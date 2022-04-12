Металлолом со взрывчаткой. Какое будущее ждет российское вооружение

Оборонные предприятия РФ скоро пострадают от санкций в виде прекращения поставок ведущих технологий и финансирования. Эксперты рассказали, как западные санкции в итоге повлияют на боеспособность агрессора.

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Главная цель экономических санкций – лишить страну-агрессора возможности финансировать войну и поддерживать боеспособность армии. Поэтому "под прицелом" у союзников Украины оказались предприятия РФ, производящие вооружение и боеприпасы.

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Разорванные цепи. Как санкции подрывают российский ВПК

Основными последствиями санкций для российских производителей вооружений, по словам руководителя программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего Владимира Пикузо, становится невозможность использовать импортные компоненты и комплектующие в производстве и ограничение расчетов с контрагентами.

Зависимость ВПК РФ от импортных комплектующих достаточно высока. Поставки не прекращались после агрессии в Крыму и на Донбассе. По информации, которую обнародовало агентство Investigate Europe, в течение 2015-2020 годов среди членов ЕС на таких операциях больше всего заработали Франция и Германия – 152 млн евро и 122 млн евро соответственно. По словам Пикузо, этот факт не получил широкой огласки, поскольку в РФ поставляли отдельные компоненты оружия, а не готовую продукцию.

"В условиях тотального эмбарго мировые производители отрежут РФ от высоких военных технологий, и тогда станет не важно, сколько Россия наштампует болванок для ракет, так как лететь они не смогут без "французского мозга" и "немецкого двигателя", — комментирует Владимир Пикузо. Эксперт добавляет, что и поставщики из Азии (Япония, Тайвань и некоторые предприятия Китая) также официально или неофициально будут строго соблюдать санкции на экспорт комплектующих в РФ.

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Как отмечает Пикузо, вторая группа санкций против российского ВПК предусматривает запрет на заключение новых контрактов, получение предоплат, кредитов и даже средств за отгруженную продукцию. Это будет создавать кассовые разрывы, которые могут привести к техническому банкротству производителей оружия, которые не освобождаются от выплаты зарплат, налогов и сборов. По мнению эксперта, более чувствительны к таким санкциям торговые дома, основной задачей которых выступает закупка комплектующих и продажа продукции, а капитал для страхования от банкротства отсутствует.

Некоторые санкции оказывают на ВПК РФ косвенное влияние. Как отмечает Ярослав Чекер, советник, адвокат, руководитель практики энергетики и природных ресурсов АО "Арцингер", Южная Корея, Сингапур и Япония ввели запрет на поставку полупроводников, микросхем и компьютеров, а ЕС, Канада и Швейцария запретили экспорт товаров и технологий двойного назначения. Отсутствие доступа к чипам окажет на ВПК РФ тормозящий эффект.

Для усиления влияния санкций на оборонную промышленность РФ Ярослав Чекер считает необходимым ввести запрет на покупку у россиян военного оружия, летательных аппаратов и их составляющих.

"Необходимо сосредоточиться на запрете обхода санкций ЕС и США через третьи страны, а также ввести аналогичные санкции против Беларуси, через которую Россия имеет возможность закупать товары, не поставляющиеся напрямую", — добавляет эксперт.

Объекты поражения. На каких производителей вооружений направлены санкции

Как отмечает Ярослав Чекер, ведущие страны мира — США, Великобритания, Канада, ЕС и Япония продолжают вводить санкции против конкретных компаний — производителей вооружения, которое РФ использует в войне против Украины.

Известно, что с 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине более 1200 ракет и, как следовало ожидать, производящие их предприятия попали под санкции. В их числе "Корпорация тактическое ракетное вооружение", которая, в частности, выпускает Х-31 — высокоскоростные, управляемые ракеты воздушного базирования, которые Россия использует в войне против Украины. Наложены санкции и на НПО "Высокоточные системы", которое, в частности, производит зенитно-воздушные и противотанковые ракетные комплексы "Панцирь" и "Искандер".

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"Сложно спрогнозировать, обладают ли россияне способностью пополнять арсенал ракет, поскольку неизвестно, что именно из технологий остается у них в наличии и готовились ли они к нападению на Украину, заранее закупая необходимые материалы, — отмечает Светлана Хаджинова, младший юрист АО "Арцингер". — Также нужно учитывать, что Россия будет пытаться обходить санкции, и на сегодняшний день уже известно о поставках товаров военного или двойного назначения через территорию Грузии или Восточной Азии".

Отдельно следует выделить санкции против государственного холдинга "Вертолеты России", на который приходится более 90% российского рынка вертолетов, и АО "Кронштадт", занимающееся разработкой и производством беспилотников, в том числе, БПЛА "Орион", используемых в войне против Украины . По мнению Хаджиновой, запрет экспорта товаров и технологий двойного и военного назначения сделает невозможным развитие и поддержку производства, ремонт и техническое обслуживание военных самолетов, вертолетов и БПЛА.