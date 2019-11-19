Публичные слушания по импичменту: разговор Трампа и Зеленского назвали неправильным
2019-11-19 18:49:59
В Конгрессе давали показания Дженнифер Уильямс и Александр Виндман
В ходе открытых слушаний в Конгрессе США по импичменту помощник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс подтвердила, что сочла разговор американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского необычным, а сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман, со своей стороны, назвал его неправильным.
Об этом передает CNN.
По словам Уильямс, разговор между двумя лидерами ей показался необычным из-за того, что речь шла о внутренней политике.
"Как я сказала на закрытых слушаниях, я сочла, что разговор 25 июля был необычным, поскольку в отличие от других президентских разговоров, которые мне довелось услышать, в этом шла речь о том, что относилось к внутренней политической повестке", – заявила она.
В свою очередь Виндман заявил, что "был обеспокоен звонком".
"То, что я услышал, было неправильным, и я доложил о своих опасениях (советнику по правовым вопросам в Совете национальной безопасности США Джону) Айзенбергу. Со стороны президента США было неправильно требовать от иностранного правительства провести расследование в отношении гражданина США и политического оппонента", – сказал Виндман.
Он пояснил, что, в частности, в данном случае "не было гарантий, что такое расследование будет беспристрастным".
Также Виндман подчеркнул, что трактует прозвучавшую в ходе разговора просьбу провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена как именно оказание давления, потому что между США и Украиной "существует разница в мощи".
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Он также заявил, что может дать показания в рамках расследования по вопросу об его импичменте в Конгрессе США.