Расследование по импичменту: Трампу собираются предъявить обвинения по 2 статьям

Демократы в Палате представителей Конгресса США собираются обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в американском Конгрессе.

Как пишет агентство, источники в Палате представителей заявили, что президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса.

Таким образом, уже на этой неделе судебный комитет может проголосовать за рассмотрение официальных обвинений, известных как статьи об импичменте, в нижней палате Конгресса, которая контролируется представителями Демократической партии.

Если Палата одобрит статьи, как ожидается, подконтрольный республиканцам Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности.

Демократы описывают действия Трампа, как "очевидную опасность" для национальной безопасности и предстоящих выборов в США.

"Факты очевидны. Опасность для нашей демократии очевидна, и наш долг ясен", – сказал председатель судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер в своем заключительном заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.