"Трамп ничего плохого не сделал". Джулиани обнародовал материалы, собранные в Украине

Политика
"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, стоящую за этим импичментом, и показывают, что Дональд Трамп не совершил правонарушений", – заявил Джулиани

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, собранная информация свидетельствует о том, что Трамп ничего плохого не сделал.

"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, стоящую за этим импичментом, и показывают, что Дональд Трамп не совершил правонарушений", – заявил Джулиани.

Он сообщил, что коррупция в 2016 году в Украине была настолько масштабной, что обязанностью Трампа было просить об американо-украинском расследовании.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. Кроме того, заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", – пишет адвокат.

"Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению твердые документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть этого расследования", – отметил Джулиани.

По его словам, у бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами. Кроме того, по словам Джулиани, Шокин был отравлен.

"Уволенный за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды был при смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", – говорит Джулиани.

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина (предоставил, – ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания", – сообщил адвокат.

По словам Джулиани, в документах говорится, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", – сказал Джулиани.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.

 