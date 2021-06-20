"Лучше, чем секс и день рождения": турагент из России обрадовалась потопу в Ялте (видео)

Позже женщина заявила, что ее слова "Ялту смыло к херам" поняли неправильно, поскольку она якобы восторгалась открытию авиасообщения с Турцией.

Директор туристического агентства "Альбион" из российской Уфы Мария Сухарева опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором радовалась затоплению Ялты в оккупированном Крыму. Ее привел в восторг тот факт, что в городе смыло частный сектор, поскольку теперь туристам придется отдыхать в отелях.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели — Ялту смыло к херам. Все, нет! Стоп, не продаем сараи!", — заявила Сухарева в видео.

[ + – ] "Лучше, чем секс": турагент из Уфы рада потопу в Ялте

На момент написания новости видео на странице Сухаревой собрало более 33 тысяч просмотров и свыше 2 тысяч комментариев. Пользователи соцсетей называли женщину "недалекой" и призывали ее извиниться за свои слова.

Под видео оставляли следующие комментарии: "Ух ты, какие радостные эмоции по поводу наводнения в Ялте, один человек умер, женщина пропала без вести, многие потеряли бизнес, дома, люди остались без крова, куча пострадавших, какое же счастье, хоспаде!", "Чужое горе считать праздником — это слишком", "Сарай в своей голове вылечи", "Больная женщина! Выздоравливайте!".

Примечательно, что вскоре Сухарева опубликовала пост, в котором принесла извинения тем, кто "понял ее слова иначе", заявив, что она радовалась не потопу в Ялте, а возобновлению авиасообщения Турции с РФ.

"Естественно, что я не радуюсь потопу в Ялте, я радуюсь открытию Турции! Я радуюсь, что теперь люди смогут отдыхать в комфортных отелях за разумные деньги. Я радуюсь, что не надо получать по 4 отказа в подтверждении отеля в Абхазии для одних и тех же туристов. Ведь наши курорты переполнены!", — написала Сухарева.

Впрочем, судя по комментариям, пользователи соцсетей не поверили в ее "объяснение".

"Девушка, если вы хотите сказать что-то другое, то говорите что-то другое. Или учитесь выражать свои мысли или учитесь нести за них ответственность. А лучше и то другое. Вы сказали то, что сказали и ничего другого", — написала одна из комментаторов.

Примечательно, что за несколько часов до публикации видео с восторженной речью из-за того, что "Ялту смыло к херам", Сухарева поделилась постом, в котором рассказывала, с какими трудностями она столкнулась из-за затопления офиса ее турагентства.

"В пятницу мы закрыли офис и уехали загорать. В понедельник пришли и слов приличных не подобрать. Рухнули потолки, стены, столы, шкафы, вся техника, все документы. В карусели страшные видео", — написала Сухарева.

[ + – ] Сухарева жаловалась на затопление ее офиса [ + – ] Сухарева жаловалась на затопление ее офиса

Отметим, 16 июня на Крымском полуострове начались сильные ливни: за несколько часов выпадало по 130% месячной нормы осадков, из-за чего города буквально уходили под воду. Из-за затопления сильнее всего пострадали города Керчь и Ялта. Сообщалось, что как минимум один человек погиб.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 18 июня во время пресс-брифинга пошутил о том, что "Крым долго просил воды, а потом получил ее так много, что не знал что с ней делать".