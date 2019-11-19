Публичные слушания по импичменту: разговор Трампа и Зеленского назвали неправильным

В Конгрессе давали показания Дженнифер Уильямс и Александр Виндман

В ходе открытых слушаний в Конгрессе США по импичменту помощник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс подтвердила, что сочла разговор американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского необычным, а сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман, со своей стороны, назвал его неправильным.

Об этом передает CNN.

По словам Уильямс, разговор между двумя лидерами ей показался необычным из-за того, что речь шла о внутренней политике.

"Как я сказала на закрытых слушаниях, я сочла, что разговор 25 июля был необычным, поскольку в отличие от других президентских разговоров, которые мне довелось услышать, в этом шла речь о том, что относилось к внутренней политической повестке", – заявила она.

В свою очередь Виндман заявил, что "был обеспокоен звонком".

"То, что я услышал, было неправильным, и я доложил о своих опасениях (советнику по правовым вопросам в Совете национальной безопасности США Джону) Айзенбергу. Со стороны президента США было неправильно требовать от иностранного правительства провести расследование в отношении гражданина США и политического оппонента", – сказал Виндман.

Он пояснил, что, в частности, в данном случае "не было гарантий, что такое расследование будет беспристрастным".

Также Виндман подчеркнул, что трактует прозвучавшую в ходе разговора просьбу провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена как именно оказание давления, потому что между США и Украиной "существует разница в мощи".

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Он также заявил, что может дать показания в рамках расследования по вопросу об его импичменте в Конгрессе США.