадал и продолжает выполнять миссию.

Информация из открытых источников показала, что в 2026 году ГП "Антонов" продолжает работать в авиационной сфере, но сосредоточилось на зарубежных перевозках военных и гуманитарных грузов. О возможности работы в Украине ничего не известно, да и, к тому же, Святошинский район, в котором расположено предприятие, регулярно подвергается ударам со стороны РФ.

Отметим, что издание Deutsche Welle рассказало, как разбившийся самолет Ан-225 "Мрия" ГП "Антонов" помог самолетам Ан-124 "Руслан". Кроме того, выяснилось, что некоторые компоненты остались в рабочем состоянии.

Напоминаем, что 4 сентября стало известно о нападении РФ на аэродром "Жуляны" и о повреждении двух старых самолетов, которые находились в музее.