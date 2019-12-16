"Трамп ничего плохого не сделал". Джулиани обнародовал материалы, собранные в Украине
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, собранная информация свидетельствует о том, что Трамп ничего плохого не сделал.
"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, стоящую за этим импичментом, и показывают, что Дональд Трамп не совершил правонарушений", – заявил Джулиани.
Он сообщил, что коррупция в 2016 году в Украине была настолько масштабной, что обязанностью Трампа было просить об американо-украинском расследовании.
"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. Кроме того, заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", – пишет адвокат.
"Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению твердые документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть этого расследования", – отметил Джулиани.
По его словам, у бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами. Кроме того, по словам Джулиани, Шокин был отравлен.
"Уволенный за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды был при смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", – говорит Джулиани.
"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина (предоставил, – ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания", – сообщил адвокат.
По словам Джулиани, в документах говорится, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".
"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", – сказал Джулиани.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- Президент США Дональд Трамп назвал эти обвинения "смехотворными".