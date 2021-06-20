"Краще, ніж секс і день народження": турагент з Росії зраділа потопу в Ялті (відео)

Пізніше жінка заявила, що її слова "Ялту змило нафіг" зрозуміли неправильно, оскільки вона нібито раділа відкриттю авіасполучення з Туреччиною.

Директор туристичного агентства "Альбіон" з російської Уфи Марія Сухарева опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому раділа затопленню Ялти в окупованому Криму. Її привів у захват той факт, що в місті змило приватний сектор, оскільки тепер туристам доведеться відпочивати в готелях.

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"Ні, так просто не буває! Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж день народження, краще, ніж День туризму, краще, ніж секс: нарешті у людей буде гідний відпочинок, гідні готелі — Ялту змило нафіг. Все, немає! Стоп, не продаємо сараї!", — заявила Сухарева в відео.

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На момент написання новини відео на сторінці Сухаревої зібрало понад 33 тисячі переглядів і більше ніж 2 тисячі коментарів. Користувачі соцмереж називали жінку "недалекою" і закликали її вибачитися за свої слова.

Під відео залишали такі коментарі: "Ух ти, які радісні емоції з приводу повені в Ялті, один чоловік помер, жінка пропала безвісти, багато хто втратив бізнес, будинки, люди залишилися без даху над головою, купа постраждалих, яке ж щастя, хосподи!", "Чуже горе вважати святом — це занадто", "Сарай у своїй голові вилікуй", "Хвора жінка! Одужуйте!".

Примітно, що незабаром Сухарева опублікувала пост, в якому вибачалася перед тими, хто "зрозумів її слова інакше", заявивши, що вона раділа не потопу в Ялті, а відновленню авіасполучення Туреччини з РФ.

"Звісно що я не радію потопу в Ялті, я радію відкриттю Туреччини! Я радію, що тепер люди зможуть відпочивати в комфортних готелях за розумні гроші. Я радію, що не треба отримувати по 4 відмови в підтвердженні готелю в Абхазії для одних і тих же туристів. Адже наші курорти переповнені! ", — написала Сухарева.

Втім, судячи з коментарів, користувачі соцмереж не повірили в її "пояснення".

"Дівчино, якщо ви хочете сказати щось інше, то говоріть щось інше. Або вчіться висловлювати свої думки або вчіться нести за них відповідальність. Ви сказали те, що сказали й нічого іншого", — написала одна з коментаторів.

Примітно, що за декілька годин до публікації відео з радісною промовою через те, що "Ялту змило нафіг", Сухарева поділилася постом, в якому розповідала, з якими труднощами вона зіткнулася через затоплення офісу її турагентства.

"У пʼятницю ми закрили офіс і поїхали засмагати. У понеділок прийшли й слів пристойних не підібрати. Впали стелі, стіни, столи, шафи, вся техніка, всі документи. В каруселі страшні відео", — написала Сухарева.

[ + – ] Сухарева скаржилася на затоплення її офісу [ + – ] Сухарева скаржилася на затоплення її офісу

Відзначимо, 16 червня на Кримському півострові почалися сильні зливи: за декілька годин випадало по 130% місячної норми опадів, через що міста буквально йшли під воду. Через затоплення найсильніше постраждали міста Керч і Ялта. Повідомлялося, що як мінімум одна людина загинула.

Секретар РНБО України Олексій Данилов 18 червня під час прес-брифінгу пожартував про те, що "Крим довго просив води, а потім отримав її так багато, що не знав що з нею робити".