Расследование по импичменту: Трампу собираются предъявить обвинения по 2 статьям

Мир
Юридический комитет Палаты представителей может проголосовать за рассмотрение  официальных обвинений уже на этой неделе

Демократы в Палате представителей Конгресса США собираются обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в американском Конгрессе.

Как пишет агентство, источники в Палате представителей заявили, что президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса.

Таким образом, уже на этой неделе судебный комитет может проголосовать за рассмотрение официальных обвинений, известных как статьи об импичменте, в нижней палате Конгресса, которая контролируется представителями Демократической партии.

Если Палата одобрит статьи, как ожидается, подконтрольный республиканцам Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности.

Демократы описывают действия Трампа, как "очевидную опасность" для национальной безопасности и предстоящих выборов в США.

"Факты очевидны. Опасность для нашей демократии очевидна, и наш долг ясен", – сказал председатель судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер в своем заключительном заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.