В США выдвинули официальные обвинения против президента Трампа

Во вторник, 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Об этом сообщает ВВС.

По словам главы комитета Джерри Надлера, Трамп обвиняется в злоупотреблении властью, а также в препятствовании расследованию Конгресса.

Так, демократы обвиняют Трампа в удержании помощи Украине по внутриполитическим причинам. В свою очередь, Трамп настаивает на том, что не сделал "ничего плохого", а также отказывается сотрудничать со следствием, называя его "безумием".

Если Судебный комитет утвердит обвинения против Трампа, то они будут переданы в Палату представителей для голосования. Если демократы поддержат обвинения, то судебный процесс по импичменту начнется в Сенате. Слушания могут начаться в январе 2020 года.

Надлер подчеркнул, что на карту поставлена честность предстоящих президентских выборов 2020 года. Он также добавил, что Трамп "считается себя выше закона".

"Но должно быть ясно, что никто, даже президент, не стоит выше закона", – подытожил глава Судебного комитета.

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